Er was sensationeel nieuws! Nou nieuws? Geen nieuws eigenlijk. Wopke had iets verkeerds gedaan. Een vriendje geholpen met een Dikkertje Dap Resort in Afrika waar rijke mensen met een glaasje Chardonnay in de hand van een giraffe mogen glijden. En een hoge bankpief had er ook een bedragje in belegd. Allemaal keurig volgens de regels. Dat bleek achteraf. Maar omdat er ‘Maagdeneilanden’ in de papieren stond rinkelden op alle redacties de alarmbellen. Alarmbellen? Er loeiden sirenes. Blauwe zwaailichten. Krijsende krantenkoppen. Kamervragen uiteraard. Maar al met al was er dus niks aan de hand. Raar dat zowel onze demissionaire minister als de bankmeneer excuses hebben aangeboden. Excuses voor niks. Wopke had de boel allang verkocht en de winst aan een goed doel geschonken. Kortom: Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan had de kraan open laten staan. Keukenmat een tikkie nat. Onverwijld opgedweild. Zó gebeurd, zó gedaan. Zei Hendrik Haan.

Stel dat dit loze alarm Wopke zijn ministersbaantje had gekost. Wie had hem moeten opvolgen? Ankie Broekers-Knol? Die is deskundig en vooral heel zorgvuldig met cijfers.

Maagdeneilanden. Onhandig. Maar als het via Amsterdam was gegaan had er geen journalist naar gekraaid. In onze hoofdstad barst het van de schimmige postbusfirma’s, die veel te rijke mensen helpen om zo min mogelijk belasting te betalen. Nederland is behalve een criminele narcostaat ook een vunzig belastingparadijs waar rijke stinkerds ongegeneerd mogen meuren. Met toestemming van Wopke, Mark en ons halve parlement.

Bono is een van die belastingprofiteurs. Zijn naam klinkt als een hond, maar hij is de baas van het Ierse bandje U2, die dat ontduiken via een obscuur bedrijfje aan de Amsterdamse Herengracht doet. Hij is ondertussen ook die gozer die overal schijnheilig staat te kwaken dat hij de wereld wil redden. Maar meneer betaalt dus zo min mogelijk belasting. Oplichter? In mijn ogen wel. Vooral door zijn hypocriete praatjes. Een soort Sywert van Lienden dus. Wie dat is? Dat is die mondkapjesgluiperd die samen met Camille van Gestel en Bernd Damme het Nederlandse volk in een tijd van pure pandemiepaniek voor miljoenen heeft opgelicht.

Las deze week op Twitter dat Sywertje iedereen die meedoet aan de maandenlange hetze tegen hem vriendelijk waarschuwt dat hij of zij een keer wordt aangesproken. Zijn grens is namelijk bereikt. Zo benieuwd hoe die grens eruitziet. Ik vrees dat die vrij breed is. Een miljoen of dertig.

Zal dat geld eigenlijk nog in ons land zijn? Of zwerven die giftige euro’s in een onderzeeër tussen de Kaaimaneilanden, Mauritius, Guernsey en Malta? En wonen de heren zelf al in Dubai tussen de andere criminelen?

Gelukkig zijn er ook nog wat schaarse lichtpuntjes. Onze koning heeft deze week een paar slachtoffers van de Toeslagenaffaire ontvangen en eentje vroeg hem voor de grap of hij zijn onlangs beloofde loonsverhoging al binnen had. Dat vroeg die mevrouw omdat zij nog steeds op haar geld wacht. Staatssecretaris Van Huffelen had het wel beloofd, maar er was even wat tussen gekomen. Een administratief dingetje. De koning begreep het grapje en lachte hartelijk met de wanhopige mevrouw mee. Daarna mocht hij de provincie Groningen feliciteren met de drie verse aardbevingen van deze week. Dat houdt ons land wakker.

En hij las net als ik dat de deuren van de ovens in onze crematoria binnenkort verbreed gaan worden. Te veel Nederlanders moesten in porties gecremeerd worden. Kortom: het gaat goed met Nederland. Hartstikke goed!