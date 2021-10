Avocadohandel eindigt in Iraanse cel

In 2010 begint freelance journalist Jason Rezaian een crowdfundingcampagne. Zijn doel: avocado’s introduceren in Iran. In 2014 wordt Rezaian, inmiddels correspondent voor de Washington Post, samen met zijn vrouw opgepakt. Tot zijn verbazing brengen zijn ondervragers zijn avocadoproject in verband met een vermeende CIA-operatie. Hij wordt veroordeeld wegens spionage. In 544 Days vertelt Rezaian hoe hij uiteindelijk anderhalf jaar in Iraanse gevangenschap doorbrengt, en wat er intussen achter de schermen gebeurt om hem vrij te krijgen. Zijn vrijlating blijkt onderdeel van de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Iran die uiteindelijk leidden tot het nucleair akkoord dat werd bereikt in 2015. Het samenvallen van onderwerp en verteller maakt 544 Days extra spannend.

Internationale betrekkingen 3 afleveringen van 30 min. Gimlet/ Crooked/ A24