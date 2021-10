‘Ineens ontbrak een reden om de deur uit te gaan’

Katinka: „Tijdens mijn opleiding aan de Willem de Kooning Academie liep ik stage bij Viktor & Rolf en Chloe en toen dacht ik al wel ‘dit is best intens’. Je maakt lange dagen, hebt weinig privéleven. Er moest superveel gebeuren en het moet allemaal van hoog niveau zijn. In die tijd wist ik ook nooit of ik ’s avonds met vrienden of familie kon afspreken.”

In het kort Katinka Feijs (30) is opgeleid tot modeontwerper. Ze werkte als ontwerper bij stoffenbedrijf Vlisco voor ze als illustrator voor zichzelf begon. Diederik van den Brandt (25) is opgeleid tot industrieel ontwerper, maar verdient zijn geld als muzikant onder de naam Aidan & The Wild. Hij organiseert Aidan Presents, een maandelijkse folk- en Americana-avond in theater de Rozenknop en verkoopt zijn diensten als multi-instrumentalist aan muzikanten in binnen- en buitenland. Hij ontwerpt albumhoezen en Spotify-artwork. In oktober verschijnt zijn debuutalbum Revelation Never Came. Ze wonen samen in een omgebouwd garagepand in Eindhoven en verdienen bijna modaal.

Diederik: „Ik heb industrial design gestudeerd, maar wilde altijd al muzikant worden. Ik ontdekte de Red Hot Chili Peppers op mijn achtste en ging gitaar spelen in coverbandjes toen ik veertien was. Toen had ik nog niet echt in de gaten hoe hard je moet werken als muzikant. Eigenlijk was ik als tiener een beetje een luie muzikant, maar dacht ik dat ik al heel veel kon, haha.”

Katinka: „Ik zag mezelf niet mijn hele leven in de mode werken. Er is al zoveel kleding. Elk seizoen komt er een nieuwe collectie en dat is supervervuilend. Ik maakte toen de keuze om voor mezelf te beginnen als illustrator, ook omdat ik geen 9-tot-5-persoon ben.”

Diederik: „Deze maand verschijnt mijn debuutalbum als Aidan & The Wild. Ik heb nu ook wat airplay gehad op Radio 2 en ben voorbijgekomen op Radio 3, dat is leuk. Ik speel inmiddels ook andere instrumenten in de folk- en Americana-hoek: pedal steel, banjo, mandoline en dobro, een soort akoestische gitaar die je op je schoot legt.”

Katinka: „Als je het hoort, herken je het meteen als die ‘country-sound’.”

Diederik: „Via mijn netwerk bied ik mijn diensten aan als muzikant en word ik geboekt door acts en bands. Ik doe ook veel opnamewerk vanuit mijn thuisstudio. Soms word ik via onlineplatforms als Fiverr gevraagd om bijvoorbeeld pedal steel in te spelen voor een track.”

Shows gecanceld

Katinka: „We werken allebei vanuit huis. In het begin van de pandemie had ik een paar vaste opdrachtgevers en mijn inkomen was stabiel. Ik vond de rust zelfs wel fijn. Later merkte ik dat er dingen wegvielen en dat het lastiger was nieuwe opdrachtgevers te vinden.”

Diederik: „Voor corona trad ik veel op. Ik was zeker twee avonden per week weg. Ik heb ook meegedaan aan de Popronde vorig jaar, dat waren dertig shows in twee maanden. En toen was er ineens geen reden meer om de deur uit te gaan, behalve voor boodschappen. Ineens viel mijn inkomen weg omdat alle shows gecanceld werden. Dat was wel even stress.”

Katinka: „Ik werk graag voor bedrijven met een maatschappelijke missie, ben vegan en ook wel bezig met duurzaamheid.”

Diederik: „Voor mij was corona een kans om mijn studio uit te breiden. Ik heb erover nagedacht om ernaast te gaan werken in de thuiszorg, maar dat verdient zo mensonterend slecht! Ik wilde liever contact maken, maar het kwam vooral neer op schoonmaken en daar houd ik niet echt van.”

Katinka: „Thuis doen we het om en om. Ik denk wel dat ik me er iets sneller aan stoor als iets vies is.”

Diederik: „Soms gaan we in een middagje alles af, dan zijn we tegelijk bezig.”

