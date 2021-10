Soms mist ze het applaus

De vijftig enorme klokken van de Utrechtse Domtoren zijn gemaakt voor barokke muziek: Bach, Händel, Telemann. Maar sinds de beiaard wordt bespeeld door Malgosia Fiebig klinkt soms Prince boven de stad, of Bowie, en laatst nog een concert met Spinvis.

Elke vrijdagmiddag en zaterdagochtend loopt ze langzaam naar boven – ruim driehonderd treden. Dan komt Fiebig in haar kantoortje van twee bij drie, waar de stad haar horen kan en ze alles overziet. Er staat een klavier met vijftig toetsen, alle verbonden met een klepel. Ze bespeelt ze met haar vuisten, de zwaarste met haar voeten.

Ze is de zevenentwintigste stadsbeiaardier sinds 1594. „Als de mensen aan het winkelen zijn, maak ik muziek. Naast klassiek speelde de beiaardier vroeger ook al populaire melodieën, uit opera’s bijvoorbeeld. Ik hou van pop en laat mensen met moderne stukken ook bewust worden dat het een persoon is die de klokken bespeelt.”

De beiaard (of carillon) is een typisch barokinstrument van de Lage Landen. Zelfs kleine dorpen hebben hier soms klokken in de toren die handmatig bespeeld kunnen worden. Fiebig groeide op in Gdansk waar – heel uitzonderlijk – ook twee beiaarden zijn. Ze raakte gefascineerd en ging naar de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. Nu bespeelt ze een van de beroemdste instrumenten ter wereld. De 34 oudste klokken werden gegoten door de gebroeders Hemony in 1664. „Zij maakten de mooiste, als een Stradivarius-viool.”

Met een vuist speelt ze een van de klokken. Over Utrecht zwerft een klank opgebouwd uit boventonen. „Dat is zo bijzonder van deze beiaard, je hoort soms vier tonen in één klok.” De stad en de toren zijn samen de klankkast. Hoe het klinkt, hangt af van het weer, de gebouwen en de stadsgeluiden.

Foto Andreas Terlaak

Soms moet ze de regelaars aandraaien. De ijzerdraden die de klepels bedienen zijn gevoelig voor vocht en temperatuur. Dan klinken er wat fletse noten uit de toren. Als Fiebig zelf niet speelt, bespeelt een enorme muziektrommel uit de zeventiende eeuw de klokken elk uur automatisch. Maar nu de toren in de steigers staat, is die functie tijdelijk uitgeschakeld, om de bouwvakkers niet doof te maken. Nu zit er een pneumatisch systeem tussen het klavier van Fiebig en een computer. Die speelt alleen na de werkuren, ook ’s nachts. „Dat is belangrijk, want de omwonenden moeten gewend blijven aan de beiaard. Het hoort bij de stad.”

Als er geen steigers staan, overziet ze de stad. Voor haar het Stadskantoor, achter haar de Domkerk. Schuin naar beneden ziet ze elke zaterdagochtend dezelfde mensen voor het café zitten luisteren naar haar. Ze heeft wekelijks een gehoor van misschien wel honderdduizend mensen. De video’s van haar popsongs op de beiaard gaan viral op social media.

Soms, als het haar lukt om op die stramme klokken een stuk vloeiend (legato) te spelen, mist ze wel eens het applaus. Dan komt ze een kwartier en driehonderd treden later bezweet beneden op het plein en kijkt niemand op of om.