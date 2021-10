‘Wil je ertoe doen, dan moet je werken’

Van geërgerd naar gecharmeerd: zo zou je James Kennedy’s veranderende houding ten opzichte van het Nederlandse arbeidsethos kunnen omschrijven. Kennedy, een Amerikaan met deels Nederlands wortels, is hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Toen hij in 2003 in Nederland aankwam, verbaasde hij zich over de ellenlange zomervakanties, collega’s die buiten kantooruren niet bereikbaar waren en mensen die in deeltijd werkten. Inmiddels, zegt hij, voelt hij zich prettig bij de Nederlandse manier van werken, die zeker niet minder productief is dan die in de VS. „Een Amerikaanse collega vroeg me laatst: hoe kun jij nu net zoveel werk verzetten als wij en toch tijd hebben om op vakantie te gaan?”

Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Het thema dit jaar is ‘Aan het werk’ en Kennedy publiceerde een gelijknamig essay waarin hij de ontwikkeling van het Nederlandse arbeidsethos sinds de Tweede Wereldoorlog onderzoekt. „Het bijzondere is dat dit arbeidsethos anno 2021 helemaal niet zoveel verschilt van dat in 1950. Het idee dat je werkt om een bijdrage te leveren aan de samenleving, is nog steeds heel belangrijk.”

Na de Tweede Wereldoorlog was het alle hens aan dek. De economie moest gereanimeerd worden. Hoe zou u het arbeidsethos uit de Wederopbouwjaren omschrijven?

„Gedeeltelijk was het een terugkeer naar de situatie zoals die voor de oorlog bestond. De man moest als kostwinner zorgen voor zijn gezin. De vrouw zorgde ervoor dat thuis alles op rolletjes liep, zodat hij brood op de plank kon brengen. Dit was vóór 1940 het geval – en moest weer zo worden. De plicht jegens het gezin stond dus centraal in de motivatie om te werken.

„Maar na de bevrijding kwam er iets bij: het idee dat er een gezamenlijke opdracht bestond om het land erbovenop te helpen. Dat werd zo ervaren door werknemers, werkgevers en de overheid. En dus konden binnen de Stichting van de Arbeid afspraken worden gemaakt: zoveel mogelijk werkgelegenheid in ruil voor lage lonen. Iedereen was ervan overtuigd dat productiviteit en zuinigheid onontbeerlijk waren om Nederland er weer bovenop te helpen.”

Aan het eind van de jaren vijftig ontwaart u een kanteling. Iemand als de historicus Jan Romein had het over ‘de vloek van de arbeid’. Het idee ontstond dat er in Nederland té hard gewerkt werd. Hoe kwam dat?

„Een van de oorzaken was de verzorgingsstaat die de politiek na de oorlog had opgetuigd. Daarmee wil ik niet zeggen dat die verzorgingsstaat ervoor zorgde dat het arbeidsethos verdween en dat mensen lui werden, maar wel dat het arbeidsethos veranderde. Je hoefde niet meer te werken om te overleven, dus werd intrinsieke motivatie voor je werk belangrijker. Dus: wat betekende werk voor de werknemer zelf? Wat haalde hij eruit?

„Behalve dat er anders werd gedacht over de motivatie om te werken, vonden ook steeds meer mensen dat er in het leven ruimte moest zijn voor andere zaken. Arbeid was niet zaligmakend, vrije tijd werd belangrijker en de consumptiemaatschappij zag het licht. Vooral bij hogeropgeleide Nederlanders draaide het daarbij ook om zaken als zelfontplooiing en welzijn.”

Hoe rekende men af met het arbeidsethos uit de jaren na de oorlog?

„Als je iets aan de heersende moraal wilt veranderen, ligt het voor de hand dat je je afvraagt: waarom werken we eigenlijk zo hard? Het antwoord op die vraag werd gevonden in de calvinistische volksaard. De Nederlandse ijver zou het resultaat zijn van deze vorm van protestantisme. Wie maatschappelijk succesvol was, kon dat zien als een teken van goddelijke uitverkiezing, volgens de calvinisten. Dat idee nodigde uit tot hard werken.

„Het is interessant dat dit verklaringsmodel begin jaren zestig opeens ten tonele verscheen, want daarvóór keek men niet naar het geloof als het Nederlandse arbeidsethos begrepen moest worden. Maar nu mensen vonden dat het wel een tandje minder kon, haalden ze het calvinisme erbij als fenomeen om zich tegen af te zetten. De jaren zestig waren natuurlijk ook het decennium dat de kerkverlating begon, dus je zou kunnen zeggen dat Nederlanders zich pas als erfgenamen van het calvinisme gingen beschouwen toen ze er afscheid van wilden nemen.”

Werkten calvinisten dan ook echt harder dan bijvoorbeeld katholieken?

„Nee, en modern onderzoek leert dat ook katholieken en lutheranen evenveel nadruk legden op hard werken. Ik denk ook niet dat je een theologische verklaring moet zoeken voor het Nederlandse arbeidsethos, eerder een culturele. Nederlanders waren cultuurcalvinisten, wat dit betreft. Het idee dat je hard moest werken, was doorgesijpeld in de hele maatschappij.”

