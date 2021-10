Minister Schouten komt met nieuwe regels om aantal stalbranden te halveren

Het demissionaire kabinet komt met verscherpte regelgeving om het aantal dodelijke stalbranden tussen 2020 en 2026 te halveren. Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor het ingrijpen is een recent onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), waaruit is gebleken dat jaarlijks gemiddeld 143.000 dieren om het leven komen als gevolg van een stalbrand. De regering en de landbouwsector doen volgens de raad te weinig om de situatie te verbeteren.

Voortaan moeten grote veehouderijen ieder jaar onder meer hun elektra laten keuren. Zo’n controle dient het aantal branden door onder meer kortsluiting te beperken. Volgens Schouten komen de meeste dieren om het leven door stalbranden veroorzaakt door gebrekkige elektra. Verder wordt een maximum gesteld voor het aantal dieren dat in een brandcompartiment mag staan, een ruimte die wordt omgeven door brandwerende muren. Volgens Schouten is het van „groot belang” dat het aantal stalbranden „fors” wordt teruggedrongen en is daarvoor een betere aanpak nodig.

Mocht ondanks de maatregelen toch een brand ontstaan, is het volgens de landbouwminister belangrijk zoveel mogelijk te voorkomen dat een brand ook de dierenverblijven bereikt. Hierom moeten ruimtes met technische installaties voortaan worden omgeven met materiaal dat vuur zeker een uur kan tegenhouden. Verder moet vanaf 2024 op iedere grote veehouderij iemand werkzaam zijn die een cursus brandveiligheid heeft gevolgd.