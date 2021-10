„Ik heb een leuke man ontmoet, je zult niet geloven hoe”, zegt mijn buurvrouw. We staan in haar tuin, gelegen in het centrum van onze provinciestad. „Daar, tussen de bosjes”, wijst ze, „vond ik een drone.” Ze googelde ernaar en kwam uit bij de site DroneGevonden.nl. De eigenaar bleek een achterbuurman, die langskwam met een grote bos bloemen. Ze raakten in gesprek en het klikte zo goed dat ze nu een relatie hebben. „Hij is echt uit de hemel komen vallen”, zegt ze stralend. „Ik noem hem mijn droneprins.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl