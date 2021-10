In schaatsparadijs Inzell, op 700 meter hoogte, begint het olympisch seizoen

Op de parkeerplaats van de Max Aicher Arena, een ijsstadion aan de doorgaande weg richting het Beierse dorpje Inzell, werken tientallen schaatsers zich op een dinsdagochtend in het zweet. Ze hangen met hun volle gewicht aan grote elastieken en vouwen hun lichamen in de scherpste hoeken, terwijl hun maatje aan het andere eind van het rubber voorkomt dat ze hun evenwicht verliezen. In de weerspiegeling van grote raampartijen controleren ze hun houding; gaan ze diep genoeg door de knieën, houden ze voldoende druk op hun denkbeeldige ijzers? Hun dijen en bovenbenen staan onder hoogspanning, bij elke zijwaartse pas blazen ze hun wangen bol.

Het is begin oktober en geheel volgens traditie is het Luftkurort Inzell in de Duitse Alpen volgestroomd met schaatsers van commerciële ploegen uit Nederland en landenteams uit de rest van Europa. Na een zomer op de racefiets en in het krachthonk, is het nu tijd om het opgedane duurvermogen en de spierkracht op het ijs in praktijk te brengen, ter voorbereiding op het belangrijkste seizoen in vier jaar.

De eerste klappen zijn onwennig, zoals altijd. Het duurt een paar dagen voor de kleine spiertjes en het zenuwstelsel weer grip vinden op de ijsvloer, en vertrouwd raken met de beweging die jarenlang is ingeprent maar in de warme maanden naar de achtergrond is verdreven. In de woorden van Letitia de Jong, van de Groningse IKO-ploeg: „De auto is snel. Nu kijken welke wielen eronder gestoken moeten worden.”

De tijd dringt. Over minder dan vier maanden beginnen de Olympische Winterspelen in Beijing. Geen schaatser die weet hoe daar de omstandigheden zullen zijn – niemand heeft er nog kunnen rijden. Het is nog afwachten wat het lokale organisatiecomité over bewegingsvrijheid, toeschouwers en bubbels zal beslissen. Vaststaat dat het niet zal zijn als vier jaar terug in Pyeongchang, magisch want zonder restricties.

De afgelopen dagen zijn Nederlandse junioren naar de Chinese hoofdstad gereisd om poolshoogte te nemen tijdens een olympisch testevent. Zij zullen met waardevolle informatie terugkeren, althans voor degenen die zich eind december tijdens het olympische kwalificatietoernooi (OKT) in Heerenveen voor de Spelen weten te plaatsen.

Vraag rond in Inzell en je hoort: er heerst meer spanning voor die vier dagen tussen Kerst en Oud en Nieuw dan voor de Spelen zelf. En het OKT zelf belooft spannender dan ooit te worden. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft een accreditatie minder beschikbaar gesteld dan vier jaar geleden; per sekse mag Nederland deze Spelen slechts negen schaatsers afvaardigen. Absolute topvorm is dus eind december al vereist.

Daarom zijn de meesten van hen naar Zuid-Duitsland gereden zodra de ovalen baan van Inzell van beton in ijs veranderde. Vanaf negen uur ’s ochtends werken de ploegen en teams per toerbeurt hun trainingen af, verdeeld over sessies van twee uur. Het is dringen geblazen: soms rijden er wel honderd schaatsers tegelijkertijd in verschillende treintjes over de baan. Hun coaches kijken toe in de buitenbocht, de stopwatches in hun handen, rondetijden roepend. „Drie-één”, klinkt het. „Negen-twee.” In het lege stadion vermengt de muziek van een playlist met de laatste hits zich met het ritmische getik van klapschaatsen en het geknerp van vlijmscherpe ijzers die door de opperhuid van de ijsvloer snijden.

De ijsbaan in Inzell is sinds jaren overdekt. Foto Lukas Barth

Bäckerei Schuhbeck

Geen betere plek in de wereld om op olympisch niveau te geraken dan in Inzell, zeggen schaatsers. Antoinette de Jong schreef eens op haar Facebook-pagina dat ze hier minimaal eens per jaar komt sinds haar pupillentijd. De magie van Inzell zit ’m voor haar in de mentale rust die ze opdoet in het dorpje op 700 meter boven zeeniveau, geroemd om de uitmuntende luchtkwaliteit. In Inzell hoeft ze even helemaal niets anders dan schaatsen, fietsen, eten en slapen. Elke dag weer. Verreweg de meeste (Nederlandse) schaatsers kwamen hier al op trainingskamp toen ze nog voor hun gewest schaatsten, als jonge tieners. „Ik vind dit het leukste trainingskamp van allemaal”, zegt Dai Dai N’tab. Hij heeft in Inzell alles wat hij nodig heeft.

