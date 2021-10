‘Ik heb veel strijd moeten leveren. Daar word je moe van’

Wie is Nazrien Ozir (46) groeide op in Suriname en verhuisde op haar veertiende naar Nederland. In het koude huis van haar stiefvader hoorde ze de wind loeien. Ze bezocht in haar leven 75 landen. „Ik noem mezelf spiritueel wereldburger.”

‘Als kind was ik te mager, te lang, te lelijk. Ik kan me niet herinneren dat ik op school aan het spelen was, ik werd altijd gepest. Thuis speelde ik wel. Visjes zoeken in de rivier, in bomen klimmen. Het bos was gevaarlijk, we geloofden ook in spoken. Als mijn vader erachter kwam dat ik daar was geweest, kreeg ik een pak slaag. Daar heb ik geen trauma van, hoor. Dat vind ik normaal.

„Wij woonden in Paramaribo in een houten huis. Mijn vader was slager en chauffeur. We waren niet superrijk, ook niet zwaar armoedig. Mijn vader had een rijke vader met een stenen huis. Mijn moeder kwam uit een heel arm boerengezin dat echt in een krot woonde. De ouders van mijn vader vonden het niks dat hij met haar trouwde.

„Mijn vader was alcoholist, hij sloeg mijn moeder. Als gevolg had ik veel buikpijn. De huisarts dacht dat het lintworm was, dat kwam in Suriname veel voor. Daar kreeg ik medicatie voor. Maar ik was natuurlijk gewoon bang. Ik viel ook flauw, had paniekaanvallen. En ik begon te trillen als mijn vader weer eens dronken was, op de deur ging bonken.

„Wij zijn hindoestanen van het moslimgeloof. Tijdens de ramadan bad mijn moeder vijf keer per dag. Soms ging ik met hoofddoek en al achter haar staan om haar na te doen. Mijn vader was dan koest. In de ramadan dronk hij geen druppel. De ramadan vond ik een rustige tijd.

„Toen mijn vader was overleden, ben ik als veertienjarige naar Nederland verhuisd. Eigenlijk wilde ik niet. Ik had ontzettend heimwee in het begin. Een soort gebroken hart.

„Wij trokken in bij mijn stiefvader in Den Helder. Het was heel erg koud, een huis met gaten. Je hoorde de wind loeien. Later bleek dat hij in de schuldsanering zat. We hadden kleren van het Leger des Heils. Van een maatschappelijk werkster kreeg ik een fiets. Op school hoorde ik er niet bij, al werd ik liefdevol opgenomen door een groepje punkers.

„Ik heb de mavo gedaan, daarna de meao. Veel later heb ik hbo communicatie en hbo office manager gedaan. Ik werkte als ambtenaar bij de rijksoverheid en mijn manager zei: die opleiding moet jij gewoon doen, je bent een hartstikke slimme meid.

‘Huiselijk geweld, daar blijf je mee worstelen. Toen ik in Den Haag op vierhoog op mezelf woonde, mishandelde mijn buurman zijn vrouw. Anderhalf jaar lang vlogen de glazen en tafels tegen de muren. Dat bracht mij terug naar het verleden. Ik sliep onrustig. Ik ben ook een keer met geweld beroofd op straat en getuige geweest van een moord. Een man werd voor mijn ogen doodgeschoten door twee mannen op een brommer.

„In de liefde ben ik door verschillende mannen gekwetst. Daardoor ben ik het vertrouwen in de liefde nogal verloren.

„Wanneer heb ik genoten? Op mijn reizen. Ik heb 75 landen bezocht. Eerst sloot ik me aan bij groepsreizen, later heb ik de singlereizen ontdekt. Ik ging wel drie, vier keer per jaar op vakantie. Ik hou van kleur, van leven.

„Ik noem mezelf spiritueel wereldburger. Ik heb geen vooroordelen tegen welk geloof ook. In Suriname mochten we op bijbelles bij de christelijke buurvrouw. Mijn grote broer gaf koranlessen bij ons thuis. Ik ging naar een katholieke lagere school, elke ochtend weesgegroet Maria, kruisje slaan. Vervolgens ging ik naar de hindoeïstische middelbare school, moest ik Sanskriet leren schrijven.

‘In 2016 ben ik afgekeurd. Mijn hersenen zijn uitgeput. Ik ga amper nog ergens heen. Ik kan geen boodschappen doen, in de tram zitten, in de drukte zijn. Dan krijg ik een black-out. Mensen geloven mij niet. Iedereen kende mij als reislustig, onafhankelijk. Maar waarom zou ik mijn mooie leven opgeven om thuis achter de geraniums te gaan zitten?

„Ik heb veel strijd moeten leveren. Daar word je moe van. Ik wil nu even rust.

„Al met al vind ik dat ik best veel heb bereikt. Ik voel me geëmancipeerd, feminist onderhand. Ik wil niet afhankelijk zijn. Ik wil niet het leven van mijn moeder. Over je heen laten walsen. Alles accepteren.

„Ik heb drie rechtszaken gevoerd; twee tegen malafide reisorganisaties, en één wegens fraude met mijn adres. Ik heb ze alledrie gewonnen.

„Op mijn twaalfde heb ik mezelf leren fietsen en op mijn twintigste mijn zwemdiploma gehaald. Dat zijn persoonlijke doelen die in Nederland niet veel voorstellen omdat ze vanzelfsprekend zijn. Maar voor mij was het niet vanzelfsprekend. Ik heb als kind niet leren zwemmen, dat konden mijn ouders niet betalen. Op de lagere school in Suriname ben ik cum laude geslaagd voor mijn verkeersexamen. Dan nam de schooldirecteur je mee naar de minister. Kreeg je een gebakje. Het was een eer.

„Het geeft me energie om mijn verhaal te vertellen. Om eindelijk te worden gezien en gehoord. Ik ben in mijn leven nooit gezien en gehoord. Ik was te mager, te lelijk, te lang.”

