ACM: prijsstijging is geen reden voor stopzetten energiecontracten

De stijgende energieprijs is geen geldige reden om de levering van energie aan consumenten te staken. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft daarover zaterdag een persbericht gepubliceerd, na meerdere meldingen van consumenten over beëindigde overeenkomsten aan het klachtenloket ConsuWijzer.

De consumenten die de ACM aanschreven, ontvingen bericht van hun energiebedrijf over het plots stopzetten van de levering. Bij de instantie kwamen ook vragen binnen van mensen die te horen kregen dat afspraken over een vaste prijs werden afgebroken. De enige optie die deze klanten kregen aangeboden, was om de overeenkomst over te zetten naar een regeling met een variabele prijs. Volgens de ACM werd in de onderzochte gevallen geen geldige reden gegeven voor het beëindigen van de contracten. De leveranciers beriepen zich tegenover de consumenten op algemene voorwaarden, of wanbetaling. Aan de verstuurde brieven gingen echter geen betalingsherinneringen vooraf, wat wel moet.

De toezichthouder vermoedt dat de stijgende energieprijzen de echte aanleiding zijn voor de verbroken overeenkomsten. Die reden zou ook in sommige brieven worden genoemd, aldus de ACM tegenover persbureau ANP. Maar de huidige prijsexplosie voldoet niet aan de bijzondere omstandigheden die in de algemene voorwaarden van de leveringscontracten zijn opgenomen. Aan klanten die nu op de hoogte worden gebracht van het stopzetten van energielevering, adviseert de ACM „een brief of email te sturen waarin zij erop wijzen dat de leverancier de overeenkomst niet mag beëindigen en de levering niet mag stoppen”.

In het eigen bericht noemt de ACM niet om welke energiebedrijven het gaat. Ook wordt niet bekendgemaakt hoeveel meldingen de instantie heeft ontvangen. Eerder in de week werd wel al bekend dat een onderzoek is ingesteld naar DGB Energie, dat per brief eenzijdig contracten zou hebben opgezegd vanwege de stijgende prijzen van de afgelopen twee weken. In heel Europa is meer vraag naar gas en stroom, tegen een beperkt aanbod. Als toezichthouder houdt ACM in de gaten of de Nederlandse bedrijven nog betrouwbaar kunnen leveren - als die leveringszekerheid in gevaar komt, kan de instantie de vergunning van energiebedrijven intrekken.