Vrijhandel met China lijkt voorbij voor VS

In de zomer van 1915, toen de Eerste Wereldoorlog een jaar bezig was, streek een Britse ambtenaar van het ministerie van Munitie neer in Zwitserland. Doel: vanaf neutraal gebied een transactie aangaan waarbij de Duitsers, de vijand dus, militaire verrekijkers zouden leveren die de Britten tekort kwamen. Londen zou op zijn beurt rubber uit de tropen verschepen, waar de Duitsers – die weinig koloniën hadden – om zaten te springen.

Deze week presenteerde de regering-Biden een evaluatie van de handelspolitiek tussen de VS en China. En anders dan wellicht verwacht blijft het grootste deel van de importheffingen die Trump invoerde gewoon in stand.

Dat er gesproken is over de deal staat vast – of er ook is geleverd, daarover verschillen historici van mening. Maar het feit dat Duitsland bereid was de kijkers te leveren waarmee de Britten Duitsland zelf efficiënter met artillerie konden bestoken, en dat de Britten de productie van Duitse autobanden voor de militaire logistiek mogelijk wilden maken, onderstreept dat tegenstanders, als de nood maar hoog genoeg is, bereid zijn handel te drijven. Onderlinge strijd en wederzijdse afhankelijkheid traden hier tegelijk op. Handel verloor zijn morele component – die van brenger van vrede tussen naties – en werd puur transactioneel. Dus: rubber in ruil voor glasoptiek. Voor wat hoort wat.

De Eerste Wereldoorlog markeert het begin van een periode waarin de globalisering sterk achteruitging. Pas na 1945 werd, onder Amerikaanse leiding, begonnen met het herstel van de wereldhandel. Maar nu, twee decennia ver in de eenentwintigste eeuw, weerklinkt een echo uit 1915. De nieuwe rivalen in de wereldeconomie, de Verenigde Staten en China, verkeren nu in een vergelijkbare situatie. De spanningen, ook militair, lopen op. Maar tegelijk was de onderlinge afhankelijkheid tot nu toe nog te groot om economische contacten vergaand te verbreken.

Na acht maanden nadenken besloot het Witte Huis deze week: handelsbeleid tegenover China blijft goeddeels Trumpiaans

Wat wel gebeurt: de onderlinge import en export zijn vergaand transactioneel aan het worden. Voorbij lijkt de hogere rol die handel wordt toegedicht als vehikel voor onderling begrip en voor vrede, en voor een hogere welvaart voor iedereen.

Strijd en afhankelijkheid

Deze week kwam in de Amerikaans-Chinese verhouding het spanningsveld tussen onderlinge strijd én afhankelijkheid duidelijk aan het licht. De regering van Biden presenteerde een grondige evaluatie van de handelspolitiek tegenover China, die flink overhoop werd gehaald door oud-president Trump. Acht maanden van wikken, wegen en rekenen in het Witte Huis leverde op: het handelsbeleid tegenover China blijft goeddeels Trumpiaans. De brede importheffingen op Chinese goederen die Trump invoerde, blijven voorlopig van kracht. Tegelijk worden Trumps pogingen om meer Amerikaanse goederen naar China te exporteren, voortgezet.

Bijna twee derde van de Chinese export naar de VS blijft hierdoor getroffen door importheffingen – vóór Trump was dit vrijwel nul. Van uien tot stofzuigers, van staal tot nikkel: Chinese producten die de VS binnenkomen worden ook onder Biden breed belast, tegen een gemiddeld invoertarief van 19 procent (vóór Trump was dit 3 procent). Ook de Chinese contra-importheffingen tegen de VS blijven overigens van kracht.

Tegelijk blijft ook de regering-Biden onverminderd streven naar zoveel mogelijk exportverdiensten op de Chinese markt. Begin 2020 sloot de regering-Trump een handelspolitieke wapenstilstand met de Chinezen, ‘Phase 1’ geheten. De Chinezen beloofden meer Amerikaanse producten te gaan kopen, waaronder sojabonen en vliegtuigen. De wederzijdse importheffingen gingen een fractie omlaag. Biden wil meer van deze deal van zijn voorganger gaan profiteren.

Fragiel evenwicht

Na de evaluatie van het Witte Huis, onder verantwoordelijkheid van handelsgezant Katherine Tai, is nu duidelijk: het tijdperk-Trump was geen intermezzo, maar het begin van een nieuw, fragiel evenwicht tussen beide grootmachten.

Handelspolitiek in de 21e eeuw stoelt in Washington, en in Beijing, niet langer op het ideaal van mondiale vrijhandel, maar op een nieuw mercantilisme: het idee van handel als een manier om het eigen economisch en politiek gewin te maximaliseren. Het straffen van de export van de ander (met heffingen) en het tegelijkertijd forceren van de eigen export (met ‘Phase 1’- afspraken) hoort daarbij. De regels van de op vrijhandel gerichte WTO doen er veel minder toe.

