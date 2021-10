Heeft Facebook zichzelf nog wel onder controle?

Facebook, Instagram en WhatsApp waren maandagavond al een paar uur uit de lucht. Wat er precies aan de hand was met de drie belangrijkste diensten van het Facebook-concern was nog onduidelijk. Een technische storing? Sabotage?

Maar op Twitter beweerde iemand uit de Britse muziekwereld met een miljoen volgers alvast dat „het erop lijkt dat het afgelopen is met Facebook”. Dat was voorbarig en serieuze argumenten gaf hij niet. Maar de tweet droeg bij aan de opwinding van het moment, werd tienduizenden keren geretweet en meer dan 200.000 keer ‘geliked’. Alsof het idee wel aansprak: Facebook dat uitgeteld op de grond ligt.

Onbegrijpelijk was dat niet. Waren er in de voorgaande weken niet allerlei onthullingen gedaan over kwalijke effecten van het grootste sociale netwerk ter wereld en van dochterbedrijf Instagram? Onthullingen die, op basis van gelekte interne documenten, bevestigden wat critici al jarenlang roepen. Bijvoorbeeld dat de manier waarop de verspreiding van berichten op Facebook functioneert maatschappelijke verdeeldheid aanwakkert. En dat de geestelijke gezondheid van tienermeisjes die onzeker zijn over hun lichaam ernstig geschaad kan worden door Instagram, met zijn eindeloze hoeveelheid foto’s en filmpjes van de schijnbaar perfecte lichamen van leeftijdgenoten en beroemdheden.

Winst is het belangrijkst

Na ongeveer zes uur kwamen maandagavond Facebook, Instagram en WhatsApp weer op gang. Ongetwijfeld een grote opluchting voor veel van de miljarden gebruikers over de hele wereld. De storing bleek het gevolg van een technische fout bij het bedrijf zelf.

Maar toen die eenmaal was hersteld, richtte de publieke aandacht zich meteen weer op de principiëlere gebreken die dit commercieel zo succesvolle concern zo’n slechte naam hebben bezorgd. Hoe moet het verder met dit pas 17 jaar oude bedrijf, dat zo’n prominente plaats in het dagelijks leven en de wereld heeft verworven?

De sociale media zijn een bron van amusement, nieuws en sociale contacten. Maar daarnaast verzamelen ze zoveel persoonlijke gegevens, dat ze precies weten welke berichten ze gebruikers moeten voorschotelen om ze zo lang mogelijk geboeid te houden – of dat nou goed is voor hen en de samenleving of niet. Want hoe langer Facebook en Instagram de aandacht vasthouden, hoe meer advertenties ze kunnen verkopen.

Ook Time Magazine zinspeelt op het einde van Facebook. Het blad zette topman Mark Zuckerberg op het omslag, met over zijn gezicht, alsof het een keuze is waar je op kan klikken, de tekst: Delete “Facebook”?

Zoals Zuckerberg (37) het gezicht is van Facebook, zo werd deze week Frances Haugen (ook 37) het gezicht van het verzet tegen Facebook. Als klokkenluider bezorgde deze Amerikaanse, die twee jaar bij het bedrijf heeft gewerkt, The Wall Street Journal een berg interne documenten die ze heimelijk had meegenomen.

Daaruit bleek dat Facebook zich terdege bewust is van de risico’s die zijn producten met zich meebrengen – voor onzekere tieners, voor de stabiliteit van samenlevingen, voor bedreigde bevolkingsgroepen, voor de volksgezondheid. Maar het maken van winst, zei Haugen dinsdag in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat, gaat voor Facebook uiteindelijk altijd boven belang van mensen.

De leiding van Facebook voelt zich in het defensief gedrongen en verwijt critici en media dat ze een valse voorstelling van zaken geven. „Het is waar dat sommige tieners een slechte ervaring op sociale media kunnen hebben, dat zagen we in ons onderzoek over Instagram”, erkent Monika Bickert, een voormalig openbaar aanklager die bij Facebook vicepresident global policy management is, vrijdagmiddag in een interview per zoom.

Steun

„Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat veel tieners als ze thuis een moeilijke tijd doormaken naar sociale media gaan om daar steun te vinden. Dat is in de ophef verloren gegaan.”

Bickert benadrukt dat Facebook zélf al twee jaar pleit voor regulering van sector. „Bij schadelijke ‘content’ moeten we verschillende prioriteiten die in strijd met elkaar kunnen zijn tegen elkaar afwegen, zoals veiligheid, vrijheid van meningsuiting, privacy, waardigheid en rechtmatigheid. Daar zouden wij niet alleen over moeten beslissen, dat moeten democratisch gekozen regeringen doen.”

We zijn niet perfect en we hebben niet alle antwoorden, schreef Nick Clegg, de voormalige Britse vicepremier die sinds 2018 bij Facebook vicepresident internationale zaken en communicatie is, in een brief aan het personeel. „Daarom doen we het soort onderzoek waar nu alle kritiek uit voortkomt.” We doen dat onderzoek, benadrukt hij, omdat we onszelf een spiegel willen voorhouden.

„Alleen al in 2020 hebben we 5 miljard nep-accounts verwijderd en meer dan 19 miljoen berichten die de regels tegen haatcampagnes overtraden. Meer dan 40.000 mensen werken voor ons om onze platforms veilig te houden.” Lees: Daar kunnen Google, YouTube, TikTok of Snapchat nog een voorbeeld aan nemen, maar daar hoor je niemand over.

„Niemand bij Facebook is van kwade wil”, verzekerde klokkenluider Haugen zondag in een tv-interview. „Maar de verkeerde impulsen worden gestimuleerd. Zoals dat mensen actiever op het platform blijven als er emotionele reacties worden opgewekt.”

Maar is Facebook in staat om zelf de problemen op te lossen die in zijn verdienmodel zijn ingebakken? En kan het de enorme verantwoordelijkheid die het heeft wel aan, in al die landen waar mensen Facebook, Instagram en WhatsApp gebruiken, met al die verschillende talen, culturen en specifieke problemen?

Facebook maakt de indruk, schreef een technologieblog van The New York Times, „van een bedrijf dat de controle is kwijtgeraakt over de machines die het zelf heeft gebouwd – maar weigert dat te erkennen”. Voor de rest van de wereld is die analyse deze week een stuk aannemelijker geworden.

