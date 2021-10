Meer vocht in de Engelse lucht, maar relatief juist niet

Vreemde ontdekking gedaan deze week, we gaan er vast meer over horen. Het begon met de deuren. Elk jaar tegen het eind van de zomer gaan de deuren van het AW-lab klemmen. Dit jaar weer. Niemand kijkt ervan op want ’s zomers is de luchtvochtigheid, de relatieve vochtigheid uitgedrukt in procenten, in huis meestal hoger dan ’s winters omdat er niet gestookt wordt. Het verschil met de vochtigheid buiten valt dan weg. Het hout van deuren en vloeren reageert erop en zet uit.

Dit jaar klemden de deuren meer dan anders want van de aangename zomer (‘droger dan normaal’) die Weeronline half juni zo feestelijk aankondigde is, geen spaan terechtgekomen. Het regende als een gek en de wind wilde maar niet in de droge hoek gaan zitten. Begin september moest je de deuren open tráppen.

Het verlangen om eens wat meer over de relatie tussen vocht en hout te weten te komen, bracht een informatief stuk op het scherm van de Italiaanse onderzoekers Camuffo en Pagan. Het was een hoofdstuk uit een boek van 2006 en behandelt de schade die schilderijen, antieke houten panelen en kasten en andere objecten van cultuurhistorische betekenis ondervinden van een hoge luchtvochtigheid, van sterke wisselingen in de vochtigheid, en ook van minder sterke wisselingen maar wisselingen rond een kritische waarde. Fysicus Dario Camuffo leidt de waarschuwingen in met een gedegen beschouwing over vochtigheid. Hij legt uit waarom warme waterdamp in warme lucht een hogere concentratie kan bereiken dan in koude (er is minder neiging tot condensatie) en laat zien hoeveel het scheelt. Per graad temperatuurstijging kan lucht 7 procent meer water vasthouden. Zo is er nog veel meer behartenswaardigs.

Vandaag is van belang dat het meeste organisch materiaal, zoals papier en hout, maar ook haar, wol en textiel, duidelijker reageert op veranderingen in de relatieve vochtigheid dan op de absolute vochtigheid. De absolute vochtigheid geeft aan hoeveel gram water er in een kubieke meter lucht zit. De relatieve vochtigheid (RV) is de verhouding tussen de hoeveelheid waterdamp die er op een gegeven moment in de lucht zit en de hoeveelheid die er bij de heersende temperatuur maximaal in had kunnen zitten.

Hygrometer. Foto Alamy

Zoiets als haren, ook menselijke haren, rekt nagenoeg recht evenredig met de RV op als het vochtiger wordt (tot uiteindelijk boven de 90 procent de rek eruit raakt). Wordt het weer droger dan krimpen ze. Op dit principe berust de gevoelige haarhygrometer die rond 1780 werd bedacht. Rottig is dat haren ook gevoelig zijn voor temperatuur, ze krimpen óók als ze warmer worden. Hierin steekt de zwakte van de haarhygrometer.

Houten planken kunnen in dwarsrichting (tangentiële richting) vele procenten breder worden als de RV stijgt, laten Camuffo en Pagan ook nog zien. In de lengterichting reageren ze nauwelijks.

Soit. De bovengenoemde ontdekking kwam uit het tweede stuk over vocht en cultureel erfgoed dat op het scherm verscheen. De Australische chemicus Peter Brimblecombe publiceerde het in 2013 in Heritage Science. Opnieuw veel nuttige informatie, nu bijvoorbeeld over het gedrag van zout in de poriën van allerlei gesteente van cultuurhistorische betekenis, maar dit alles uitdrukkelijk afgezet tegen de intrigerende constatering dat de relatieve vochtigheid in Engeland al decennia daalt. Het is afgeleid uit waarnemingen op de vliegvelden van Gatwick en Heathrow die in 1950 begonnen. Mind you: de absolute vochtigheid stijgt in overeenstemming met de klimaatverandering. De relatieve zakt, en tegen het eind van deze eeuw kan-ie wel 10 procent lager zijn dan in 1950.

Niet meer dan twee regels

Bij nader inzien blijkt er in het voorlaatste IPCC-rapport (AR5 van 2013) even kort op gewezen te zijn. Het nieuwste rapport (AR6), dat nog geredigeerd wordt, gaat er in de conceptversie iets verder op in. Maar de begin augustus verschenen samenvatting voor beleidsmakers (SPM) zwijgt er over en de lijvige technische samenvatting (TS) heeft er niet meer dan twee regels voor ingeruimd.

Het hoofdrapport bevestigt de waarneming dat de RV boven land met zo’n 0,4 tot 0,8 procent per decennium daalde en stelt vast dat de klimaatmodellen dit niet goed kunnen reproduceren. Wel is er een verklaring voor het fenomeen: de landmassa’s warmen sneller op dan de oceanen en verder is er het effect van een veranderd circulatiepatroon. Ook kon met medium confidence een schuldige worden aangewezen. (De mens.)

Voor de voorwerpen van cultuurhistorische betekenis in onze omgeving (kastjes, stoelen, standbeelden e.d.) is de dalende relatieve vochtigheid goed nieuws, denkt Brimblecombe, vooropgesteld dat die bij voorbeeld niet blijft hangen rond een waarde waarbij zoutkristallen reversibel water opnemen en afstaan. ’t Is overigens het best voor voorwerpen van cultuurhistorische betekenis als de relatieve vochtigheid constant is.

Belangrijk: ook de mens kan profijt trekken van de dalende luchtvochtigheid. Het is bekend dat gevoelens van comfort bij hogere temperaturen ook en vooral door de heersende (relatieve) luchtvochtigheid worden bepaald. Die beslist immers over het gemak waarmee huidvocht verdampt en de mens zich koel kan houden. Je zou zelfs zomaar durven vermoeden dat het aantal hittedoden verderop in de eeuw lager uitvalt dan wordt aangenomen.