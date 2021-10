Nobelcomité prijst verdedigers waarheid

Er is volgens de Britse journalist Peter Pomerantsev een oorlog tegen de waarheid aan de gang. En in dat strijdperk koos het Noors Nobelcomité deze vrijdag nadrukkelijk partij voor de eerste verdedigingslinie van de waarheid: onafhankelijke journalisten.

Zo was de prijs allereerst voor Maria Ressa (58), mede-oprichter en hoofdredacteur van de Filippijnse nieuwswebsite Rappler. Ze onthulde als één van de eersten wereldwijd hoe machthebbers algoritmes en trollen inzetten om de publieke opinie naar hun hand te zetten. Door negen rechtszaken komt ze nauwelijks meer aan haar werk bij Rappler toe. Een veroordeling wegens smaad heeft ze al aan haar broek.

De prijs was evenzeer voor Dimitri Moeratov (59), die aan het roer staat van de Russische krant Novaya Gazeta. Sinds begin deze eeuw werden zes journalisten van zijn krant vermoord omwille van hun werk.

Beide laureaten werden uitbundig geprezen, maar het comité noemde hen nadrukkelijk „vertegenwoordigers van journalisten wereldwijd die strijden voor de vrijheid van meningsuiting en onafhankelijke journalistiek”. Van beledigingen op sociale media tot celstraffen, folteringen en uiteindelijk moord: journalisten betalen overal een hoge prijs voor hun vak. Zo merkte Maria Ressa al eens op dat de Filippijnen „de kanarie in de kolenmijn” zijn. Het „petrischaaltje” waarop autocraten wereldwijd hun „tactieken van massamanipulatie” testen. Het type propaganda dat Rodrigo Duterte in 2016 de macht bezorgde, bracht later dat jaar Trump aan de macht in de VS.

Ook Ressa zelf plaatste haar prijs direct in een breder verband. „Ons werk is zoveel moeilijker geworden door de manier waarop sociale media autoritaire leiders en dictators toestaan om hun algoritmes te misbruiken.”

Een soort schild

In hoeverre biedt zo’n westerse prijs de laureaten bescherming tegen intimidatie, of erger, vanuit hun overheden? President Duterte noemde Ressa vorig jaar „een bedrieger” en dreigde al na eerdere gewonnen awards dat het „te vroeg” voor Ressa was om van haar onderscheidingen te genieten. Ressa zelf ervaart haar onderscheidingen als iets positiefs, al zei ze in interviews wel bang te zijn geweest dat ze haar extra tot doelwit zouden maken. „Maar ik kwam erachter dat ze als een soort schild werken. De buitenwereld kijkt mee en laat dat via die prijzen aan mijn overheid weten.”

Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin, feliciteerde Moeratov omdat hij „altijd heeft gewerkt in overeenstemming met zijn idealen”. Peskov noemde de journalist „getalenteerd en dapper”.

Dat terwijl onder het leiderschap van Vladimir Poetin, aangetreden in 2000, volgens Reporters Sans Frontières bijna veertig journalisten zijn vermoord. Sinds de terugkeer van oppositieleider Aleksej Navalny, begin dit jaar, naar Rusland, is de onderdrukking van de onafhankelijke pers sterk toegenomen. Journalisten worden gearresteerd, gemolesteerd en onderworpen aan huiszoekingen. Tientallen media kregen het etiket ‘buitenlands agent’, wat bij elke uiting vermeld moet worden en adverteerders wegjaagt. Een week eerder publiceerde de veiligheidsdienst nog een lijst met 60 thema’s die automatisch dit label krijgen.

Sommige medestanders van Navalny vinden Moeratov een veilige keuze, de prijs had volgens hen naar Navalny gemoeten. In een persconferentie voor de deur van zijn redactie merkte Moeratov op dat de prijs wat hem betreft ook naar Navalny had moeten gaan.

De keuze voor Moeratov ligt voor de hand, zegt media-ondernemer Derk Sauer, die in Rusland The Moscow Times uitgeeft, „omdat het de enige onafhankelijke krant is die (nog) niet tot buitenlands agent is verklaard.” Sauer hoopt dat de prijs tot een beter klimaat voor journalisten zal leiden: „Voor individuele journalisten komt het etiket van ‘buitenlands agent’ neer op een Berufsverbot, dus hulp is zeer welkom.”

Die hoop werd vrijdag meteen in de kiem gesmoord. Een paar uur na de bekendmaking van de Nobelprijs werden opnieuw negen journalisten bestempeld tot ‘buitenlands agent’. Er mag dan een slag zijn gewonnen, de oorlog tegen de waarheid nog niet.

Filippijnen Nieuwssite Rappler Maria Ressa (Manilla, 1963) is half Filippijns, half Amerikaans en begon meer dan 35 jaar geleden als journalist bij een Filippijnse televisiezender. Daarna ging ze voor de Amerikaanse zender CNN werken. In 2012 richtte ze in de Filippijnen de onafhankelijke en succesvolle nieuwssite Rappler op. In 2018 riep tijdschrift Time Ressa uit tot één van de personen van het jaar, in 2019 won ze de Columbia Journalism Award en vorig jaar ontving ze de Four Freedoms Award voor de persvrijheid.