5 Op de formatietafel: medische ethiek

De woorden ‘medisch-ethisch’ vielen de afgelopen maanden vaak toen het maar niet wilde lukken met de formatie. En nog steeds hangen ze als een donkere wolk boven de gesprekken met de informateurs.

In deze Haagse Zaken hoor je waar het concreet over gaat als politici het hebben over medische ethiek. Petra de Koning en Pim van den Dool vertellen je waarom het zo ingewikkeld is om afspraken te maken over deze thema’s en hoe dat wél gebeurde in de formatie van 2017 - toen dezelfde partijen met dezelfde bezwaren ook aan tafel zaten.

