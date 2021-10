Complete stilte

Ik ben gek op vaatwassers. Thuis heb ik er geen, maar in het huisje in de Ardennen staat-ie al een uur zijn aangenaam monotone geluid te maken. Alles is onder controle, lijkt het te zeggen. Andere apparaten drijven me juist tot waanzin, denk aan bladblazers en handendrogers. Wél luid, níét nodig, en bovendien onvoorspelbaar – in tegenstelling tot de vaatwasser, waarvan ik precies weet wat zijn volgende move gaat zijn.

Geluid is er altijd, maar we denken er gewoonlijk weinig over na. Het omkranst ons bewustzijn, om soms plotsklaps op te duiken in het midden. De laatste tijd gebeurt dat vaker, lijkt het. Mensen praten over welke geluiden hen irriteren, ze schaffen noise cancelling headphones aan en ze willen stiltecellen op het werk. Hoe komt dat – leven we nu in een exceptioneel luide tijd?

Ik bel historica Karin Bijsterveld, gespecialiseerd in de geschiedenis van geluidsoverlast. Je kunt onmogelijk zeggen wat de luidste tijd was, zegt ze. Vroeger was het op een andere manier rumoerig. „In een vroegmoderne stad had je smidsen, molens, leerlooierijen, gillende dieren die naar de slacht werden gebracht. Je had herbergen met dronken mensen ervoor, daarover werd veel geklaagd.”

Tijdens het gesprek komen mijn vakantiehuisgenoten binnen met de boodschappen. Ze kletteren biertjes in de koelkast en kraken met in plastic verpakte tomaten. Weinig geluiden storen mij meer dan krakende verpakkingen, zeker van dat biologisch afbreekbare plastic dat een soort wall of sound creëert. Het duurt een paar minuten voor ik weer hoor wat Karin Bijsterveld te zeggen heeft.

Ze vertelt nu over de antilawaaicomités die opkwamen rond 1900. „Het waren toen vooral mensen als jij die klaagden over lawaai”, zegt ze. Mensen als ik? „Ja, mensen die denkwerk deden, zich moesten concentreren.” Inderdaad klaagde Arthur Schopenhauer in het essay Over lawaai en rumoer (1851) over knallende zwepen op straat die hem uit zijn concentratie haalden. Concentratie is als een diamant, schreef hij. Eenmaal doormidden gespleten is ze waardeloos.

Dat kan verklaren waarom de gevoeligheid voor geluid groeit. Meer mensen dan ooit hebben een denkend beroep, en tegelijk wordt het steeds moeilijker ons te concentreren. Er is te veel afleiding, vooral natuurlijk van smartphones en sociale media. Onverwachte, harde geluiden zijn dan al snel een prikkel te veel.

Maar er speelt nog iets. Geluid stoort mij meer wanneer ik er geen controle over heb. Neem die elektrische Van Moof-fietsen, die een sissend en toeterend geluid maken wanneer je in de buurt komt. Woedend word ik ervan: zo’n peperduur apparaat dat naar me blaast als een kat zonder dat ik iets kan terugdoen. „Hoe meer controle mensen denken te hebben over het geluid, hoe minder hinderlijk ze het vinden”, bevestigt Bijsterveld. Een bladblazer is draaglijker als je hem zelf vasthoudt. Misschien moeten we na de kleine leefwereld van de pandemie weer wennen aan de chaos om ons heen.

De bubbels die mensen creëren om tóch grip te houden, bijvoorbeeld met noise cancelling headphones, maken het probleem erger, schreef de Amerikaanse mediawetenschapper Mack Hagood in het boek Hush (2019). Hoe meer geluid je uitbant, hoe gevoeliger je wordt voor wat je wél hoort. Bijsterveld gelooft niet in Hagoods theorie: je kunt net zo goed betogen dat mensen zó lekker uitrusten in hun bubbels dat ze geluiden daarbuiten beter verdragen.

Het kan allebei waar zijn. En het verschilt ongetwijfeld per persoon. Terwijl de vaatwasser bezig is aan zijn toegift, lees ik een artikel over psycho-akoestiek. Wat blijkt: vaatwassers zijn een enorme stressor! Met hun aanhoudende mechanische geluid verdringen ze rustgevende geluiden, zoals fluitende vogeltjes. En juist die zijn nodig om ons te laten ontspannen. Het gevolg: stress en een vroegtijdige dood. Maar wat nou als de vaatwasser zélf het rustgevende geluid is? Zoals Simon Vestdijk zijn stofzuiger aanzette tijdens het schrijven, zo heb ik ook iets nodig op de achtergrond. Dat is niet vreemd, lees ik bij de psycho-akoestici: als er íéts is waar mensen onrustig van worden, is het complete stilte.

Floor Rusman is redacteur van NRC