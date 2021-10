Kan het kwaad om zelfgeplukt fruit en noten uit de natuur te eten?

Overal in de natuur is er in de herfst wel wat te snacken: bramen, frambozen, bosbessen, hazelnoten, tamme kastanjes, wilde appels, paddenstoelen. Dat je met paddenstoelen moet uitkijken, weet iedereen. Maar kleven er nog meer gevaren aan wildplukken?

Wie weleens bramen of frambozen plukt, kent de witte wormpjes die erin leven. Meestal ontdek je ze pas als je er al van hebt gegeten. Is dat erg? Welnee. De wormpjes, die geen wormpjes zijn maar larven van de frambozenkever (Byturus tomentosus), kun je gewoon eten. Net als de wormpjes in appels, die geen wormpjes zijn maar rupsen van de fruitmot (Cydia pomonella). Je krijgt er niks van, behalve dan een extra dosis eiwit, calcium, ijzer en vitamine B.

Fluweelachtig laagje

Op overrijp natuurfruit zitten ook weleens schimmels, zoals Botrytis cinerea, die een asgrijs, fluweelachtig laagje vormt. Net als andere schimmels produceert hij bepaalde toxinen. Mensen die er gevoelig voor zijn, kunnen last van hun longen krijgen als ze die schimmel vaak inademen: de beruchte winegrower’s lung. Maar het eten ervan kan geen kwaad, denkt Fedor Gassner. Hij deed in Wageningen onderzoek naar de ziekte van Lyme, die door teken wordt overgebracht, en heeft nu zijn eigen bureau voor biologisch risicoadvies.

„Ik vermoed dat maar heel weinig mensen ziek worden van wild fruit”, zegt Gassner. „En dat terwijl er in de natuur heel veel mogelijke ziekmakers te vinden zijn. Maar wij hebben een geweldig immuunsysteem.”

Wel merkt Gassner op dat je tijdens het wildplukken moet uitkijken voor wespen en jezelf achteraf moet controleren op teken. „Soms concurreer je met insecten zoals wantsen. Ik kan je vertellen dat die echt erg ranzig smaken door de afweerstof die ze uitscheiden als ze in de knel komen. Maar al met al denk ik vooral dat wild fruit goed is voor de biodiversiteit en voor de mens zelf.”

Er is één klein risico: de vossenlintworm (Echinococcus multilocularis). Deze parasiet heeft vossen als gastheer, maar kan – via zijn eitjes – ook mensen besmetten. Na een incubatietijd van 5 tot 15 jaar kunnen die er ernstig ziek van worden. Uit de eitjes komen namelijk larven die zich naar de lever verplaatsen. Van daaruit groeien ze door in andere organen en bloedvaten. Als dit te laat wordt ontdekt, kunnen mensen eraan overlijden.

Geschoten door jagers

De vossenlintworm kwam voorheen vooral voor in Centraal-Europa, maar breidt zich geleidelijk uit. „In 1996-1997 werden de eerste besmette vossen aangetroffen in Zuid-Limburg en Oost-Groningen”, vertelt Miriam Maas van het RIVM. „We onderzoeken nu ook uitwerpselen van vossen in Midden- en Noord-Limburg.”

Onderzoek onder vossen rond Maastricht in 2013 liet een sterke toename zien in het aandeel besmette dieren: tot wel 60 procent was besmet. In 2016-2017 onderzocht het RIVM vossen die door jagers waren geschoten in Groningen en Drenthe . Daaruit bleek dat twee van de 171 vossen waren besmet – vergelijkbaar met gegevens uit 1998-2000.

Of er op wild fruit daadwerkelijk lintwormeitjes zitten, wordt nu in Europees verband onderzocht, ook door het RIVM. „In al die jaren zijn er tien mensen geïdentificeerd van wie we vermoeden dat ze de ziekte in Nederland hebben opgelopen”, zegt Maas. „De kans op besmetting is heel klein.” Maar in Limburg en Groningen kun je wild fruit toch het beste even goed wassen en bij voorkeur ook koken, merkt ze op. Ook buiten de risicogebieden is het wel zo hygiënisch als je bramen of bessen eerst even afspoelt voor je ze opeet: „Overal lopen immers honden die tegen struikjes aan plassen.”