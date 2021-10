Verhuizen. Dé gelegenheid om veel weg te doen. Zo ook een houten krukje, dat bestaat uit een plak van een boomstam, met een paar dikke rechte takken als poten eronder. Bij de milieustraat wil ik het in de container ‘hout’ gooien. Ik word echter tegengehouden door een medewerker: „Dat is geen hout, dus dat mag daar niet in.” Ik vraag verbaasd wat het dan wel is, volgens hem. „Het is boom.” Het krukje eindigt bij het tuinafval.

