Kabinet: gaswinning Groningen alleen bij strenge winter opvoeren

Het demissionaire kabinet zal de gaswinning in Groningen „niet vanwege de energieprijzen weer opvoeren”. Dat zei demissionair minister Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat, VVD) vrijdag bij de inloop van de ministerraad. Wel ziet hij een mogelijkheid om Gronings gas te winnen „als er een héle koude winter komt”. Het kabinet heeft daar afspraken over met de provincie Groningen, zegt hij.

De gasprijzen gaan op dit moment snel omhoog waardoor gas onbetaalbaar dreigt te worden voor huishoudens en bedrijven. Huishoudens zullen naar alle waarschijnlijkheid geconfronteerd worden met een hogere energierekening. Desondanks wordt de Groningse gaswinning conform afspraken met de provincie juist afgebouwd, zegt Blok. Hij benadrukt dat de gasopslagen voor huishoudens „behoorlijk gevuld” zijn. Een dag eerder zei de commissaris van de Koning in de provincie Groningen bij Nieuwsuur dat alleen een „horrorwinter” reden zou zijn om meer gas te boren.

Het demissionaire kabinet bekijkt op dit moment hoe het zich in het vervolg beter kan voorbereiden op de sterk fluctuerende energieprijzen, zei demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) bij dezelfde inloop. Volgens hem zijn „alle experts” wereldwijd verrast door de snelle stijging van de gasprijzen. Hij erkende dat dit veel impact kan hebben op mensen. Daarom praat het kabinet vandaag en volgende week nog over oplossingen.

Bij een debat over de Miljoenennota zei Hoekstra donderdag dat het kabinet zinspeelt op het compenseren van de hoge energieprijzen voor huishoudens. De rijksbegroting zal daarvoor mogelijk moeten worden aangepast. „Als mensen geconfronteerd worden met een dramatisch hoge rekening en daardoor in onmiddellijke problemen komen vraagt dat om actie van het kabinet”, voegde Hoekstra daar vrijdag aan toe. Hij wilde niet loslaten over welke oplossingen het kabinet nadenkt, maar benadrukte dat het daarmee snel naar buiten komt.

