Chinese president belooft ‘vreedzame hereniging’ met Taiwan

De Chinese President Xi Jinping heeft verzekerd tot „hereniging” met Taiwan te komen via vreedzame middelen. Dat heeft hij zaterdag gezegd in een toespraak, melden internationale persbureaus. De afgelopen dagen liepen de spanningen tussen de twee landen opnieuw op, onder meer omdat Chinese militaire vliegtuigen door de luchtverdedigingszone van Taiwan vlogen.

„Taiwanees separatisme is het grootste obstakel voor eenwording van het moederland”, zei Xi. „Een vreedzame hereniging is het beste voor alle Taiwanezen.” De president liet ook nog weten dat China zijn soevereiniteit zal verdedigen. Of Xi hierbij doelde op acties met of zonder geweld, werd niet duidelijk.

China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie, Taiwan ziet zichzelf als een onafhankelijke democratie. Het land onderhuodt - tot grote ergernis van China - vriendschappelijke banden met westerse bondgenoten als Australië en de Verenigde Staten. The Wall Street Journal meldde donderdag dat Amerikaanse militairen al zeker een jaar in Taiwan bezig zijn hun Taiwanese collega’s te trainen. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken riep de VS vervolgens op met deze militaire hulp te stoppen.

Lees ook: Hoe graag wil China oorlog met Taiwan?

Afgelopen juli sprak Xi tijdens een officiële ceremonie ook al van een „volledige hereniging” met Taiwan. Hij zei toen het samenvoegen van het Chinese vasteland met Taiwan als „historische taak” van zijn partij te beschouwen.