‘Eén tiener met een slechte ervaring op Instagram is er één te veel’

„Als één tiener op Instagram een slechte ervaring heeft, is dat er natuurlijk één te veel”, zegt een hoge functionaris van Facebook tegen NRC, na een week vol kritiek op het moederbedrijf van Instagram. „En dat is precies waarom we dit soort onderzoek, waar nu zo veel over te doen is, uitvoeren.”

Tot in de Amerikaanse Senaat moest Facebook zich afgelopen week verdedigen, nadat een klokkenluider intern onderzoek van het sociale-mediabedrijf naar buiten had gebracht. Het onderzoek liet zien dat de geestelijke gezondheid van tienermeiden die onzeker zijn over hun eigen lichaam door het gebruik van Instagram geschaad kan worden.

Monika Bickert, vicepresident global policy management van Facebook, moederbedrijf van onder meer Instagram, reageert in een videogesprek op de kritiek op haar bedrijf. Bickert was voor ze negen jaar geleden naar Facebook overstapte openbaar aanklager bij het ministerie van Justitie in Washington.

Is het waar dat Instagram de geestelijke gezondheid van tienermeiden kan schaden?

„Uit de documenten die de voormalige medewerker van Facebook heeft meegenomen blijkt dat de meerderheid van de tieners die wij vragen hebben gesteld, en die al worstelen met psychologische problemen, zegt dat Instagram hun situatie beter maakt of geen effect heeft.

„Het is waar dat sommige tieners een slechte ervaring op sommige sociale media kunnen hebben, dat zagen we in ons onderzoek over Instagram. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat veel tieners als ze thuis een moeilijke tijd doormaken – zoals een echtscheiding in het gezin, of een ernstig ziekte van een ouder - naar sociale media gaan om daar steun te vinden. Dat is in ophef verloren gegaan.”

Wat hebben jullie gedaan met de uitkomst van dat onderzoek?

„We gebruiken dit soort onderzoek om betere instrumenten en producten te ontwikkelen. Of de maatregelen die we hebben genomen specifiek uit dit onderzoek voortkomen weet ik niet, maar we hebben bijvoorbeeld gezorgd voor de mogelijkheid op Instagram het aantal ‘likes’ (‘vind-ik-leuks’) te verbergen. Daardoor hoeven tieners die iets plaatsen niet voortdurend de druk te voelen om mensen te laten zien dat ze veel ‘likes’ hebben.

„We hebben ook iets ontwikkeld voor tieners die informatie zoeken via de hashtag #eetstoornis. We zorgen dat zij informatie over hulplijnen vinden.

„Op dit moment overwegen we ook nieuwe instrumenten in te voeren, zoals één die voorlopig Take-A-Break (Neem even pauze) heet. Het is een aansporing aan tieners om even hun online-activiteit te onderbreken. Ook werken we aan een project dat ‘Nudges’ heet, waarmee tieners aangemoedigd worden meer verschillende soorten berichten te bekijken.”

Is Facebook niet gewoon te groot geworden om op alle problemen die zich nu voordoen een antwoord te kunnen vinden?

„Bij de onderwerpen die nu zo in de aandacht staan, zoals de veiligheid voor gebruikers, is die grote omvang juist een voordeel. Alleen een groot bedrijf is in staat het soort onderzoek uit te voeren dat wij doen om te begrijpen wat de effecten van onze producten zijn.

„Ook heeft alleen een groot bedrijf genoeg software-ingenieurs om de instrumenten te ontwikkelen waarmee je iets aan de problemen kan doen. Denk aan het ontwikkelen van een knop voor het verbergen van het aantal ‘likes’, het maken van waarschuwingslabels voor dubieuze informatie, en wegwijzers naar betrouwbare informatie.

„Dat soort dingen kunnen we bij Facebook ontwikkelen omdat we een groot concern zijn. We hebben meer dan duizend mensen die gepromoveerd zijn, experts op allerlei terreinen van veiligheid voor kinderen tot terrorisme en cybersecurity.”

Leeft bij Facebook het gevoel dat jullie te hard worden aangepakt? Terwijl platforms met vergelijkbare problemen, zoals YouTube, veel minder onder vuur liggen?

„Nee hoor, we zijn blij met de kritische blik. We moeten er voortdurend op gericht zijn onze platforms te verbeteren. Heel veel mensen gebruiken onze producten. We willen dat zij begrijpen dat wij de kwesties die nu aan de orde zijn, zoals het geestelijk welzijn van tienermeiden op Instagram, belangrijk vinden.

„Al meer dan twee jaar pleiten wij overigens voor regulering van de sector. Bij schadelijke content online moeten we verschillende prioriteiten, die in strijd met elkaar kunnen zijn, tegen elkaar afwegen: zoals veiligheid, vrijheid van meningsuiting, privacy, waardigheid en rechtmatigheid. Wij zouden daar niet alleen over moeten beslissen, dat moeten democratisch gekozen regeringen doen.”

Waarom heeft Facebook het onderzoek naar de effecten van Instagram op tieners niet meteen openbaar gemaakt toen de resultaten binnenkwamen?

„We publiceren veel onderzoek, alleen afgelopen jaar al meer dan 400 publicaties, maar pas als het door vakgenoten is beoordeeld (peer reviewed). Daarnaast doen we ook minder formeel onderzoek en peilingen, want we zijn altijd op zoek naar reacties van onze gebruikers. Dat doen we om binnen het bedrijf het gesprek op gang te brengen over eventuele aanpassingen van onze producten. Het onderzoek naar de ervaringen van tieners met Instagram viel in die tweede categorie.”

Waarom is Facebook niet transparanter over zijn algoritmes en hoe die functioneren?

„We kunnen meer doen. In elk geval kunnen we transparanter zijn over hoe onze platforms werken en hoe we de veiligheid bevorderen. Wij zijn in 2018 overigens als eerste in de sector begonnen regelmatig verslag uit te brengen hoe we de naleving van onze regels afdwingen, wat we doen tegen bijvoorbeeld nepaccounts, haatzaaien, pesten en drugshandel op onze platforms.”