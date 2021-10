Zeker tientallen doden en gewonden bij aanslag moskee in Kunduz

Bij een aanslag op een sjiitische moskee in de Afghaanse provincie Kunduz zijn op vrijdag zeker tientallen doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog onduidelijk. Internationale persbureaus melden dodenaantallen rond de vijftig, en gewondenaantallen die oplopen tot honderdveertig. De missie van de Verenigde Naties in Afghanistan heeft tot nu toe signalen ontvangen dat zeker honderd mensen om het leven zijn gekomen bij de aanslag.

Vermoedelijk zijn de meeste slachtoffers sjiitisch. De sjiieten vormen een minderheid in Afghanistan en zijn al vaker doelwit geweest van aanvallen van extremistische soennitische groepen. In de afgelopen weken werden verschillende van dit soort aanslagen opgeëist door de soennitische militanten van Islamitische Staat (IS). De aanslag van vrijdag vond plaats tijdens het drukbezochte vrijdagmiddaggebed in de Gozar-e-Sayed Abad-moskee in de plaats Khanabad.

De woordvoerder van de Taliban, Zabihullah Mujahid, schrijft op Twitter dat er een explosie plaatsvond in een moskee „van onze sjiitische landgenoten” in Kunduz. Daarbij „stierf een aantal de marteldood”.

Kunduz is een provincie in het noordoosten van het land. Daar leidden Nederlandse militairen politiemensen op tussen 2011 en 2013, met als doel de Afghaanse democratische rechtsstaat te versterken. Eind augustus trokken alle NAVO-bondgenoten hun militairen terug uit het land.

