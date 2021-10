FNV wil pensioengeld alleen nog beleggen in bedrijven die klimaatdoel halen

Vakbond FNV wil dat pensioenfondsen niet langer beleggen in bedrijven die een negatieve bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van Parijs. De grootste vakbond, sterk vertegenwoordigd in de besturen van grote pensioenfondsen, heeft daarover vrijdag een verklaring uitgegeven.

„Als bedrijven niet met een onomkeerbaar plan komen om de klimaatdoelen te halen, vormen zij niet langer een goede pensioenbelegging”, zegt Willem Noordman. Hij is in het FNV-bestuur verantwoordelijk voor pensioenbeleid.

De laatste maanden neemt de druk op pensioenfondsen toe om te stoppen met beleggingen in vervuilende bedrijven. In diverse sectoren hebben werknemers zich verenigd in actiegroepen die hun fonds dwingen binnen afzienbare tijd volledig te stoppen met fossiele beleggingen, zoals die in oliebedrijven. Onder meer ’s lands grootste pensioenfonds ABP, voor onderwijs- en overheidspersoneel, staat onder druk van activisten.

Het grote metaalfonds PME was vorige maand het eerste grote pensioenfonds dat aankondigde te stoppen met fossiele beleggingen. Kort ervoor nam een middelgroot fonds, Horeca en Catering, deze beslissing. Veel andere fondsen zeggen dat ze in gesprek willen blijven met fossiele energiebedrijven, om zo het beleid ervan te beïnvloeden.

‘Maximale druk uitoefenen’

De FNV spreekt zich niet expliciet uit over stoppen met fossiele beleggingen. Maar bedrijven waar pensioenfondsen in investeren, mogen het streefdoel van ‘Parijs’ – maximaal 1,5 graad opwarming van de aarde – niet in gevaar brengen, vindt de vakbond. „Als een bedrijf een negatief effect heeft op dat doel, is uitstappen een logische consequentie”, zegt Bas van Weegberg, het FNV-bestuurslid dat over klimaatbeleid gaat. „Bedrijven die hier wel aan willen bijdragen, maar nog te weinig concrete plannen laten zien – daar ga je maximale druk uitoefenen en dreigen. Als dat niet helpt, kun je er alsnog uitstappen.”

Kunnen fondsen nog blijven beleggen in oliebedrijven als Shell, volgens deze normen? Van Weegberg formuleert zijn antwoord voorzichtig: „Je kunt op zijn minst eisen dat ze voor een bepaalde datum met een stevig plan moeten komen om de klimaatdoelen te halen. Als ze zich blijven verschuilen achter de huidige marginale investeringen in ‘groen’, dan is er uitstappen de ultieme consequentie.”

Pensioenfondsen die nog wel aandelen in fossiele bedrijven bezitten, kunnen op aandeelhoudersvergaderingen op zijn minst de resoluties van het activistische beleggerscollectief Follow This steunen, zegt Van Weegberg. Die resoluties roepen bedrijven op sneller te vergroenen. „ABP heeft dat nog niet gedaan. Het is tijd dat dit wel gaat gebeuren.”