Het „nieuwe normaal” in de Amerikaans-Chinese relatie is gebaseerd op „verhardende concurrentie” en tegelijk op „diepe onderlinge onafhankelijkheid”, schreef de Amerikaanse denktank Brookings laatst. Je ziet dat spanningsveld terug in recente uitlatingen van leden van de regering-Biden. Handelsgezant Tai gaf China er deze week in een speech bij CSIS, een andere denktank, van langs als „staatskapitalistisch” land dat handel ziet als „zero-sum”-dynamiek, waarbij de winst van de één het verlies betekent van de ander. Door „oneerlijke” Chinese concurrentie zou 40 procent van de Amerikaanse banen in de staalindustrie zijn vernietigd, zou de Amerikaanse zonnecellenproductie op achterstand zijn geraakt, net als de halfgeleiderindustrie.

Een harde breuk dan maar met de Chinezen? Nee, dát ook weer niet. Tai verzette zich bij CSIS tegen het idee dat de VS zich zouden „ontkoppelen” van de Chinese economie. In de mondiale economie is dat niet „realistisch” dat de twee landen „stoppen met handelen met elkaar”. Eerder is een „herkoppeling” nodig, met „robuuste posities” van Amerikaanse bedrijven in toeleveringsketens.

Bidens minister van Handel Gina Raimondo verwierp onlangs eveneens het idee van ‘ontkoppeling’: „Wij willen toegang tot hun economie, zij willen toegang tot onze economie”. Tai en Raimondo drongen er beiden op aan dat China de belofte om extra Amerikaanse goederen af te nemen, beter gestand doet. Uit cijfers van economisch instituut PIIE blijkt dat China fors achter ligt in het nakomen van de ‘Phase 1’-afspraken. Dit jaar importeerde China tot dusver 89,4 miljard dollar extra aan Amerikaanse producten, in plaats van de afgesproken krap 130 miljard. Raimondo klaagde laatst dat Boeing zijn vliegtuigen niet verkocht krijgt in China. Chinese vliegmaatschappijen willen wel, maar „de Chinese regering staat in de weg”.

De nieuwe lijn van president Xi Jinping lijkt te zijn dat kapitalisme en vrijhandel het land nu voldoende hebben geholpen om de inhaalslag te maken met het Westen, én de binnenlandse welvaart te verhogen.

Economie dient de partij

Maar nu moeten de kapitalistische animal spirits terug in hun hok: de economie dient uiteindelijk de Partij. Dat patroon zie je niet alleen in de handel, die steeds meer gecontroleerd wordt, maar ook bijvoorbeeld bij de aanpak van machtsposities van rijke individuen en grote private techbedrijven. Zie de lotgevallen van Jack Ma, de rijkste man van China, die vorig jaar maandenlang spoorloos was en nu niet veel meer van zich laat horen. Zijn Alibaba, met financiële poot Ant, wordt aan banden gelegd. Evenals de even machtige betaalconcurrent Tencent. Zij en talloze andere bedrijven waaronder taxibedrijf Didi, het Chinese Uber, moeten klantendata gaan delen met overheidsbedrijven.

In deze rauwe wereld van concurrentie en staatsinterventie komen de instituties die na de oorlog de vrijhandel moesten helpen meer in de verdrukking

In het nieuwe staatskapitalisme onder Xi schuilt achter elk bedrijf de Chinese staat. Zo worden zowel de economische vorderingen tot nu toe, als de macht van de partij geconsolideerd. Bij zulk geleid kapitalisme hoort ook geleide handel, waarbij steeds vaker niet bedrijven, maar de staat bepaalt wat wordt geëxporteerd en geïmporteerd iets waar onder meer Boeing nu tegenaan loopt.

In deze rauwe wereld van economisch-politieke concurrentie en meer staatsinterventie komen de instituties die na de Tweede Wereldoorlog de vrijhandel moesten helpen in de verdrukking. De WTO, opvolger van de mede op Amerikaans initiatief opgerichte GATT (General General Agreement on Tariffs and Trade uit 1947), werd door Trump gesaboteerd. Hij blokkeerde de benoeming van ‘rechters’ bij de WTO, waardoor de cruciale functie van beslechting van handelsgeschillen bij de organisatie in Genève goeddeels werd lamgelegd. Intussen voerde Trump buiten de WTO om importheffingen in tegen China (en tegen Europa) op basis van de „nationale veiligheid”. Volgens Trump gaf de WTO China, dat in 2001 toetrad tot de organisatie, vrij baan om oneerlijk te concurreren met de VS.

Aanvankelijk hoopte het Westen China via de WTO te integreren in een liberale economische wereldorde. Die hoop is in Washington inmiddels geheel vervlogen. De vraag is nu eerder: wat doet Joe Biden met de WTO? Hij houdt vast aan de blokkade van Trump, zo bevestigde de Amerikaanse delegatie in Genève onlangs nog. Tai sprak nog deze week zalvende woorden, dat de WTO nog steeds „een hele, hele belangrijke rol” heeft te vervullen in de Amerikaans-Chinese handelsrelatie. In werkelijkheid maakt het op regels gebaseerde internationale handelssysteem van na de oorlog nu in snel tempo plaats voor een op macht gebaseerd systeem.

Europa heeft al een lange lijst van geopolitieke onderwerpen waar het een nieuwe, zelfstandige positie moet bepalen in het krachtenveld tussen China en de VS. Aan defensie, technologie, klimaatproblematiek en energiepolitiek, om er maar een paar te noemen, mag sinds deze week internationale handel worden toegevoegd.