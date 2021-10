Keizers en de dames in hun paleis

Augustus, Tiberius, Nero, Vespasianus, Trajanus, Hadrianus, Marcus Aurelius, Septimus Severus, Diocletianus, Constantijn: het zijn namen als tijdreismachines. Visioenen van mannen in toga’s, standbeelden van marmer en legioenen in gevecht doemen op zodra je de inhoudsopgave bekijkt van het nieuwe boek van Barry Strauss, hoogleraar geschiedenis aan Cornell University. Aan de hand van de levens van deze tien mannen vertelt Strauss het verhaal van de eerste drie eeuwen van het Romeinse keizerrijk. Ondanks dat hij per keizer maar dertig pagina’s te besteden heeft, slaagt hij erin om elke heerser en diens tijd goed over het voetlicht te brengen.

Barry Strauss: Van Augustus tot Constantijn De geschiedenis van het Romeinse rijk aan de hand van tien keizers Omniboek, 384 blz. €29,22 ●●●●●

Een kniesoor zal mopperen dat Strauss een hopeloos ouderwets boek heeft afgeleverd. Een geschiedenis van het Romeinse rijk aan de hand van een tiental machtige mannen, echt waar? Maar dat verwijt zou onterecht zijn. Ten eerste omdat de biografie een valide en vaak bijzonder leesbare manier van geschiedschrijving is, en ten tweede omdat Strauss in dit boek meer doet dan het noteren van de helden- en schurkendaden van zijn protagonisten.

Zo is er in Van Augustus tot Constantijn een opvallend grote rol weggelegd voor de vrouwen in het leven van deze keizers: echtgenotes, zussen en vooral moeders. Bij sommige keizers lijkt het erop of zij niet veel meer waren dan de gedienstige uitvoerders van de plannen van de dames in het paleis. Dat ze daar niet allemaal even blij mee waren, blijkt wel uit het optreden van Nero. Hij liet zijn moeder vermoorden en was verantwoordelijk voor de dood van twee echtgenotes.

Strauss laat ook goed zien hoe het keizerrijk in de loop van de eeuwen veranderde van een staat die geleid werd door de adel uit de stad Rome, naar een rijk dat was overgeleverd aan de grillen van legioenscommandanten in de provincies. Je zou kunnen zeggen dat Rome een meritocratie was geworden: de generaal die het sluwst was en het best kon vechten, had recht op de keizerstroon. Dat was wel een ontwikkeling die uiteindelijk zou leiden tot de ineenstorting van het West-Romeinse rijk.