De zwarte man op het feest kreeg de schuld

Na een Halloweenfeest in 2008 werd de 24-jarige Arpana Jinaga vermoord in haar appartementsgebouw in Redmond, Washington. Er waren geen getuigen, wel meerdere DNA-sporen. Hoewel meerdere mannen in beeld kwamen als mogelijke daders, werd Emanuel Fair – de enige zwarte man op het feest – uiteindelijk veroordeeld. In 2019 werd hij vrijgesproken. In Suspect gaan journalisten Matthew Shaer en Eric Benson minutieus alle stappen van het onderzoek na. De wirwar aan details en bewijs blijkt daarbij niet zo eenduidig naar Fair te hebben gewezen als op het eerste gezicht leek. Ze lossen de moord niet op, maar laten zien hoe de witte verdachten het voordeel van de twijfel kregen, terwijl dat bij Fair juist andersom ging.

Racisme in moordzaak 9 afleveringen van 45 min. Campside/ Wondery