Sophie Hermans: slimme strateeg maar ook voorzichtig

Geert Wilders stond al klaar om naar voren te lopen. Als leider van de grootste oppositiepartij was hij al sinds 2013 de eerste spreker van de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer, net na Prinsjesdag. Pas daarna kwam de grootste partij van de coalitie. Maar Jesse Klaver van GroenLinks vond dat het deze keer anders moest: een coalitie was er allang niet meer, Rutte III was al in januari afgetreden. Waarom zou niet gewoon de VVD beginnen, als grootste partij? De meeste anderen in de Tweede Kamer waren het met hem eens.

Maar Sophie Hermans, tijdelijk fractievoorzitter van de VVD, liet Geert Wilders vóór gaan.

Daarin kon je allerlei kanten zien van de vrouw die in haar partij wordt gezien als een groot talent, die heel lang de politiek adviseur was van demissionair premier Mark Rutte en de komende weken of maanden ook weer naast hem zit bij de onderhandelingen met D66, CDA en ChristenUnie over een nieuw kabinet.

Ze doet het niet graag: optreden voor publiek. Dit zou haar eerste grote debat worden, ze had dagenlang aan haar tekst gewerkt, veel geoefend. Andere fractievoorzitters zouden zo goed als zeker proberen of ze onderuit te halen was, het kon uren gaan duren. En moest ze dan ook nog als eerste? „Het is dan net”, zegt een collega-Kamerlid, „alsof je ineens veel eerder naar de tandarts moet.”

Het paste ook bij de persoonlijkheidstest met vier kleuren die ze zo’n tien jaar geleden had gedaan – in een leergang waar jonge VVD’ers leerden om campagne te voeren en fondsen te werven. Bijna alle VVD’ers die de cursussen volgden waren ‘rood’: dominant, doelgericht. Dat vonden ze vaak stoer. Maar Sophie Hermans was ‘groen’, stabiel en sociaal. Zo kennen Kamerleden en medewerkers haar, ook van andere partijen: als vriendelijk en inlevend. Dus ja: waarom zou zij zo nodig eerder moeten spreken dan Geert Wilders?

En het was tactisch gezien misschien beter om hem voor te laten. Hij was kwaad geworden op Jesse Klaver, hij dacht dat die hem wilde dwarszitten. Wilders had een fel verhaal voorbereid over D66-leider Sigrid Kaag: zij was volgens hem „te laf” om het belangrijkste debat van het jaar zelf te doen. Ze liet het over aan Rob Jetten. GroenLinks-kiezers vonden het vast mooi: Klaver die Wilders in de weg zat. En het kon Kaag helpen. Als Hermans de hele ochtend aan het woord was geweest, was er minder aandacht voor Wilders’ verhaal. Maar zouden VVD-kiezers het ook een goed idee vinden als zíj aan zo’n opzetje meedeed?

En als er in Den Haag iemand is met politiek tactisch en strategisch inzicht, weten ook niet-VVD’ers, is het Sophie Hermans.

Ze leest graag en veel over gedragspsychologie, campagnes en strategieën, en bedenkt die ook zelf. In het voorjaar van 2019, in de campagne voor de Europese verkiezingen, was het een idee van Hermans en politiek strateeg Bas Erlings dat Rutte FVD-leider Thierry Baudet zou uitdagen voor een debat. Dat Rutte zijn aanval op ‘zolderkamergeleerde’ Baudet voorlas van papier was volgens sommige VVD’ers omdat hij geen tijd had gehad om zich voor te bereiden, volgens anderen omdat hij het maar niks vond en het zónder tekst misschien niet zou hebben gedaan. Maar het moest van Sophie Hermans.

Eerste communie

Sophie Hermans (40) is de oudste dochter van VVD-prominent Loek Hermans. Ze deed VWO, ze zat op hockey en speelde piano, ze had twee zussen en een broer, hun moeder was fysiotherapeut. Ze waren katholiek, de kinderen deden hun eerste communie en Sophie ontving als enige ook nog het vormsel, maar naar de kerk gingen ze bijna nooit.

