Water stroomt voor de kunsten

Binnenkort kun je als kunstliefhebber de cultuursector een hart onder de riem steken door een flesje water te bestellen in de bioscoop, het theater of de concertzaal. Het Amsterdamse theatercollectief De Theatertroep brengt een nieuw merk water op de markt:L’eau pour l’art. Van elke liter die wordt verkocht, gaat er zes cent direct naar het Prins Bernhard Cultuurfonds, en vloeit dus rechtstreeks door naar theatermakers, beeldend kunstenaars, filmmakers en muzikanten.

Theatermaker Patrick Duijtshoff van De Theatertroep is een van de initiatiefnemers. Horeca is vaak een wezenlijk onderdeel van een cultuurbezoek, maar de winsten die daar worden gemaakt gaan voor een deel naar grote bierbrouwers of internationale frisdrankgiganten. „Toen dachten we: hoe kunnen we een manier verzinnen om dat geld naar de kunstenaars te laten stromen?”

Het gezelschap, dat zelf ook een theatercafé in Amsterdam uitbaat, kwam uit bij water. „Spa Rood is nummer drie op de lijst van meest bestelde dranken”, weet Duijtshoff. „En in vergelijking met bijvoorbeeld bier, zit er aan water minder vaak een contract vast. Ondernemers mogen dus vaker zelf kiezen welk merk ze uitschenken.”

Het collectief hoopt dat zo veel mogelijk culturele instellingen in Nederland overstappen op het nieuwe merk. Duijtshoff: „We hebben een inschatting gemaakt van hoeveel water er jaarlijks wordt afgenomen. Als er duizend instellingen meedoen zou er op jaarbasis minimaal een ton naar het Prins Bernhard Cultuurfonds gaan. Maar stel dat alle tweeduizend cultuurinstellingen in Nederland overgaan op ons water, dan wordt de inkoop goedkoper en kunnen we die zes cent per liter opschroeven. Dan loopt het al snel in de tonnen.”

Onder andere de Schouwburg Amstelveen, het Amsterdamse theatercafé De Smoeshaan en Theater Frascati hebben inmiddels toegezegd over te stappen op het nieuwe merk water. Maar ook buiten de culturele instellingen is er interesse, vertelt Duijtshoff. „Tweede Kamerlid Jorien Wuite van D66 is bezig om het ook in de kantine van de Tweede Kamer te verkopen tijdens debatten. Dat zou betekenen dat elk debat dat gevoerd wordt rechtstreeks subsidie oplevert voor de culturele sector.”

L’eau pour l’art, afkomstig uit een bron in Engeland, is verkrijgbaar in de varianten plat en bruisend. De eerste 26.000 flesjes liggen sinds vrijdag bij de groothandel.

Bij succes sluit het gezelschap niet uit dat ze ook andere frisdranken op de markt gaan brengen. Ze werken daarvoor samen met fooddesignerscollectief Mister Kitchen (oprichters van onder andere foodtruckfestival Rollende keukens). Uiteindelijk is het de ultieme droom om een cola voor de kunsten aan te bieden, vertelt Duijtshoff. „Probleem is dat mensen met cola vaak een uitgesproken voorkeur hebben qua merk. Voor andere frisdranken geloof ik erin dat mensen wel bereid zijn om over te stappen als er een goed verhaal aan vastzit: bijvoorbeeld als je weet dat de winst niet naar een groot internationaal bedrijf gaat, maar terugstroomt naar onze eigen cultuursector.”

