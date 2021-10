Journalisten Maria Ressa en Dmitri Moeratov winnen Nobelprijs voor de Vrede

De Nobelprijs voor de Vrede is toegekend aan twee journalisten, de Filippijnse Maria Ressa en de Rus Dmitri Moeratov, voor hun inzet voor persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in hun thuislanden „onder steeds moeilijkere omstandigheden”. Dat heeft het Nobelcomité op vrijdag bekendgemaakt. De voorzitter van het comité, Berit Reiss-Andersen, zegt dat de keuze voor de journalisten bedoeld is om te benadrukken hoe belangrijk deze „fundamentele rechten” zijn voor het functioneren van een democratie.

De Filippijnse Maria Ressa richtte in 2012 het online journalistiek onderzoeksplatform Rappler op, waar ze ook directrice van is. Rappler heeft veel onderzoek gedaan naar de regering van de huidige president Rodrigo Duterte. Dmitri Moeratov richtte in 1993 de Russische krant Novaja Gazeta op, waar hij sinds 1995 hoofdredacteur van is. Het Nobelcomité noemt de Gazeta de „meest onafhankelijke krant in Rusland op dit moment”.

