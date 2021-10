In de VS is het wegdek vaak een maanlandschap

Weer een auto die te laat remt op Belair Road. De vlaggenist had even pauze en loopt aan de overkant een deli uit met een broodje Philly cheese steak. De twee wegwerkers met de scheppen staan te praten, terwijl de derde over het wegdek rijdt met een molen die gehakt maakt van het asfalt.

Doenk.

Weer een auto die met een klap in het verse gat valt. De asfaltwond ligt op Belair Road, tussen Brendan Avenue en Kentucky Avenue in Baltimore. Maar wat doet de precieze plek er helemaal toe? Wegwerker Kendall trekt door de hele stad, zegt hij. Waar is de situatie volgens hem het beroerdst? Zijn collega lacht om die vraag. „Overal.”

Het duurste onderhoud is géén onderhoud Nancy Pelosi voorzitter van het Huis van Afgevaardigden

Wie gaten in de weg wil zien, kan overal in de Verenigde Staten terecht. Ze maken een maanlandschap van afritten op snelwegen in New York City. Ze veranderen een rit door Louisville, Kentucky, in een hindernisbaan. Een Uber-chauffeur in Washington vertelt dat hij deze week alle vier zijn schokbrekers heeft moeten vervangen. „Het duurste onderhoud is géén onderhoud”, zegt Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, altijd. „Ja, duur voor míj”, reageert de chauffeur.

Gammele infrastructuur

Er is een rapport waarin staat dat het hoofdstedelijke District of Columbia de slechtste wegen van de Verenigde Staten heeft, dat 83 procent van de wegen er ‘slecht’ is. Maar er is ook een ander rapport, dat het asfalt in het piepkleine Rhode Island als slechtste wegdek van het land aanmerkt.

Gaten in het asfalt in Tulare, Californië. Boeren klagen over de slechte kwaliteit van de wegen, maar de gemeente zegt geen geld te hebben om ze te repareren. Foto Gary Kazanjian/AP

Weer een ander komt uit op South Carolina en een vierde op de drie grote steden in Californië. Wijzen op de slechte wegen is een nationale sport. Of op de slechte bruggen, de slechte vliegvelden, de miezerige spoorverbindingen.

In 2018 werd het dorpje Paradise in Californië van de kaart geveegd door een bosbrand die hoogstwaarschijnlijk is ontstaan door een gebroken elektriciteitskabel. Die kabels hangen vaak een meter of tien boven de grond, aan houten palen, soms zijn ze aan een boom bevestigd. Op het onderhoud is jaren bezuinigd door de commerciële bedrijven die ze exploiteren. Dezelfde nalatigheid was deels de oorzaak van een dagenlange stroomstoring in grote delen van Texas in een ijzige periode in februari dit jaar.

Vrijwel iedere Amerikaan heeft op de een of andere manier last van de gammele infrastructuur, die geen gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de economie en de maatschappij. In de landelijke streken in het midden en zuiden van het land zijn de internetverbindingen schaars en traag.

Populair bij beide partijen

Het is niet voor niets dat tot dusver het enige wetsvoorstel van president Biden waarmee Democraten én Republikeinen in de Senaat hebben ingestemd, een grootschalige aanpak van de infrastructuur betreft. Het onderwerp is domweg te populair bij Amerikaanse burgers van beide partijen. De politicus die wetgeving op dit gebied waagt te blokkeren om strategische redenen, moet zich wel heel zeker voelen over herverkiezing in 2022. Het blijft een van de grote blunders van Trump dat hij na zijn aantreden liever een aanval deed op Obamacare, dan zijn verkiezingsbelofte over een infrastructuurwet in te lossen. Zo’n wet is er onder hem nooit gekomen. Hij had deze peiling van Gallup serieuzer moeten nemen: 69 procent van de ondervraagden zei begin 2017 dat ze hoopten op een verbetering van de infrastructuur. Niet meer dan 26 procent vond de bouw van een muur aan de grens met Mexico heel belangrijk.

Gatenkaas

In Baltimore heeft de gemeente besloten de gatenkaas van haar wegennet modern-ludiek aan te pakken. Fietsers wordt gevraagd een „creatieve foto” van een gat in de weg op sociale media te plaatsen. Dan zal een onderhoudsploeg snel uitrukken. De creatiefste foto komt van een automobilist die laat zien hoe een auto in een asfaltkrater verdwijnt. „En dan hebben jullie het over kuilen voor fietsers?”

Op Belair Road gaat het werk voort met schep en kruiwagen. Een eind verder naar het zuidwesten, op de kruising van N Gay en Chester Street, zijn ze al geweest. Het nieuwe asfalt is door een wals tegen de hoge stoeprand gedrukt, het steekt als een bevroren golf omhoog.

