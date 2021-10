Google plaatst geen advertenties meer bij nepnieuws over klimaatverandering

Google en dochterbedrijf YouTube weren vanaf volgende maand advertenties bij websites en video’s die desinformatie over klimaatverandering verspreiden. De techbedrijven zullen ook advertenties die dat soort desinformatie bevatten niet meer plaatsen. Dat heeft de advertentieafdeling van Google op donderdagavond bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat mensen en bedrijven hierdoor geen geld meer kunnen verdienen met materiaal dat „in tegenspraak is met de wetenschappelijke consensus over het bestaan van, ​​en de oorzaken van, klimaatverandering”.

Het gaat bijvoorbeeld om artikelen en video’s waarin klimaatverandering een „verzinsel” of „oplichterij” wordt genoemd, waarin wordt ontkend dat de aarde opwarmt, of dat de uitstoot van broeikasgassen door de mens bijdragen aan klimaatverandering. Aanleiding voor het besluit is geweest dat Google „in afgelopen jaren” van steeds meer advertentiebedrijven hoorde dat ze „bezorgd zijn over het verschijnen van advertenties naast onware beweringen over klimaatverandering”. Ook heeft Google de afgelopen jaren signalen ontvangen dat mensen en bedrijven die video’s op YouTube plaatsen niet willen dat „advertenties met dit soort desinformatie” bij hun materiaal verschijnen.

Advertenties bij berichten en video’s over bijvoorbeeld klimaatbeleid en nieuw onderzoek naar klimaatverandering blijven wel toegestaan. Hoe het bedrijf gaat controleren of het in een bericht of video gaat om desinformatie of bijvoorbeeld een legitieme discussie over het klimaatbeleid, is nog niet duidelijk.

Het is niet de eerste keer dat Google stappen zet om advertenties bij (desinformatie over) onderwerpen uit te bannen. Vorig jaar kondigde het bedrijf al aan dat er geen advertenties meer zouden worden geplaatst op websites die Zwarte Piet promoten. Video’s waar Zwarte Piet in voorkwam, mogen nog wel gepubliceerd worden, omdat Google vond dat er een „levendig, publiek debat” over de figuur gaande is.

Lees ook: Justitie in VS klaagt Google aan om ‘illegaal monopolie’ zoekmachine