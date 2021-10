Brazilië passeert grens van 600.000 coronadoden

Het aantal doden als gevolg van Covid-19 dat in Brazilië is vastgesteld, is vrijdag de 600.000 gepasseerd. Dat meldt het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid. Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst door het coronavirus getroffen land ter wereld. In het land wonen 213 miljoen mensen. In de Verenigde Staten zijn ruim 730.000 doden gevallen op een bevolking van 330 miljoen inwoners.

Door een goed lopend vaccinatieprogramma daalt het aantal dagelijkse besmettingen en doden in Brazilië wel al maanden. Sinds het dieptepunt van 4.211 doden op 6 april is een er een dalende trend in het Zuid-Amerikaanse land. De afgelopen maand overleden er gemiddeld 500 inwoners per dag.

Momenteel is 72 procent van de Braziliaanse bevolking tenminste deels gevaccineerd: 27 procent heeft een prik gehad, 45 procent is volledig gevaccineerd. Het vaccinatiepercentage ligt daarmee hoger dan in landen als de Verenigde Staten (64 procent) en Duitsland (67 procent), waarbij moet gezegd dat in laatstgenoemde land wel 65 procent volledig is gevaccineerd.

Door de betere coronacijfers willen meerdere burgemeesters in Brazilië versoepelingen doorvoeren in hun stad. Supporters moeten weer toegelaten worden tot voetbalwedstrijden, bars en restaurants moeten tot laat open blijven en sommige burgemeesters willen zelfs de mondkapjeslicht afschaffen.