Katinka: „Zo is het ook met koken en de afwasmachine uitruimen. We houden er allebei van dat het gelijk is verdeeld.”

Diederik: „Maar het is niet zo dat we een schema op papier op de deur hebben.”

Katinka: „Ik word vaak rond acht wakker. Ik begin meestal met wat lezen – vaak non-fictie, soms zelfhulp, ook veel over klimaat en dierenrechten. Ik lees nu How not to die van Michael Greger, over hoe je door plantaardig te eten ziektes kan voorkomen. Meestal ontbijt ik na wat yogaoefeningen met een smoothie, rond elf ga ik achter de laptop zitten.”

Diederik: „Ik zet de wekker rond negen uur. Ik maak ontbijt, zet koffie en zit rond tien uur achter de computer. Dan kijk ik of ik mailtjes moet beantwoorden of opdrachten heb. Soms luister ik tijdens het ontbijt vast naar een song waarvoor ik iets ga inspelen.”

Katinka: „Lunch doe jij meestal achter je bureau. Ik loop nog weleens een rondje, dan breng ik bestellingen naar het postkantoor.”

Diederik: „Als het lekker weer is, gaan we ook weleens op een terras lunchen, of picknicken met familie of vrienden.”

Katinka: „Koken doen we vaak voor twee dagen, maar Diederik kookt vaker.”

Diederik: „Ik ontbijt eerder, dus krijg vaak om half zes al honger.”

Katinka: „Ik zit dan juist vaak in de flow en werk liever nog even door.”

Ottolenghi

Diederik: „Meestal eten we tussen zeven en half acht.”

Katinka: „Doordeweeks aan tafel en in het weekend mogen we op de bank.”

Diederik: „Dat komt door corona. Er was zo weinig te doen dat we iedere avond op de bank bleven plakken terwijl Netflix doorschakelde naar de volgende aflevering.”

Katinka: „Ik vind het leuk om ’s avonds eten te preppen. Dan haal ik kookboeken van Ottolenghi en ga ik vegan versies maken. Ook houd ik als vrijwilliger voor klimaatorganisaties social media bij. Overdag post en schrijf ik dingen, ’s avonds hebben we vaak meetings. Ook werk ik vaak door, ik vind het ’s avonds fijn om dingen uit te zoeken over subsidies of bezig te zijn met acquisitie.”

Diederik: „Ik spreek vaak met vrienden buiten de deur af en organiseer een maandelijkse singer-songwriteravond in café de Rozenknop in Eindhoven, op zolder in de theaterzaal. Dat miste ik wel echt tijdens de pandemie.”

Katinka: „We kenden er veel mensen. Ik ben wel wat meer introvert dan Diederik. Op een gegeven moment vind ik het prima dat ik weer naar huis kan, terwijl hij dan blijft plakken om biertjes te drinken.”

Diederik: „Door corona ben ik volgens mij een half jaar niet dronken geweest. Dat heb ik niet gemist! Geen katers was goed voor de productiviteit.”

Hoe doen zij het? Woning Ze wonen in de voormalige showroom van een garage, opgedeeld in twee appartementen zonder tussenmuren. In deze grote ruimte, met twee verdiepingen, heeft Diederik ook zijn muziekstudio. Boodschappen Diederik doet vaker de boodschappen, omdat hij vaak kookt. Ze halen ook weleens ‘2 Good 2 Go-boxen’ aan het einde van de dag bij de Lidl. Laatste grote uitgave Bouwtekeningen van de architect. Katinka en Diederik zijn gelecteerd voor woongemeenschap Minitopia in Eindhoven. Diederik: „Het is zelfbouw op een alternatieve manier. In het ontwerp heb ik een studio die geluidgeïsoleerd is.” Katinka: „Dat was wel een wens.” Huisdieren Nee. Katinka wil straks graag ex-legkippen een beter leven geven in de woongemeenschap. „De eieren hoef ik niet, het is meer om bewustzijn te creëren.” Bedtijd Tussen twaalf en een. Soms doen ze eerst nog een bordspelletje. Katinka: „Vaak zijn we in bed toch nog op onze telefoon bezig. Ik heb zo’n app van de bieb waarmee ik boeken kan lezen.”