Op school deed Sophie Hermans mee aan het Model European Parliament, een project waarin kinderen leren debatteren als Europarlementariërs en steeds een ronde verder kunnen komen – ze haalde ook de laatste ronde en ging ervoor naar Lissabon. Ze studeerde in Amsterdam politicologie en was lid van het corps. In vakanties ging ze skieën, of naar de VS, of naar Marokko om yoga te doen of te surfen. Na haar studie werkte ze bij een adviesbureau en volgde het Emerging Leaders Program aan de London Business School.

Er was niets aan Sophie Hermans wat speciaal opviel. Net als later in haar werk als politiek adviseur (eerst van VVD-minister Stef Blok, daarna van Rutte) en nu in de Tweede Kamer, vonden mensen haar aardig en intelligent. Als een vriendin van het corps een scherpe opmerking maakte over iets of iemand, kwam Sophie Hermans met iets relativerends. Als Blok Kamerleden van de oppositie boos had gemaakt, kwam zíj het goedmaken. Was Mark Rutte, die wél kan uitbarsten in woede, ontevreden over iets van zijn eigen campagneteam? Dan kreeg zo’n medewerker dat op vriendelijke toon te horen van Hermans.

Slimme campagnes

De andere kant ervan was: Sophie Hermans werd ook wel gezien als voorzichtig en misschien zelfs vlak, als iemand die bijna niets van zichzelf liet zien. Er waren mensen met wie ze in de VVD jarenlang samenwerkte en van wie je nu kunt horen: „Ik weet niet wat haar drijft of beweegt.”

In de tijd dat ze voor de VVD in Den Haag kwam werken, in 2012, was die partij al een paar jaar slimme campagnes aan het voeren, op basis van nauwkeurig en permanent kiezersonderzoek. Elke slogan of poster, elke kleine verandering in het verhaal van de partij werd van tevoren getest. En het was de bedoeling dat daar zo weinig mogelijk over naar buiten kwam. Rutte kon zich er enorm over opwinden als dat toch gebeurde.

En zo leerde Sophie Hermans haar vak als adviseur, dáár deed ze veel van haar kennis op van campagnes en strategie. Ze weet heel precies wat riskant kan zijn voor een politicus, hoe fouten politieke levens kunnen tekenen.

Ze maakte het ook van dichtbij mee, toen haar vader in november 2015 aftrad als VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer – de Ondernemingskamer in Amsterdam hield hem als toezichthouder medeverantwoordelijk voor de ondergang van thuiszorgorganisatie Meavita. Op de dag van zijn aftreden liep Sophie Hermans met een wit gezicht door de gang van het ministerie van Algemene Zaken. Het raakte haar hard.

Anderhalf jaar eerder was haar moeder Edith overleden, Loek Hermans’ vrouw. Onverwacht, twee dagen voordat ze 58 zou worden. Sophie Hermans zul je er publiekelijk niet over horen. Haar broer Lodewijk zei begin dit jaar in het FD dat ze als gezin „door een diep dal” waren gegaan en er „nog hechter” uit waren gekomen. Sophie Hermans, die alleen woont en vrijgezel is, noemt haar familie vaak.

Old-boys-network

Bij WNL Op Zondag zei Loek Hermans vorig weekend dat Sophie Hermans en zijn andere dochter Caroliene, nu al jaren de politiek adviseur van Rutte, „de genen van hun moeder” hebben. Van hém hadden ze aan de keukentafel echt niets geleerd over politiek. „Dat vind ik te makkelijk”, zei presentator Rick Nieman. „Ú bent lid geweest van het old-boys-network. En wellicht nog steeds..”

Maar Loek Hermans liet hem niet uitpraten. Sophie en Caroliene hadden „écht zelfstandig hun weg gekozen”. En nog een keer: „Echt helemaal zelfstandig.”

Als er iets is wat Sophie Hermans als VVD’er in de weg kan zitten, is dat het: het hardnekkige idee dat ze door het VVD-netwerk van haar vader in Den Haag terecht is gekomen. En dat ze haar vooraanstaande positie in de partij en de fractie misschien ook nog eens vooral te danken heeft aan Rutte, die graag mensen om zich heen heeft die hij kent en vertrouwt. Campagne-experts weten dat het niet helpt om iets steeds maar weer te ontkennen, zoals Loek Hermans probeerde – mensen horen je dan toch steeds hetzelfde idee herhalen.

‘Tassendrager van Rutte’

In het voorjaar noemde Wilders Sophie Hermans in een debat „de tassendrager en masseuse van de premier” en vroeg: „Blijft u nou tot het einde der dagen zijn politiek assistent?”

Hermans keek strak en zei dat ze maar één rol had: die van fractievoorzitter. „Ik ga niet in op al die persoonlijke kwalificaties en ben het er volstrekt mee oneens.”

In de moeizame gesprekken aan de formatietafel dachten anderen de afgelopen maanden soms ook te zien dat Hermans nog een van Ruttes belangrijkste adviseurs was, met een dienstbare houding. Bij sommigen was het idee: daar moeten ze het misschien eens over hebben.

Je weet nooit zeker of mensen vooral zien wat ze willen zien. Als je tegen VVD’ers zegt dat Sophie Hermans bij de Algemene Politieke Beschouwingen net zo makkelijk ‘meeveerde’ bij politieke tegenstand als Rutte vaak doet, zeggen die: „Doet niet élke goeie politicus dat, als-ie iets wil bereiken?” Maar het is zeker dat Rutte, die niet erg houdt van veranderingen, Sophie Hermans graag in zijn buurt heeft. De VVD was eerst nog van plan om Kamerlid Mark Harbers als financieel specialist samen met Rutte te laten onderhandelen, na de ruzies over wie niet met wie aan tafel wilde zitten. Rutte wil nu toch háár als medeonderhandelaar.

Heilige huisjes van de VVD

Sophie Hermans staat in de partij niet bekend als heel rechts, ze was er erg vóór dat de VVD in het verkiezingsprogramma meer aandacht had voor mensen met weinig inkomen en voor kleine bedrijven, en nu een ‘sterke overheid’ wil.

Haar verhaal bij de Algemene Politieke Beschouwingen, ná Wilders, kwam soms wat bedacht over: ze had het over „de tas met verhalen van mensen” die ze elke dag meenam naar Den Haag.

Maar ze bleef zonder veel moeite overeind. Wilden ánderen van het debat een afrekening maken met Rutte III? Zij vond nu ook dat ze de „deuren en ramen” van haar heilige huisjes de afgelopen jaren veel te stevig had dichtgehouden. Bijvoorbeeld bij marktwerking in de zorg. Als ze écht naar anderen had geluisterd, zei ze, had ze gehoord „dat het ons allemaal om hetzelfde te doen is: om goede en liefdevolle zorg”. „En dat we allemaal hetzelfde nastreven: het tegengaan van zorgcowboys.”

Ben Verwaayen, oud-topman van telecombedrijven en een van Ruttes belangrijkste adviseurs over het personeelsbeleid van de VVD, volgde het via internet – en was tevreden. „Het kwam vanuit haar ténen.”

De overige secundanten in de formatie

Rob Jetten – D66

Al sinds zijn entree in de landelijke politiek een ‘politiek talent’

Die titelatuur kan een kiss of death betekenen, maar na het vertrek van D66-partijleider Alexander Pechtold was het tamelijk vanzelfsprekend dat Jetten hem opvolgde als fractievoorzitter – al had hij ook twee tegenkandidaten met veel meer Haagse ervaring. „Het zijn big shoes to fill”, zei hij daarover tegen Nu.nl, „maar D66 draait al lang niet meer alleen om Pechtold.”

