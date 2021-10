‘Limburg overzag banden met oud-gedeputeerde niet’

„Niemand overzag het geheel.” Dat concluderen onderzoekers Wim Derksen en Ernst ten Heuvelhof in een vrijdag gepubliceerd onderzoek naar de banden van de provincie Limburg met oud-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA).

De onderzoekers stellen dat in het Limburgse provinciehuis sprake was van onoplettendheid, slordigheid en naïviteit. De provincie stond via vijftien organisaties, goed voor 93 miljoen aan subsidie, met Vrehen in contact. Maar volgens de onderzoekers valt drie bij de opdrachten betrokken CDA-gedeputeerden geen belangenverstrengeling te verwijten, omdat zij „geen persoonlijk gewin” hebben genoten.

Derksen en Ten Heuvelhof, beiden emeritus hoogleraar, deden hun werk na een opdracht van waarnemend commissaris van de koning Johan Remkes (VVD). Die werd aangesteld, nadat alle gedeputeerden en de commissaris van de koning waren opgestapt. Dat gebeurde na politiek tumult rond een NRC-publicatie over de landschapsstichting IKL en haar voorzitter Vrehen.

Volgens het onderzoek bestond op verschillende plekken bij de provincie wel informatie over de activiteiten van Vrehen („een uitstekend acquisiteur”), maar werd die onvoldoende benut en gekoppeld. In het provinciehuis zou sprake zijn van „een wegkijkcultuur”, die verder niet wordt geanalyseerd. Vrehen had onder meer bij IKL een voor een kleine organisatie erg hoog salaris, stapelde daar bovenop functies en rollen en gaf vanuit zijn functies volop opdrachten aan zijn eigen bedrijven.

Het rapport: „Het overzicht van alle relaties met de heer Vrehen werd pas verkregen na de berichtgeving in de pers. Toen werd er plotseling binnen het gehele Gouvernement druk geïnformeerd. En het was snel mogelijk om alle feiten op een rijtje te zetten.”

Dat een nog niet opgericht bedrijf van Vrehen in 2014 van een CDA-gedeputeerde – ondanks tegensputteren van ambtenaren – een grote opdracht kreeg, vinden Derksen en Ten Heuvelhof niet problematisch. Ieder ander had in hun ogen dezelfde kans kunnen krijgen.

Dat een bedrijf van Vrehen door twee CDA-gedeputeerden in een provinciaal CDA-verkiezingsprogramma genoemd werd om het bosbeheer van de provincie uit te voeren, blijft door de onderzoekers onbesproken. Wel wordt geconstateerd dat een provincie-ambtenaar, die in een Midden-Limburgse gemeente fractievoorzitter van het CDA is, als accountmanager voor IKL de schijn van belangenverstrengeling had kunnen oproepen. Ook op een aantal andere punten had Limburg zorgvuldiger kunnen zijn. „Het is in ieder geval opvallend dat de provincie zo veelvuldig met een oud-gedeputeerde in zee is gegaan.”