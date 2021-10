VDL Groep heeft nog steeds last van cyberaanval

De VDL Groep ervaart nog steeds problemen door de cyberaanval die het industrieconcern woensdagnacht raakte. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf vrijdag bevestigd. Hoeveel onderdelen van VDL geraakt zijn, is niet bekend. Onder meer autofabriek VDL Nedcar in het Limburgse Born kan nog niet produceren. Volgens De Limburger hoopt het bedrijf dinsdag weer te beginnen, maar de woordvoerder kon dit niet bevestigen.

Aangezien veel VDL-bedrijven al twee dagen niet produceren, loopt de schade waarschijnlijk in de vele miljoenen euro’s. De details rondom de cyberaanval zijn nog niet bekend. Het lijkt te gaan om een ransomware-aanval, al heeft VDL dit nog niet bevestigd.

De VDL Groep stelde donderdag dat de aanval de hele bedrijfsvoering heeft geraakt. De hack was gericht op het hoofdkantoor in Eindhoven, maar maakte ook internationale servers en computers van andere bedrijven onder het concern onklaar. VDL schakelde computersystemen die nog leken te werken donderdag uit, om te voorkomen dat hackers hier data konden stelen.

VDL is een conglomeraat dat bestaat uit 105 industriebedrijven. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 15.000 medewerkers en had vorig jaar een omzet van 4,7 miljard euro. Bij een ransomware-aanval persen criminelen bedrijven af door bestanden te gijzelen en dreigen gevoelige informatie openbaar te maken. Doorgaans wordt er tussen 0,5 en de 2 procent van de jaaromzet aan losgeld gevraagd. Of dit nu ook het geval is, wil VDL Groep niet zeggen.

Lees ook: Hackaanval legt groot deel industrieconcern VDL plat