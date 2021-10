Rechters kritisch over eigen rol Toeslagenaffaire

Rechters zijn kritisch op hun eigen rol in de Toeslagenaffaire. Dat blijkt uit een rapport van de Werkgroep Reflectie Toeslagenaffaire Rechtbanken, dat werd opgemaakt door een vakgroep van bestuursrechters. Rechters hebben te weinig oog gehad voor het belang van de burger, en zagen te weinig ruimte in de wet, ook als ze de uitkomst van een zaak als „onevenredig” zagen.

Een van de aanbevelingen in het rapport, dat Recht vinden bij de Rechtbank heet, is dat rechters voortaan meer gewicht moeten toekennen aan de „rechtsbescherming van het individu”. Ze moeten zich ook vrijer gaan voelen om af te wijken van jurisprudentie „als de zaak daarom vraagt”. De rechtbanken van Rotterdam en Den Haag hebben dat bij toeslagenzaken wel geprobeerd, blijkt uit het rapport, waardoor vaker deals gesloten werden met de Belastingdienst. Meer communicatie tussen rechtbanken is ook belangrijk: „Hoewel de onvrede over kinderopvangtoeslagzaken in alle rechtbanken speelde, hebben rechtbanken elkaar daarover niet opgezocht.”

Toch waren er ook omstandigheden die hebben bijgedragen aan het onevenredig benadelen van de burger in toeslagenzaken, stelt het rapport. Rechters zeggen in het rapport dat ze het moeilijk vonden dat dit soort zaken niet hun expertise zijn, en dat ze steeds maar door één rechter beoordeeld werden. Veel overleg over toeslagenzaken was er dus niet. Rechtbanken hadden naar eigen zeggen weinig zicht op de gevolgen van hun oordeel voor individuele burgers, onder meer omdat de Belastingdienst haar besluiten opknipte in deelbesluiten. Zo bleef veel „buiten het blikveld van de rechters”, staat in het rapport. Ook waren burgers in het nadeel doordat er bij toeslagenzaken geen recht op rechtsbijstand is, waardoor ze vaak niet werden bijgestaan door een advocaat.