Joy Beune (Jumbo-Visma) vindt het gezellig, al die schaatsers bij elkaar. „In Thialf zou je nu alleen zitten. Dat is levenloos, dan zou ik depressief worden. Ik spreek hier ook wel eens af met schaatsers van andere teams. Ga ik dan een kopje koffie mee drinken.” Op een woensdagmiddag zit de voltallige ploeg – talenten, toppers en staf – in Bäckerei Schuhbeck aan de Schmelzer Strasse. Op de banken is geen plek meer vrij. Even daarvoor zaten Beune en haar vriend Kjeld Nuis (Team Reggeborgh) nog aan de overkant op het terras van Café Höck de tijd te doden.

Inzell wemelt deze dagen van jongelui in trainingspakken en op slippers. De meeste hotels zitten vol met schaatsers. En dan moet de echte hausse nog op gang komen. Als de herfstvakantie volgende week begint, trekken nog eens honderden schaatsers – toppers en amateurs – naar het dorp. Dan is de baan elke dag van zeven uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds geopend en rijden er elk uur tweehonderd mensen hun rondjes.

In oktober verandert Inzell in een Nederlandse enclave, zegt Matthijs Letteboer, al jaren fysiotherapeut in het dorp. Hij weet al dat hij het druk gaat krijgen de komende tijd, met schaatsers die uit het niets uren per dag op het ijs staan en overbelast raken. Hij heeft ook regelmatig subtoppers uit de minder grote schaatslanden op zijn behandeltafel liggen. Zwitsers, Roemenen, Spanjaarden; het zijn schaatsers die niet beschikken over een eigen fysio.

Tot voor kort kon je in Inzell met problemen aan je ijzers ook terecht bij een Nederlander. Willem Blakborn had een handel in schaatsen en was „vrij handig” met het prepareren van het materiaal. „Buiten Nederland zijn er maar weinig mensen die dat goed kunnen, dus er kwamen al heel snel schaatsers uit binnen- en buitenland bij me langs in Inzell”, zegt hij. Het werd zo druk dat hij het niet meer met zijn baan als ingenieur kon combineren. De slijpmachine staat nu in de kelder van Chiemgau Appartements even buiten Inzell, hét schaatshotel van het dorp. Binnen verblijft de voltallige Jumbo-Vismaploeg, op de parkeerplaats staat een Mercedes met de naam van Claudia Pechstein.

De gemeente Inzell gaf in 2011 tientallen miljoenen uit aan de verbouwing van de ijsbaan in 2011. Foto Lukas Barth

Koudste meer van Duitsland

Begin jaren vijftig was in Inzell, dat vijfduizend inwoners telt, niet veel meer te beleven dan in menig ander nabijgelegen Alpendorp. „Er klonk traditionele muziek en men ging trouw naar de kerk”, zegt Hubert Hirschbichler, eigenaar van een gelijknamig pension en slagerij in het dorp. Hij was schaatser in de jaren zeventig en tachtig en trainde nog samen met Eric Heiden, de Amerikaan die tijdens de Winterspelen van Lake Placid in 1980 vijf keer goud won.

Maar Inzell veranderde toen de Duitse schaatsbond in 1959 op zoek ging naar een plek voor een ijsbaan en de ideale plek vond in een meer op 922 meter hoogte even buiten het dorp. Van de Frillensee, gelegen in de schaduw van de Zwieselberg, werd gezegd dat het om het koudste meer van Duitsland moest gaan. Het kon er tot 20 graden vriezen en de afmetingen waren perfect om er een 400-meterbaan op vrij te maken. Nadeel was dat het meer moeilijk te bereiken viel, zeker als er een meter sneeuw was gevallen. Er ging geen normale weg naartoe.

