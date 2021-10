Het heilige lichaam van de postmoderne antivaxer

Vrolijk danst de menigte in het Vondelpark. Blij wapperen de vlaggetjes. De een draagt een oranje hoedje, de ander een T-shirt met ‘free hugs’ erop. Zo begonnen de coronademonstraties eerder dit jaar. Inmiddels is de sfeer grimmiger. Zwarte hoodies en donkere bomberjacks blikken dreigend naar de camera. Getatoeëerde armen steken vuisten omhoog. Er duiken galgen op, echte, of getekende – in een tunnel, in Utrecht, met een getekend poppetje eraan dat de burgemeester moet voorstellen. Het eigen lichaam van de demonstrant wordt ingezet en trekt ten strijde, getekend, gekleurd, ontbloot of juist gehuld in doeken en vlaggen. Het lichaam van de tegenstander moet wijken of zelfs bungelen.

Als er iets de veelkleurigheid en veelvormigheid van de coronaprotesten kenmerkt, is het de lichamelijkheid ervan. Zowel qua vorm als qua inhoud. Het gaat immers om ons lichaam. Dat lichaam eist vrijheid; vrijheid om te demonstreren, vrijheid om te dansen, te knuffelen en te gaan en te staan waar het wil. En vooral vrijheid om gevrijwaard te blijven van naalden, injecties en stoffen die erin worden gespoten. Het lichaam is ons nieuwe heiligdom, totem en taboe ineen.

Helaas verscheen het boek History of the Body van cultuurhistoricus Willemijn Ruberg net te vroeg om deze nieuwe variant van een radicale lichaamscultuur te duiden. Ruberg heeft het over lichaamssappen, ras, sekse en schedelmetingen. Ze geeft een prachtig overzicht van alle gangbare opvattingen en theorieën over lichaamscultuur en lichamelijkheid van de vroege oudheid tot heden, maar over vaccinaties gaat het jammer genoeg net nog niet. Toch is het een buitengewoon nuttig boek om dat raadselachtige nieuwe fenomeen van de coronademonstranten, de viruswaanzinnigen en de bonte stoet aan antivaxers wat scherper in beeld te brengen. Want wat is er toch aan de hand met al die mensen die zo van slag raken door een simpele inenting?

Een zeer vocale minderheid

Dat is natuurlijk al een gekleurde vraag, want wat is er simpel aan een inenting tegen zo’n nieuw virus waarbij zowel de effecten van het virus als die van de vaccinatie op een aantal punten nog onbekend zijn? Blijkbaar is het voor de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking (inmiddels tussen de 80 en 90 procent) aanvaardbaar om op basis van de huidige stand van de wetenschap die onzekerheden te accepteren. Maar voor een kleine, zeer vocale minderheid, is dat helemaal niet het geval. Die kijken heel anders aan tegen de mogelijke en vermeende risico’s. En ze trekken daar voor hun eigen lichaam hele andere conclusies uit: ‘take back control’, of: ‘de overheid is het virus’.

Er zijn ook duizenden Nederlanders die erdoor worden aangesproken. Die ‘weten het nog niet’, zijn ‘tegen een tweedeling in de maatschappij’, of zijn bang dat hun kinderen onvruchtbaar worden. Dat soort protesten heeft te maken met wat Ruberg schaart onder de postmoderne omgang met het lichaam als nieuw theater van machtsuitoefening. Ze legt uit hoe Michel Foucault het cartesiaanse dualisme van lichaam en geest doorbrak, en die liet zien dat het lichaam altijd ook een platform is waar het gaat om macht: biopolitieke macht van de overheid over burgers versus macht van de burger om zichzelf en zijn identiteit te ensceneren. In Discipline, toezicht en straf, maar veel meer nog in de latere delen van zijn Geschiedenis van de seksualiteit breekt Foucault een lans voor de pogingen van individuen om hun eigen lichaam en geest zo vorm te geven, dat ze zelf een „certain state of happiness, purity, wisdom, perfection, or immortality” kunnen bereiken (uit De technologieën van het zelf (1988), geciteerd bij Ruberg).

Afkalvende abstracties

Feitelijk is dat wat Anthony Giddens of Ulrich Beck ook al schreven: de individualisering van de postmoderne mens ondermijnt de onderwerping aan grote religies, aan ideologieën en aan het gezag van de overheid. Die relativering van gevestigd gezag opent de deur naar allerlei idiosyncratische opvattingen over zingeving. En als alle abstracties afkalven, vinden we ten slotte alleen nog houvast in het eigen lichaam. De nieuwe kerkgang is die van de yogameisjes die hun lichaam als individualistisch collectief in de sportstudio aanbidden. Of misschien is het juist die sekte die hardnekkig blijft roken, vlees blijft eten en pillen slikt wanneer ze wil – alles waar Postbus 51 of GroenLinks tegen waarschuwen. Verkeersdrempels, belastingbrieven, de regels van de voetbalclub: alle inperkingen van onze dagelijkse vrijheid kunnen we aan. Maar van het lichaam blijven ‘ze’ af; dat is ons laatste bastion van verzet.

Wellicht draaf ik wat door. Maar als we studies naar vaccinatiedilemma’s van de antropologe Anna Kata of de psycholoog Matthew Browne erop naslaan, dan blijkt wel degelijk dat er een nieuw soort religieuze drang in het geding is. Browne stelt dat „afwijzing van vaccinaties gerelateerd is aan psychosociale factoren”, in het bijzonder aan een onconventionele opstelling, afkeer van gezag en orthodoxie en aan een ‘spirituele oriëntatie’ in het leven. Laten we de Biblebelt en afwijzing van vaccins als een overgave aan de goddelijke voorzienigheid even buiten beschouwing, dan zijn de coronademonstraties een voorbode van een nieuwe ster aan het spirituele firmament. Het zijn de processies van de postmoderne antivaxcultus, met als nieuw sacrament de bediening van het eigen lichaam. Nu maar hopen dat de ketterverbrandingen uitblijven.

Beatrice de Graaf is hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen in Utrecht.