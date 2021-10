‘Ik dacht gewoon: chill , nu kan ik parkeren’

Hij wilde gewoon heel graag, en snel, een parkeervergunning. Dus toen „een vriend” die hij „zeer deskundig achtte” aanbood om te helpen, hapte ondernemer N. B. meteen toe. Formulieren hoefde hij niet in te vullen, een paspoortkopie opsturen volstond. „Twee weken later kreeg ik een appje: het is geregeld.” Vanaf dat moment kon de ondernemer, 33 jaar oud en gezond van lijf en leden, overal in Amsterdam gratis parkeren – met een gehandicaptenparkeerkaart. Betalen deed hij er nooit voor. „Ik dacht dat er later een aanslag zou komen van de gemeente.”

J. M. (39), een ‘content creator’ die met haar stories op Instagram meer dan 50.000 volgers verzamelde, sprak „een vage kennis uit het uitgaanscircuit” over haar wens om snel aan een vergunning te komen. De kennis wist wel een oplossing. Ze overhandigde duizend euro in contanten, en hup, daar was een parkeerkaart voor vijf jaar. Te gebruiken in heel Amsterdam – door gehandicapten.

Parkeerkaarten zijn een kostbaar goed in Amsterdam, waar de wachtlijsten lang zijn en de tarieven extreem hoog (€ 7,50 per uur in de binnenstad). Twee gemeenteambtenaren staan nu terecht voor fraude met gehandicaptenparkeerkaarten. Ze worden ervan verdacht tussen 2015 en 2017 zeventien van die vergunningen te hebben verstrekt aan niet-gehandicapte personen, die ze via via kenden. Ze ontvingen daarvoor fikse sommen geld, variërend van enkele honderden tot meer dan tweeduizend euro. De fraude kwam tot stand door in te loggen in de gemeentelijke systemen met de gegevens van collega’s en valse vergunningen te creëren.

De ambtenaren, inmiddels ontslagen, stonden vorige week voor de rechter. Deze vrijdag was het de beurt aan een vijftal ‘afnemers’. Twaalf andere parkeerkaarthouders hebben een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie. Wie zijn de mensen die volgens OM gebruik maakten van de ‘service’ van deze ambtenaren?

Miljonairs

De verdachten zijn in meerderheid dertigers die geslaagd zijn in het leven, met een goede baan of een eigen zaak. Ondernemer N. B. is eigenaar van een groothandel in zorgartikelen, zoals incontinentiebroekjes. De zaken lopen goed, bevestigt hij in de rechtbank: „Ik heb een prima leven.” Zijn broer T.B., eveneens verdachte, werkt bij een bedrijf dat coronaspoedtesten afneemt.

Onder de verdachten die geschikt hebben met justitie zitten een medewerker van een PR-bureau en twee eigenaren van een groot bedrijf in dance events, die volgens zakenblad Quote in 2018 ieder een geschat vermogen hadden van acht miljoen euro.

Een deel van de verdachten kent elkaar van het voetbalveld: ze spelen of speelden voor de keurige vereniging AFC uit Amsterdam-Buitenveldert. „Ik denk dat de jongens op de club er onderling over praatten: bij hém moet je zijn als je een vergunning wil”, zei een van de twee ontslagen gemeente-ambtenaren eerder over zichzelf in de rechtszaal. Hij speelde in het eerste elftal met M. J., een verdachte die vrijdag niet ter zitting verscheen.

Parkeergemak lijkt de enige drijfveer te zijn geweest voor de ‘afnemers’, al zegt M. J. via zijn advocaat dat hij de vergunning nodig had om zijn gehandicapte vader rond te rijden. „Het was gewoon: chill, nu kan ik parkeren”, zegt de influencer met 50.000 volgers. „Ik heb er verder helemaal niet over nagedacht.” Dat ze iets deden wat verboden was, kwam bij geen van de verdachten op, verklaren ze. En ze wisten al helemaal niet dat ze gebruik maakten van een speciale kaart voor mindervaliden, houden ze vol – ook wanneer het OM het nodige bewijs presenteert van het tegenovergestelde.

Naïef

Eén verdachte ontkent überhaupt een parkeervergunning in bezit te hebben gehad. „Ik weet echt niet wat ik hier doe”, zegt hij tegen de rechters. Echt besef dat ze de wet hebben overtreden en de overheid benadeeld, hebben de verdachten niet. De influencer vindt achteraf dat ze „naïef” is geweest, de ondernemer omschrijft zijn optreden als „onzorgvuldig”.

Het OM verdenkt de ‘afnemers’ van valsheid in geschrifte en oplichting. „Ze hebben het zichzelf makkelijk gemaakt”, aldus de officier van justitie, „en geen enkel oog gehad voor het doel waarvoor deze bijzondere parkeerplekken staan, namelijk mensen die slecht ter been zijn meer vrijheid geven.”

De vijf ‘afnemers’ horen werkstraffen tegen zich eisen van 100 tot 150 uur. Ook moeten ze boetes betalen, oplopend van 2.000 tot 7.500 euro. Bovendien wil het OM de inkomsten terug die gemeente zou zijn misgelopen. Bij de influencer, die meer dan twee jaar gebruik maakte van haar parkeervergunning, betekent dat een vordering van bijna 9.000 euro.

Tegen de twee ontslagen ambtenaren, die met de fraude hun ambtseed geschonden zouden hebben, eiste het OM eerder deze week een werkstraf van 240 uur en een geldboete van 10.000 euro. Was hij zich ervan bewust, wilde de rechter van een van de ex-ambtenaren weten, dat hij met zijn optreden voor „een deuk in het vertrouwen in de overheid” had gezorgd?

„Nee”, was het korte antwoord.

Uitspraak op 13 december.