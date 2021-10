Hoe getrouwen van de Oostenrijkse kanselier gunstige publiciteit kochten

Deze week vertelden regeringsleiders van EU-landen, in een oud Habsburgs kasteel in het Sloveense plaatsje Brdo, collega’s uit zes Balkanlanden dat zij niet klaar zijn om zich bij de club te voegen. Iets met waarden, iets met de rechtsstaat.

In dezelfde week, echter, dringt een dictum van een van de bekendste Habsburgse ministers van Buitenlandse Zaken zich op – de negentiende-eeuwse prins Klemens von Metternich, die een fraai pand aan de Weense Rennweg bewoonde. Hij placht te zeggen: „De Balkan begint op de Rennweg.”

Wel, daar had de prins een interessante observatie te pakken, en hoogst actueel ook nog. Want tijdens de Balkantop in Brdo deed de Oostenrijkse justitie huiszoekingen in het kantoor van kanselier Sebastian Kurz en bij negen van Kurz’ jonge medewerkers uit de conservatieve ÖVP. Kurz is niet in staat van beschuldiging gesteld, maar wordt verdacht van bedrog, omkoperij en corruptie. Iets met waarden en de rechtsstaat.

De kanselier, die sinds januari 2020 regeert met de Groenen, ontkent alles. Partijgenoten zeggen wat ze altijd zeggen: dit is een politieke heksenjacht, justitie zit vol linkse types. Maar hun verweer klinkt hol. Justitierapporten staan vol transcripten van sms’en en appjes die tonen dat Kurz’ getrouwen vanaf 2016, toen hij minister van Buitenlandse Zaken was, bepaalde media betaalden om positief over hem te berichten. Ze zouden bij een ÖVP’ster zelfs fake opiniepeilingen hebben besteld waarin Kurz’ populariteit werd opgepoetst. Tegen betaling publiceerde de gratis boulevardkrant Österreich van de gebroeders Fellner die ‘peilingen’ vervolgens. Dit zou Kurz hebben geholpen partijvoorzitter te worden en later kanselier. De betalingen liepen via het ministerie van Financiën, waar Kurz’ vertrouweling Thomas Schmid destijds een sleutelpost bekleedde.

Natuurlijk geldt het vermoeden van onschuld. Maar de sms’en en appjes liegen er niet om. Justitie wil de zaak tot de bodem uitzoeken: heeft de ÖVP echt belastinggeld gebruikt – 1,2 miljoen euro – om burgers met fake news te foppen? Wat wist Kurz hiervan?

Neem het appje van een nieuwe woordvoerder op Financiën, die bij Schmid klaagt dat Österreich amper heeft bericht over een Brusselse trip van de minister.

Schmid antwoordt: „Dat komt doordat we ze geen geld hebben toegezegd.”

Woordvoerder: „Maar dat kan toch niet waar zijn?”

Schmid: „Jawel. Goede raad: naar Wolfgang Fellner gaan. Je voorstellen. Als aanspreekpersoon. Met hem stories bedenken.” Hij biedt aan om de woordvoerder aan de Fellners voor te stellen.

Daarna krijgt Österreich betaalde advertenties toegespeeld. In ruil publiceert de krant wat Kurz’ vertrouwelingen willen.

Als een beloofd artikel niet verschijnt, raken ze geïrriteerd. Ze halen meteen verhaal, waarna het stuk alsnog verschijnt.

De apps tonen ook hoe zij de eigenaresse van het peilingbureau, Sabine Beinschab, instructies geven: over de gewenste scores („Kurz moet vóór Strache eindigen”), waar de facturen heen moeten (naar Schmids privémail, niet het ministerie), zelfs wat voor toelichting ze op de ‘peilingen’ moet geven in interviews.

Na publicatie van zo’n ‘peiling’ zegt een woordvoerder bij Financiën tegen Schmid: „Ik heb Beinschab gisteren verteld wat ze in het interview moet zeggen.”

Schmid: „Zo ver ben ik nooit gegaan. Geniale investering. Fellner is een kapitalist. Wie betaalt, die creëert. Hou ik van.”

Kurz: „Dank voor Österreich vandaag.”

Schmid: „Tot je dienst, altijd.”

Oostenrijk heeft een onafhankelijk justitieel apparaat. En een Justitieminister die onder zware druk de rug recht houdt. Oh wacht, haar naam is Alma Zadic. Een voormalige Balkanvluchteling, aan wie menig Europees regeringsleider een voorbeeld kan nemen. Iets met waarden, iets met rechtsstaat.

Caroline de Gruyter schrijft wekelijks over politiek en Europa.