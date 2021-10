SCP: sociale ongelijkheid afgelopen jaren vrijwel niet veranderd

De sociale ongelijkheid in Nederland is nagenoeg niet veranderd ten opzichte van zeven jaar geleden. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in een donderdag gepubliceerd rapport. Hoewel de economische omstandigheden tussen 2014 en 2020 redelijk gunstig waren, is de kloof tussen arm en rijk en kansrijk en kansloos grotendeels hetzelfde gebleven, aldus het bureau.

De verschillen tussen de bovenste sociale groepen en de laagste groep zijn nog steeds even groot, ziet het SCP. Wel hebben technologische ontwikkelingen en de flexibilisering van de arbeidsmarkt tussen 2014 en 2020 gezorgd voor een toename van loonongelijkheid en inkomensonzekerheid.

Minder werkloosheid

Het SCP onderscheidt zes sociale groepen, op basis van de middelen die mensen tot hun beschikking hebben. Inkomen en vermogen bijvoorbeeld, maar ook netwerk en fysieke of mentale gezondheid. Hoewel de sociale ongelijkheid als geheel weinig veranderd is, ziet het SCP in of tussen sommige groepen afzonderlijk wel verschuivingen.

Zo is de laagste sociale klasse kleiner geworden, mede omdat de werkloosheid in de onderzochte jaren omlaag ging en omdat relatief veel mensen uit deze groep overleden. Deze mensen zijn grotendeels werkloos en hebben vaker dan gemiddeld een slechte fysieke en mentale gezondheid. De sociale groep net boven de laagste is wel gegroeid: dat zijn mensen die werken, maar weinig verdienen en een onzeker contract hebben. De groep jonge kansrijken, mensen die minder geld hebben, maar wel veel kansen door goede gezondheid en een sterk sociaal netwerk, werd groter. Dit komt omdat er meer hoge opgeleide en werkenden bij kwamen, blijkt uit het rapport van het SCP. Samen met de bovenste sociale groep hebben de jonge kansrijken de meeste hulpbronnen tot hun beschikking.

De coronapandemie heeft volgens het SCP de verschillen tussen de sociale groepen naar verwachting vergroot. De groepen met meer hulpbronnen ervoeren na de crisis waarschijnlijk een kleinere terugslag op het gebied van geld of sociaal contact. De pandemie kan daardoor ook op lange termijn een effect hebben op sociale groepen omdat het de verschillen uitvergroot, aldus het SCP.