Glazenwassers aan het werk in Rotterdam, september 1966. Foto Willem van de Poll/Nationaal Archief, Jan Voets/Anefo

Vanaf de jaren zestig was noeste arbeid dus niet meer vanzelfsprekend, maar werk was nog wel de crux van het bestaan van de meeste mensen. Wanneer kwam daarin verandering?

„De vraag of je werk überhaupt centraal moest plaatsen in je leven, werd pas gesteld vanaf de jaren zeventig, toen volledige werkgelegenheid – zoals die na de oorlog had bestaan – niet langer mogelijk bleek. Ook als de conjunctuur weer zou aantrekken, zou niet langer iedereen die zou willen werken een baan kunnen krijgen – dat was wel duidelijk.

„De discussie hierover had al in de jaren zestig kunnen beginnen, toen banen begonnen te verdwijnen door technologische vernieuwing, maar daar is het niet van gekomen. Pas toen steeds meer mensen onvrijwillig thuis zaten, begon men na te denken over de rol die werk speelde in het leven van de Nederlander. Zo werd van de nood een deugd gemaakt. Sommige mensen hebben het vraagstuk echt idealistisch opgevat: hoe kan ik mijn bestaan inkleden zodat het niet om werk draait? Een mens moest meer zijn dan alleen een werknemer.”

En toen braken de jaren negentig aan. Het motto van het eerste kabinet-Kok in 1994 was ‘werk, werk en nog eens werk’. Van links tot rechts leek iedereen het erover eens dat werk cruciaal was: voor het land als geheel, maar ook voor de mens als individu. In uw essay stelt u dat dit idee het Nederlandse arbeidsethos inmiddels al dertig jaar bepaalt.

„Dat klopt. Hier zit natuurlijk een neoliberale dimensie aan: de economie kan alleen goed draaien als je de bevolking maximaal aan het werk zet. Je moet dus mensen prikkelen om een bijdrage te leveren aan de samenleving. De nadruk op zelfredzaamheid past hier ook bij. Wie daartoe in staat is, moet voor zichzelf zorgen.

„Wat me opvalt, is dat dit idee wordt gecombineerd met de overtuiging dat werk goed is voor de sociale participatie. Met het wegvallen van bezielende verbanden, zoals religie, is het nu vooral op het werk waar Nederlanders andere mensen ontmoeten. Je kunt dus alleen maar gelukkig zijn als je werkt.”

Tijdens de Wederopbouwjaren waren die bezielende verbanden er nog wel, en toch zijn er volgens u belangrijke overeenkomsten tussen het arbeidsethos van toen en nu. Welke zijn dat?

„Het idee dat je met je werk een bijdrage levert aan de samenleving, is voor veel Nederlanders nog steeds heel belangrijk. We spreken de taal van het individualisme – waar ben ík goed in, wat wil ík bereiken? – maar intussen is er nog steeds een sociale normering: wil je ertoe doen, dan moet je werken.

„Natuurlijk is zelfverwezenlijking belangrijker geworden, maar het is niet zo dat er zeventig jaar geleden geen oog voor was. Ook toen hadden werkgevers in de gaten dat de productiviteit omhoog ging als werknemers vanuit zichzelf gemotiveerd waren om hun werk te doen.

„Al met al is er dus best veel van dat oude arbeidsethos bewaard gebleven. Stijgende welvaart, de verzorgingsstaat en kritiek op de centrale rol van werk hebben daaraan geen einde gemaakt.”

Kennedy beëindigt zijn essay met de conclusie dat het Nederlandse arbeidsethos beter is dan het Amerikaanse, omdat het meer evenwicht kent tussen werk en privéleven. Het lijkt de Nederlander gelukt de werklust uit de jaren vijftig te combineren met de nadruk op ‘de gehele mens’ uit de jaren zeventig.

Dat wil niet zeggen dat er niks meer te verbeteren valt, benadrukt Kennedy. De balans tussen werk en privé is niet voor iedere Nederlander even gezond en in sommige sectoren is ronduit sprake van uitbuiting. Daarnaast zorgt toenemende individualisering voor groeiende prestatiedruk. Als het individu faalt, ligt dat aan het individu zelf, is in het meritocratische Nederland de breed gedeelde opvatting. Tot slot moeten we, vindt Kennedy, nadenken over het belang dat we als samenleving hechten aan economische groei en toenemende welvaart. Is dat model nog wel houdbaar?

Ondanks die kanttekeningen is hij inmiddels helemaal gewend aan het Nederlandse arbeidsethos, zegt Kennedy. En hij is overtuigd van de merites ervan. „Als je in de knel komt op je werk omdat er thuis iets aan de hand is, dan zeg je dat gewoon. Dat aangeven is al voldoende. Je gezin gaat voor, dat spreekt voor zich.”

CV Historicus James Kennedy (1963) werd geboren in Iowa in de VS. Zijn vader was Amerikaans, zijn moeder Nederlands. Hij promoveerde op de dissertatie Building New Babylon: Cultural Change in the Netherlands during the 1960s. In 2003 verhuisde hij naar Nederland. Hij ging werken aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, in 2007 vertrok hij naar de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2015 is hij decaan van het University College Utrecht en hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan die universiteit. Kennedy publiceerde in 2017 Een beknopte geschiedenis van Nederland. Hij was voorzitter van de commissie die in 2020 de Canon van Nederland herzag.