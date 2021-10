OM: Taghi plande met advocaat gewelddadige ontsnapping

De politie heeft vrijdagochtend in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught een van de advocaten van Ridouan Taghi gearresteerd op verdenking van deelneming aan een criminele organisatie. Het gaat om de 38-jarige strafrechtadvocaat Youssef T. Hij is een neef van Ridouan Taghi die wordt beschuldigd van betrokkenheid bij zes moorden en een serie pogingen daartoe.

Volgens de hoofdofficier van justitie van het Landelijk Parket, John Lucas, is uit „onderschepte communicatie” tussen Ridouan Taghi en Youssef T. gebleken dat de twee mannen bezig waren „een gewelddadige uitbraak” te plannen. „Het is onduidelijk of het plan was Ridouan te laten ontsnappen uit de EBI of uit de rechtszaal”, aldus Lucas.

Volgens Lucas heeft de aangehouden advocaat Taghi ook geholpen met het voortzetten van drugstransporten. „Bovendien zijn er aanwijzingen dat Taghi op zoek is naar adresgegevens van gevangenispersoneel.”

De arrestatie van Youssef T. staat los van de aanhouding van een andere neef van Taghi in Marokko, eerder deze week.

Communiceren met buitenwereld

Youssef T. maakte, naast onder anderen strafrechtadvocate Inez Weski en twee andere advocaten, volgens het Openbaar Ministerie sinds maart van dit jaar deel uit van het verdedigingsteam. Taghi heeft met hulp van advocaat Youssef volgens het OM „onbelemmerd met de buitenwereld kunnen communiceren en zo criminele activiteiten kunnen voortzetten”. Het OM zegt geen aanwijzingen te hebben dat Weski op de hoogte was van de criminele activiteiten van Youssef T.

Als advocaat had Youssef vrijelijk toegang tot de man die door de politie wordt gezien als een kopstuk van de Nederlandse onderwereld. Advocaten hebben bijzondere privileges en een geheimhoudingsplicht. Volgens Lucas is de nu gearresteerde advocaat het afgelopen jaar „vele tientallen malen urenlang” op bezoek geweest bij Ridouan Taghi.

In december vorig jaar meldde Youssef T. voor het eerst dat hij als advocaat toegang wilde tot Ridouan Taghi. Het OM heeft dat naar eigen zeggen drie maanden weten te verhinderen door een klacht in te dienen bij de deken van de Orde van Advocaten in Oost-Nederland, het rechtsgebied waar Youssef toen kantoor hield. De deken concludeerde dat T. geen misbruik maakte van zijn rol als geheimhouder en wees bezwaren tegen de advocaat af. In maart van dit jaar kreeg advocaat Youssef vrijelijk toegang tot zijn verdachte neef.

Boodschapper

In februari van dit jaar is de Landelijke Recherche een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar „de mogelijkheden van Ridouan Taghi om te communiceren met de buitenwereld”. Dat gebeurt op basis van belastende informatie die is binnengekomen bij de criminele inlichtingendienst van de politie. Ook rijst uit ontsleuteld berichtenverkeer van telefoonaanbieder Sky de verdenking dat Taghi vanuit de gevangenis criminele activiteiten voortzette. „Tijdens het onderzoek ontstaat deze zomer de verdenking dat zijn neef Youssef zijn beroep en bijzondere positie als advocaat heeft misbruikt om als boodschapper op te treden”, aldus Lucas.

De rechter-commissaris heeft speciale toestemming gegeven tot het inzetten van bijzondere opsporingsmiddelen tegen advocaat Youssef T. Dat is bij een strafrechtelijk onderzoek tegen een advocaat vereist. De afgelopen maanden is de advocaat gevolgd door een observatieteam, telefonisch afgeluisterd en zijn conversaties gefilmd en opgenomen.

In het onderzoek is volgens Lucas geen informatie naar boven gekomen dat advocaat Youssef T. op de een of andere manier betrokken is geweest bij de aanslag die in juli in Amsterdam misdaadverslaggever Peter R. de Vries fataal werd.

Eenpitter in verzamelgebouw

Youssef T. werd in 2012 als advocaat beëdigd. Hij is geen bekende strafrechtadvocaat. Als eenpitter houdt hij kantoor op een bedrijventerrein langs de A2 bij Utrecht in een verzamelgebouw met spiegelramen. Voorheen was dat een kasteel in Waardenburg.

Na de arrestatie vrijdagochtend is op het kantooradres van Youssef en in zijn woning in Maarssen huiszoeking verricht. Er is beslag gelegd op notitieboekjes, aantekeningen en digitale gegevensdragers. Ook de cel van Taghi in de EBI is doorzocht.

NRC heeft net als vier andere dagbladen vlak na de moordaanslag op Peter R. de Vries informatie gekregen over het veelvuldige bezoek van advocaat Youssef T. aan de gedetineerde Taghi. NRC heeft hierover niet gepubliceerd omdat het OM vanwege het onderzoeksbelang geen nadere informatie wilde verstrekken over de rol van advocaat Youssef T.

In een reactie stelt Inez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, dat ze vooralsnog niet kan reageren op de aanhouding van de neef van haar cliënt. De deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland Bas Le Large werd vrijdagochtend geïnformeerd over de arrestatie van advocaat Youssef T. die sinds enkele maanden in zijn rechtsgebied gevestigd is. „Ik had wel van mijn collega-deken in Gelderland [waar Youssef T. eerder werkte] eerder gehoord dat er een gesprek was geweest met het OM over de verdenkingen ten aanzien van Youssef T.”

Le Large kreeg ook vrijdagochtend te horen van de rechter-commissaris dat er een doorzoeking van het kantoor van Youssef T. is geweest. „Ik mocht Youssef niet spreken. Het is een beslissing van de rechter-commissaris geweest om me er verder buiten te houden. Het zal nog moeten blijken of dit terecht was.” De deken van de Orde van Advocaten in Gelderland was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Update (8 oktober 2021): Dit bericht is aangevuld met de reacties van Inez Weski en Bas le Large.