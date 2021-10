Veel gif, maar ook ontroering en grappen op Twitter

Waar was u tijdens de grote Facebookstoring van 2021? Toen Facebook, Instagram en WhatsApp op 4 oktober urenlang niet bereikbaar waren, bleek er een plek te zijn waar iedereen nog wél terecht kon om nieuws te delen, boos te worden en grappen te maken. Inderdaad, Twitter.com. Het is nooit het grootste sociale netwerk geweest en anno 2021 zeker niet hip. Toch blijft Twitter voor veel gebruikers nummer 1. Ook voor mij. Vorige week was het even het dorpsplein om na de internetapocalyps samen te komen. De sterke grappen over de storing bleven de hele avond komen, al dan niet in combinatie met beelden uit de Netflix-sensatie Squid Game.

Ondanks een aantal negatieve aspecten heb ik een zwak voor Twitter. De dienst heeft mij veel gebracht. Ik heb er vrienden leren kennen, klussen gekregen en woonruimte gevonden. Nu is het als witte man die vooral twittert over tv-series en popmuziek makkelijk praten. Voor bijvoorbeeld vrouwen van kleur is het een veel minder veilige plek. En ook Twitter heeft last van nazi’s, complotdenkers en ander gespuis. Veel trending topics nodigen uit om meteen weer uit te loggen.

Een peiling in mijn eigen Twitternetwerk maakte duidelijk dat het ook voor andere gebruikers niet enkel kommer en kwel is. De vraag waarom mensen nog steeds actief zijn op Twitter gaf interessante inzichten.

Naast het volgen van nieuws zijn het goede grappen en memes die door verschillende twitteraars genoemd worden als reden om te blijven. Zeker tijdens de storing viel de hoge kwaliteit van de grappen op. En voor de memes hoef je geen nieuwe verslavende app vol dansende kinderen te downloaden. Het is „TikTok zonder TikTok” reageerde iemand. De grootste hits van het populaire platform met korte filmpjes verschijnen gewoon op Twitter. Neem het geweldige filmpje van de man die vorig jaar met een fles cranberrysap in zijn handen aan het skateboarden was met ‘Dreams’ van Fleetwood Mac op de achtergrond. Die kon je op Twitter niet missen.

Soms stuit je zelfs op wonderschone dingen. Een tweet van een Britse vader over zijn dochter die gaat studeren aan de universiteit van Bristol bijvoorbeeld. Hij vertelt daarin over de periode waarin ze voor haar leven vocht. Zeventien jaar geleden had ze leukemie. Een van de verpleegkundigen die voor haar zorgde reageerde op de tweet, waarna een mooi gesprek volgde. De ontroerende reünie ging viraal en liet zien wat Twitter ook kan zijn. Goud.

Wat mensen verder vertelden: het is op deze site verder gewoon lekker om je te ergeren aan opiniemakers of andere publieke figuren die zichzelf voor schut zetten. Wat niet wegneemt dat veel gebruikers Twitter blijven bezoeken uit een soort sadomasochisme. Zoals collega-recensent Jochgem van der Mel het treffend omschreef: „Het geeft een stuk minder rotzooi dan jezelf aanhoudend geselen met de takken van een doornstruik.”

Dropped Maggie at uni in Bristol today. From her new room you can see the room at Bristol Children's Hospital where, 17 years earlier, she spent 6 months fighting for her life against leukaemia. Tears of joy. Thank you NHS. pic.twitter.com/fvXXZ8Xu9t — Martin Dorey (@campervanliving) September 23, 2021