Ondanks aansporingen van partijgenoten stelde de in Nijmegen geschoolde politicus zich vorig jaar dan weer niet beschikbaar als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart. Om de „simpele reden” dat hij Sigrid Kaag nou eenmaal „de gedroomde kandidaat” vond.

Jetten (34) vervulde vervolgens trouw de rol van adjudant van zijn nieuwe partijleider. Hij bleef tot de verkiezingen van maart aan als fractievoorzitter en was sindsdien haar plaatsvervanger. Ook na Kaags aftreden vorige maand als demissionair minister van Buitenlandse Zaken verving Jetten haar op lastige momenten, zoals de Algemene Politieke Beschouwingen na Prinsjesdag. Zijn loyaliteit werd beloond. Kaag koos hem als secondant en niet Steven van Weyenberg of Wouter Koolmees, die op gebied van financieel-politieke onderhandelingen aanzienlijk meer ervaring hebben.

Pieter Heerma – CDA

Een ervaren formatieonderhandelaar, en tweede man achter toenamalig CDA-leider Sybrand Buma

Alom werd gedacht dat zijn rol als Buma’s secondant zou worden beloond met een kabinetspost, zeker ook omdat Buma zelf als fractieleider in de Kamer bleef. Maar Heerma (44) werd opnieuw gewoon en niet al te opvallend Kamerlid. Ogenschijnlijk had hij daar geen emoties bij – hij oogt en uit zich altijd bescheiden. Daarbij ambieert hij ook niet per se een plek vóór de camera, vertelde hij aan NRC toen hij twee jaar geleden Buma opvolgde die burgemeester van Leeuwarden werd. Heerma vervult nou eenmaal liever een instrumentele rol achter de schermen.

In het vele interne CDA-rumoer van het afgelopen jaar – de chaotische lijsttrekkersverkiezing, de mislukte campagne, de verkiezingsnederlaag, de exit van Pieter Omtzigt – is Heerma evenmin een hoofdrolspeler. Hij achtte het meer zijn taak om de rust in de fractie te bewaren. Ook aan de formatietafel, in 2017 en tot nu toe dit jaar, wordt zijn taakopvatting en neutraliserende inbreng door gesprekspartners gewaardeerd. Het kan nog van pas komen de komende maanden.

Carola Schouten – ChristenUnie

Drager van meerdere petten en de onderhandeltafel niet vreemd

Anders dan haar D66-collega Wouter Koolmees, die gedurende zijn rol als informateur zijn werk als minister van Sociale Zaken neerlegt, kiest Carola Schouten ervoor haar taken van mede-onderhandelaar te combineren met haar ministerschap. „Graag vraag ik begrip voor deze situatie”, schreef ze donderdag in een kort briefje aan de Tweede Kamer. „De deelname aan deze formatiebesprekingen zal de komende periode het overgrote deel van mijn werkagenda in beslag nemen.” Nog dezelfde middag werd een debat met de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op verzoek van de vier coalitiefracties uitgesteld.

Dat haar partijleider Gert-Jan Segers opnieuw een beroep op Schouten doet om als secondant bij de onderhandelingen aan te schuiven is niet vreemd. Schouten (44) is een ervaren politiek onderhandelaar. Ze vervulde dezelfde rol bij de formatie van 2017, ook naast Segers. Eerder sprak ze mee over het Lente-akkoord (2012) en was ze vanaf 2013 medeonderhandelaar van de ‘constructieve oppositie’, die in ruil voor concessies Rutte II in de Eerste Kamer aan een meerderheid wilde helpen.

Voor Schouten minister en vicepremier werd was ze sinds 2011 Kamerlid, met zware portefeuilles als Financiën, Sociale Zaken en Onderwijs.