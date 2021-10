Nederland verslaat Letland (1-0) en zet belangrijke stap richting kwalificatie

Het Nederlandse elftal heeft weer een belangrijke stap gezet richting kwalificatie voor het WK in 2022 in Qatar. Zelf won het magertjes (0-1) van Letland, maar doordat directe concurrenten Noorwegen en Turkije punten van elkaar afsnoepten door gelijk te spelen, bouwde Oranje zijn voorsprong uit. Nederland staat nu twee punten voor op Noorwegen en vier op Turkije.

Het was geen spectaculaire wedstrijd in het piepkleine Daugava Stadion in Riga, waar vijfduizend bezoekers zagen hoe Nederland na achttien minuten de enige goal van de wedstrijd maakte. Het was Davy Klaassen die een corner van Memphis Depay binnenwerkte. Een minuut later voorkwam middenvelder Klaassen een tegengoal door zich tweemaal voor Letse schoten te werpen.

Oranje had veel meer balbezit dan Letland, maar wist dat in de resterende zeventig minuten niet meer om te zetten in doelpunten. Wel ontstonden wat kansen, zoals toen Cody Gakpo in de 37e minuut een voorzet van Denzel Dumfries naast kopte. Ook in de 51e minuut wist Gakpo de bal niet in het doel te koppen, toen hij een voorzet van Daley Blind, die de achterlijn haalde, over de lat werkte. In de laatste minuut moest Oranje-keeper Justin Bijlow nog in actie komen, door twee Letten van dichtbij van scoren af te houden.

Het spel van Nederland was een stuk doffer dan in de vorige twee kwalificatiewedstrijden, toen Montenegro en Turkije met respectievelijk 4-0 en 6-1 werden weggespeeld.