Nog altijd moet je hiken om bij de Frillensee te komen. Wie wil zien waar Inzells wereldfaam begon, moet 2,5 kilometer omhoog over een grindpad. Na vijftig minuten klimmen is de beloning daar: doodse stilte, een stenen bergtop met eromheen bomen in beginnend herfstrood, de weerkaatsing in het water zo helder dat het spiegelbeeld naadloos in de werkelijkheid overgaat.

Hubert Hirschbichler herinnert zich dat hij er als jochie ging kijken naar wedstrijden. Toen hij groot genoeg was om zelf op schaatsen te staan, besloot de Deutsche Eisschnelllauf-Club Frillensee Inzell een kunstijsbaan dichterbij het dorp aan te leggen, beter bereikbaar. In 1965 werden voor het eerst wedstrijden geschaatst in het Ludwig Schwabl Stadion, aan de doorgaande weg.

Omdat de ijsbaan in de schaduw van de Falkensteinberg lag en op bijna 700 meter boven zeeniveau, gold het ijs van Inzell decennialang als snelste ter wereld. Pas met de aanleg van de hooglandbanen in Calgary (1987) en Salt Lake City (2001) kwam daar verandering in. Vooral in maart werd er hard geschaatst in Inzell, herinnert Ard Schenk zich, de voormalig olympisch, wereld- en Europees kampioen. „Dat kwam omdat het overdag dan al wat warmer werd en de bovenlaag begon te smelten. ’s Avonds koelde het af en dan kreeg je van dat olie-ijs. Dat was fantastisch. Een groot feest.”

Schenk ging regelmatig naar Inzell en verbleef dan steevast in hotel Binderhäusl, vanwege de bevriende eigenaars en de goede keuken. Vanaf daar was het tien minuten lopen naar de ijsbaan. Hij kwam er tot rust, reed er vier van zes persoonlijke records, en elf keer een wereldrecord. „Je sloot er in ontspannen sfeer je seizoen af, als de WK’s of de Spelen achter de rug waren. De omstandigheden waren er altijd perfect, de ijsmeester wist precies hoe ermee om te gaan.”

Inzell is steeds afhankelijker geworden van de schaatssport. Foto Lukas Barth

36 miljoen euro

Zo werd Inzell in de loop der jaren beroemd vanwege het schaatsen, zoals het naburige Ruhpolding het epicentrum van de plaatselijke biatlon- en langlaufsport is. Bij internationale kampioenschappen trekken duizenden supporters naar Beieren. Zo’n 90 procent van hen komt uit Nederland, de rest voornamelijk uit Noorwegen en Duitsland.

Toch hebben inwoners uit Inzell maar weinig op met schaatsen, zegt fysiotherapeut Matthijs Letteboer. „Ze denken dat het stadion alleen maar geld kost, en ze worden pas enthousiast als het toernooi een paar dagen onderweg is en horen dat het toch wel erg gezellig is in de hal.”

Om voor nog stabielere omstandigheden te kunnen zorgen en grote toernooien te kunnen blijven organiseren, bouwde de gemeente Inzell in 2011 voor 36 miljoen euro in iets meer dan een jaar tijd een futuristisch dak over de kunstijsbaan. Die draagt sindsdien de naam Max Aicher Arena, naar een succesvolle Beierse ondernemer die een belangrijke sponsor van het project was. Binnen is plaats voor ruim tienduizend toeschouwers. Ireen Wüst was de eerste die er wereldkampioen werd.

Het dorp is steeds afhankelijker geworden van de schaatssport, zegt Hubert Hirschbichler. „Schaatsen is de enige reden waarom we beroemd zijn. Zonder de baan zijn we net als vijftig andere dorpen met mooie bloemen en hoge bergen.” En daarom maakt hij zich zorgen. „Er zijn geen echte sterren meer in de sport, niet als vroeger, met Ard Schenk en Kees Verkerk. Sven Kramer is de laatste echte schaats-ster.”

Hirschbichler ziet dat jonge mensen de sport niet meer boeiend vinden, en verwacht dat dat tot problemen gaat leiden – voor het schaatsen en daarmee voor zijn dorp. Nu nog zit zijn pension helemaal volgeboekt. Maar over een paar jaar ziet hij het somber in voor Inzell. „Het lot van mijn geboortedorp is verbonden aan de toekomst van het schaatsen.”