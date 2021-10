Twee ‘dappere, onafhankelijke’ journalisten krijgen Nobelprijs voor de Vrede

Twee journalisten delen de Nobelprijs voor de Vrede 2021. De Filippijnse Maria Ressa (58) en de Rus Dmitri Moeratov (59) kregen de prijs vrijdagochtend toegekend tijdens een ceremonie in Oslo. „Vrije, onafhankelijke, feitelijke journalistiek biedt bescherming tegen machtsmisbruik, leugens en oorlogspropaganda. Zonder vrijheid van meningsuiting en persvrijheid is het moeilijk om verbroedering tussen de naties, ontwapening en een betere wereldorde te bevorderen,” zei voorzitter Berit Reiss-Andersen van het Noorse Nobelcomité in haar aankondigingstoespraak.

Ze prees de twee laureaten om hun „moedige strijd voor vrijheid van meningsuiting in de Filippijnen en in Rusland”. Ressa en Moeratov staan volgens het Nobelcomité „voor alle journalisten die voor dat ideaal opkomen” in een wereld waarin democratie en persvrijheid steeds meer onder druk staan.

De Nobelprijs wordt op 10 december uitgereikt. Vorig jaar ging de prijs naar het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties.

Desinformatie

Journalist Maria Ressa komt al jarenlang op voor vrijheden in de Filippijnen. Ze staat aan het hoofd van één van de weinige media die zittend president Rodrigo Duterte consequent kritisch durven te bejegenen. Volgens het Nobelcomité „gebruikt ze de vrijheid van meningsuiting om misbruik van macht, geweld en groeiend autoritarisme bloot te leggen”.

Onder Ressa’s leiding liet nieuwswebsite Rappler als één van de eerste media wereldwijd de schadelijke gevolgen zien van desinformatie en van de algoritmes van sociale media. In 2016 brachten zij naar buiten hoe (toen nog presidentskandidaat) Rodrigo Duterte online trollen inzette en hoe die berichten met nepnieuws over de Filippijnen verspreidden. Ressa werd persoonlijk doelwit van de trollen. De redactie en Ressa zelf krijgen nog steeds constant beveiliging.

Ook van de omstreden war on drugs, de gewelddadige strijd tegen drugsbezit en -handel die president Duterte in 2016 begon en waarbij duizenden inwoners zijn gedood, hebben Ressa en Rappler altijd kritisch en onafhankelijk verslag gedaan. Het kwam haar op meerdere rechtszaken te staan en ze is al een keer veroordeeld voor smaad.

Maria Ressa is de eerste Filippijn die een Nobelprijs voor de Vrede krijgt toegekend. Eerder dit jaar werd ze wel geëerd met de Four Freedoms Award.

Voordat ze met een clubje vrouwen in 2012 Rappler begon, werkte ze bij ABS-CBN, het oudste en grootste televisienetwerk van de Filippijnen. Daarvoor was ze onder andere correspondent in Indonesië voor de Amerikaanse nieuwszender CNN. Het is nooit Ressa’s bewuste keuze geweest om op deze manier een publiek figuur te worden, zei ze eerder in een interview met NRC: „Maar het is wat het is. Ik noem de beestjes bij hun naam en zal dat blijven doen.”

Dappere krant

Dimitri Moeratov (Samara, 1961) is oprichter en hoofdredacteur van de Russische krant Novaja Gazeta (‘Nieuwe krant’). De krant is onafhankelijk, liberaal georiënteerd en kritisch. Bekend zijn vooral onthullingen over corruptie, machtsmisbruik en mensenrechtenschendingen. Zes journalisten van Novaja Gazeta zijn vermoord, onder wie Anna Politkovskaja, die onderzoek deed in Tsjetsjenië.

Moeratov begint Novaja Gazeta in 1993, na een studie klassieke talen en een korte periode in het leger. Met een flink aantal collega-journalisten verliet Moeratov de Komsomolskaya Pravda om een eigen krant te beginnen. Novaja Gazeta verschijnt drie keer per week op papier, in een oplage van 90.000. Op de website worden ook Engelstalige artikelen gepubliceerd.

De krant wordt gesteund door oud-president Michail Gorbatsjov, die bij de oprichting een deel van het prijzengeld van zijn Nobelprijs voor de Vrede 1990 ter beschikking stelde. Naast Gorbatsjov is ook oud-KGB-officier en zakenman Alexander Lebedev een financier van de krant.

Moeratov werd al eerder geëerd voor zijn inzet voor persvrijheid. In 2007 ontving hij van het Committee to Protect Journalists de International Press Freedom Award. Volgens het Comité is de Novaja Gazeta „de enige echt kritische krant met nationale invloed in Rusland”. In 2010 ontving Moeratov de Four Freedoms Award voor vrijheid van meningsuiting in Middelburg.

Ruslandkenner Hubert Smeets, verbonden aan NRC, roemt Novaja Gazeta als „zeer dappere krant”. „Ze doen veel aan onderzoeksjournalistiek en brengen daar offers voor. Moeratov is een man die achter de schermen opereert. In die zin is hij geen Navalny, maar hij krijgt wel veel voor elkaar.”

Opmerkelijk was de cover van Novaja Gazeta op 25 juli 2014, kort na de ramp met MH17. Op een paginagrote foto van de begrafenisstoet stond in het Nederlands de tekst: „Vergeef ons, Nederland”. De Russische overheid ontkent iedere betrokkenheid bij de ramp.