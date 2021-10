Taghi’s neef en advocaat is nu ook verdachte

Er wordt gefluisterd, op papier geschreven en gekrast in de bezoekersruimte van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) waar Ridouan Taghi in de zomer van dit jaar een afspraak heeft met zijn neef Youssef. Hij is advocaat en komt sinds maart 2021 veelvuldig op bezoek bij Taghi in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Het bezoek van een advocaat aan een verdachte cliënt mag niet worden afgeluisterd, ook niet als die verdachte Taghi heet. Dat het toch gebeurt, heeft te maken met een tip die het Team Criminele Inlichtingen kreeg dat Ridouan Taghi zich schuldig zou maken aan voortgezet crimineel handelen vanuit zijn cel.

Die tip is aanleiding voor de start van een nieuw opsporingsonderzoek in februari 2021 tegen Ridouan Taghi. Vlak voor de zomer ontstaat bij de politie het beeld dat zijn neef Youssef wel eens de schakel zou kunnen zijn die het Taghi mogelijk maakt om vanuit de EBI met de buitenwereld te communiceren.

De aanwijzingen daarvoor komen uit ontsleutelde berichten die verkregen zijn bij de hack van cryptotelefoonbieder Sky Ecc. Na overleg met de rechter-commissaris wordt eind juni besloten om de gesprekken tussen Taghi en zijn neef af te gaan luisteren. Het is een zeer uitzonderlijke beslissing die erop is gericht om vast te stellen of de communicatie tussen Ridouan Taghi en diens neef Youssef strafbaar is.

Het onderzoek krijgt een extra lading na de fatale aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries begin juli. In de dagen daarna krijgt NRC informatie over het veelvuldige bezoek van advocaat Youssef T. aan de gedetineerde Taghi. NRC heeft hierover, net als vier andere dagbladen, niet gepubliceerd omdat het OM vanwege het onderzoeksbelang geen nadere informatie wilde verstrekken over de rol van advocaat Youssef T.

Advocatentelefoon

Youssef T. wordt in 2012 beëdigd tot advocaat. Als eenpitter houdt hij onder meer kantoor in een kasteel in Waardenburg. T. is als advocaat niet bekend bij het grote publiek. Hij staat vooral ‘kleine’ criminelen bij. In december 2020 meldt hij voor het eerst dat hij als advocaat toegang wil tot Ridouan Taghi. Het OM heeft daar bezwaar tegen omdat hij mogelijk misbruik heeft gemaakt van zijn recht als advocaat om vertrouwelijk te bellen met zijn klanten. Vanwege dit mogelijk misbruik van zijn advocatentelefoon zegt het OM een klacht ingediend te hebben bij de deken van de Orde van Advocaten in Gelderland, het rechtsgebied waar Youssef toen kantoor hield. De deken Maaike Bomers concludeerde daarop volgens het OM dat Youssef T. geen misbruik maakte van zijn rol als geheimhouder en wees de bezwaren van het OM tegen de advocaat af. Bomers is niet bereikbaar voor commentaar, maar volgens de landelijke Orde van Advocaten is zo’n klacht nooit ingediend.

Youssef T. krijgt vanaf maart als advocaat vrijelijk toegang tot zijn verdachte neef Ridouan Taghi in de EBI. Hij is dan verhuisd naar een verzamelgebouw met spiegelramen op een bedrijventerrein langs de A2 bij Utrecht en gaat vele tientallen keren langs in de EBI waar hij urenlange gesprekken met zijn neef voert.

De papieren die af en toe tegen de glazen afscheidingswand tussen advocaat en verdachte worden gehouden in de EBI, versterken afgelopen zomer bij de opsporingsdiensten de verdenking tegen Youssef T., zo vertelt hoofdofficier van justitie John Lucas van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Zij leiden het zeer gevoelige onderzoek. „Het recht om vrij en ongestoord met een advocaat te overleggen is in onze rechtsstaat een groot goed dat het OM altijd zal verdedigen. Maar de geniepigheid van de communicatie was zo groot dat het gevoel werd versterkt dat de vrije communicatie tussen advocaat en cliënt in de EBI werd misbruikt.”

