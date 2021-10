Fiscaal minimumtarief voor multinationals stap dichterbij

136 landen hebben zich geschaard achter afspraken om multinationals wereldwijd meer belasting te laten betalen. Dit maakte de OESO, de organisatie van industrielanden, die de onderhandelingen leidde, vrijdag bekend.

Het gaat om een uitgewerkte versie van het akkoord dat 130 landen in juli eveneens onder OESO-leiding bekendmaakten, op basis van een eerdere deal van de G7-landen.

De afspraken zijn belangrijk: het gaat om een systeemverandering in de mondiale belastingheffing, die een einde moet maken aan de ‘race naar de bodem’: de trend dat grote bedrijven almaar minder winstbelasting gaan betalen. Het nieuwe regime gaat alléén over multinationals, niet over rijke individuen, zoals die begin deze week in het nieuws kwamen via de Pandora Papers.

Vrijdag werd de afspraak van juli bevestigd dat techreuzen en andere multinationals die op veel plekken actief zijn, meer belasting moeten betalen in de landen waar hun gebruikers of consumenten zitten. Dit moet voorkomen dat met name grote techbedrijven, die overal geld verdienen, hun winsten verschuiven naar landen die een lage winstbelasting.

Van multinationals met een omzet van 20 miljard euro of meer, en met een winstgevendheid van 10 procent of meer wordt voortaan een kwart van de winst belast in de landen waar zij hun diensten of producten aanbieden. Dit betekent dat bijvoorbeeld de Nederlandse fiscus meer kan gaan verdienen aan de activiteiten in Nederland van Google.

Minimumtarief 15 procent

De tweede poot van de deal is een wereldwijd minimumtarief in de winstbelasting van 15 procent, voor bedrijven met een omzet van 750 miljoen euro of meer. Dit moet het stallen van winsten in belastingparadijzen minder aantrekkelijk maken. Als een bedrijf in een belastingparadijs minder betaalt dan die 15 procent, krijgt de regering van het thuisland het recht om ‘bij te heffen’. Bekende belastingparadijzen als de Kaaiman-eilanden, de Britse Maagdeneilanden hebben de OESO-regels al ondertekend.

De laatste weken werd van alle kanten pressie uitgeoefend op dwarsliggende landen, zoals Ierland, Estland en Hongarije, om mee te doen met de afspraken. In Ierland bedraagt het belastingtarief voor bedrijven nu nog 12,5 procent – een belangrijke reden voor de aanwezigheid van de Europese hoofdkantoren daar van onder meer Apple en Google. Dit moet nu 15 procent worden. Vooral de Verenigde Staten, die hogere belastinginkomsten willen genereren, en Frankrijk, dat voornamelijk techreuzen forser wil belasten, lobbyden achter de schermen om de deal breed geaccepteerd te krijgen. Volledig geslaagd zijn ze hierin nog niet. Nigeria en Kenia willen buitenlandse bedrijven op het grondgebied nog meer kunnen belasten en haakten af, net als Pakistan en Sri Lanka. G20-land India sloot zich te elfder ure wél aan.

Fiscale inkomsten welkom

Voor de meeste regeringen zijn extra belastinginkomsten vanuit het bedrijfsleven zeer welkom: de staatsschulden zijn in de coronacrisis geëxplodeerd. Volgens de OESO zal het aanslaan van bedrijven waar ze actief zijn, wereldwijd jaarlijks in totaal 125 miljard dollar aan belastinginkomsten opleveren. Invoering van het minimumtarief van 15 procent zal regeringen ook nog eens jaarlijks 150 miljard dollar rijker maken, zo denkt de OESO.

Met de steun van 140 landen van de uitgewerkte versie van de deal, zijn nog niet alle hordes genomen. De OESO gaat nu een internationale verdragstekst opstellen over het heffen van belasting op buitenlandse bedrijven op het eigen grondgebied, die door alle deelnemers volgend jaar moet worden geratificeerd, om het jaar daarna van kracht te worden. In de Amerikaanse senaat zal ratificatie naar verwachting lastig liggen. Het verdrag moet zo’n 3.500 bilaterale belastingverdragen vervangen. De afspraak over de 15 procent als minimumtarief moet in nationale wetgeving worden omgezet. In 2023 moet dit gebeurd zijn.