‘Mijn hart lag bij de zorg, niet bij de garage’

‘Ik heb tot nu toe een wat hobbelige carrière gehad. Na het vmbo ging ik verpleegkunde op het mbo studeren, met de ambitie om ambulancebroeder te worden. De spanning van dat werk sprak me heel erg aan. Maar ik was zeventien en ging liever voetballen of stappen dan studeren. Het hielp ook niet dat het bij ons thuis vrij rumoerig was: met de vriendin van mijn vader vormden we een samengesteld gezin met acht man. Niemand keek er echt naar of ik mijn huiswerk wel of niet deed.

„Uiteindelijk stopte ik met mijn studie en ging ik met een maatje mee naar de autogarage waar hij werkte. Of ik niet ook kon helpen? Het begon met banden wisselen, maar uiteindelijk werkte ik daar als volwaardig automonteur. Ik vond het tof en leuk, vooral de voor die leeftijd dikke portemonnee die ik eraan overhield. Maar mijn hart lag niet bij de garage, dat ligt toch echt bij de zorg.

„Uiteindelijk scrollde ik op mijn telefoon toevallig langs een initiatief: Lefgozer heet het. Een leer-werktraject van achttien maanden waarbij je op maandag naar school gaat, en de andere dagen werkt in een zorginstelling en een salaris krijgt. Dat was perfect voor mij. Nu werk ik al een jaar in een verzorgingshuis in Heeswijk-Dinther.

„Ik dacht dat verzorgende op mbo-niveau 3 vooral billen wassen zou zijn, maar dat bleek een vooroordeel. Het is veel meer dan dat. Vooral de dankbaarheid die je terugkrijgt van de bewoners vind ik supermooi. De ambulancedroom is er nog steeds. Het leven gaat zoals het gaat, maar als ik mijn studie had afgemaakt, had ik die droom misschien al jaren eerder verwezenlijkt.”

‘Mijn vriendin en ik hebben een nieuwbouwhuis hier in Oss gekocht, waardoor we het afgelopen jaar dubbele lasten hadden. In die zin had corona niet op een beter moment kunnen komen: alle uitgespaarde euro’s konden meteen naar het nieuwe huis. Ik kijk er vooral naar uit om straks met mijn vrienden in onze eigen tuin te kunnen barbecueën. Hoe leuk is dat?

„Verder ben ik niet iemand die geld over de balk smijt: dat kan niet met mijn salaris, maar ik ben er het type ook niet naar. Mijn tweelingbroer wel; die begint met wielrennen en koopt dan meteen de duurste en beste fiets. Ik zou dat misschien ook wel willen, maar denk dan: het huis moet nog ingericht worden, misschien daarna.

„Wel heb ik een boxershort-abonnement. Dan krijg je iedere maand een nieuw exemplaar met een kek printje opgestuurd. Mijn vriendin zei laatst: moet je daar niet eens mee stoppen? Ik heb er ondertussen zo’n 35. Maar het kost maar een tientje en het voelt elke maand als een cadeautje. Ik geef makkelijker tien keer een tientje uit dan één keer 100 euro.”

Netto-inkomen: 1.800-2.000 euro (afhankelijk van de onregelmatigheidstoeslag) Lasten: hypotheek (1.100 euro, gedeeld); huur, g/w/l (965 euro, gedeeld); mobiel/internet/tv (60 euro gedeeld, 22,50 individueel); verzekeringen (71 euro gedeeld, 157 individueel); auto (130 euro, gedeeld); boodschappen (450 euro, gedeeld); abonnementen (Netflix, Videoland, cv-ketel, boxershorts, 36 euro); sport (crossfit en voetbal, 88 euro); verzorging (40 euro) Sparen: 300 euro Laatste grote uitgave: nieuwe tv (995 euro)