Observatiecamera’s

Het is ongekend. De EBI in Vught is een gevangenis met een zeer streng regime dat er juist op gericht is om te voorkomen dat verdachten met de buitenwereld kunnen communiceren over criminele zaken. En Taghi slaagt er volgens het OM via zijn neef Youssef vermoedelijk toch in om maandenlang gevoelige informatie naar buiten te krijgen. Om daarvoor hard bewijs te vergaren worden in overleg met de onderzoeksrechter ook camera’s geplaatst in de bezoekersruimte van de EBI. De bedoeling is om ook te kunnen lezen wat voor informatie er allemaal wordt gewisseld tussen Taghi en zijn neef. Vanwege de bijzondere juridische status van advocaat Youssef T. moet al die informatie keer op keer worden beoordeeld door de onderzoeksrechter voordat de inhoud mag worden gedeeld met justitie en politie. Youssef wordt ook in de gaten gehouden door een observatieteam.

Het resultaat is uiteindelijk schokkend, zegt John Lucas. „Uit de communicatie komt naar voren dat men vermoedelijk bezig is een gewelddadige uitbraak te organiseren”, stelt Lucas. „Ook lijkt het erop dat Taghi op zoek is naar adresgegevens van gevangenispersoneel.”

Op basis van alle vergaarde informatie wordt besloten om de 38-jarige Youssef T. vrijdagochtend na een kleine vier maanden onderzoek voor de ogen van zijn neef Ridouan Taghi aan te houden in de EBI. De twee neven worden verdacht van het lidmaatschap van een criminele organisatie. Naast het voorbereiden van een gewelddadige uitbraak van Ridouan Taghi zijn de leden van deze organisatie in de gevangenis ook bezig met drugshandel, zegt het OM.

Na de arrestatie wordt de cel van Taghi in de EBI doorzocht. Deken Bas le Large van de orde van advocaten in Midden Nederland, waaronder Youssef T. ressorteert, is vrijdagochtend geïnformeerd over het onderzoek. Hij mocht naar eigen zeggen niet aanwezig zijn bij de doorzoeking van het kantoor en de woning van advocaat Youssef T. die vrijdag ook heeft plaatsgehad onder leiding van de onderzoeksrechter. „Ik mocht Youssef niet spreken. Het is een beslissing van de rechter-commissaris geweest om me er verder buiten te houden. Het zal nog moeten blijken of dit terecht was.” Inez Weski, de andere strafadvocaat van Ridouan Taghi, wil vooralsnog niet reageren op de nieuwste ontwikkelingen rond haar cliënt.

Internationaal netwerk

Youssef T. is al de tweede neef van Ridouan Taghi die deze week is aangehouden. Afgelopen dinsdag is in Marokko Jaouad F. aangehouden, een zoon van een oudere zus van Ridouan Taghi. En eerder deze zomer zijn ook andere mannen uit het netwerk van Taghi aangehouden op verschillende plaatsen in de wereld. Zo is begin augustus de Italiaan Rafaelle Imperiales in Dubai aangehouden op verzoek van de Italiaanse autoriteiten. Uit dossierstukken blijkt dat Imperiales bij de internationale drugshandel intensief samenwerkte met Taghi en een ander kopstuk uit de Nederlandse onderwereld: Rico de Chileen. Het lijkt erop dat justitie en politie met al deze arrestaties proberen het internationale netwerk volledig te ontmantelen waarvan Taghi volgens justitie deel van uitmaakt.

Het is onderzoek dat los staat van de verdenkingen waarvoor Taghi nu wordt vervolgd in de strafzaak Marengo. Die zaak draait om zes moorden en een serie pogingen daartoe. Daarnaast wordt de naam van Taghi door de opsporingsautoriteiten in verband gebracht met moorden op drie personen uit de kring van Nabil B., kroongetuige in de Marengozaak.

Het gaat om de moorden van zijn broer Reduan in 2018, de moord van zijn advocaat Derk Wiersum in 2019 en de moord van zijn adviseur en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Justitie en politie hebben geen bewijs voor betrokkenheid van Taghi bij die moorden. Maar zijn naam komt wel voor in verschillende scenario’s die recherche heeft gemaakt over de vraag wie de mogelijke opdrachtgever is van deze serie moorden die wordt gezien als een aanslag op de Nederlandse rechtsstaat.

Het onderzoek naar het contact tussen Ridouan Taghi en zijn neeft Youssef heeft volgens het OM geen bewijs opgeleverd voor betrokkenheid bij de aanslag op De Vries. Maar Ridouan en zijn neef hebben maandenlang ongestoord kunnen communiceren, omdat het onderzoek toen nog niet was begonnen.