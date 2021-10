Elke formatie wil men een dun regeerakkoord. Het komt er nooit van

Informateurs Wouter Koolmees (D66) en Johan Remkes (VVD) gaan het net even anders doen dan u van de formatie gewend bent. Ze gaan, zei het duo woensdag tijdens de persconferentie waarmee ze hun gezamenlijke missie aanvingen om van Rutte-III Rutte-IV te maken, „echt iets nieuws proberen”. Eerst willen ze VVD, D66, CDA en de ChristenUnie een regeerakkoord laten sluiten waarin de hoofdlijnen van het te voeren beleid zijn samengevat. Daarna moet er een regeringsprogramma worden gesloten, een soort uitvoeringsagenda van de ministers. Door de hoofdlijnen los te trekken van de uitvoering, zei Koolmees, wordt „de afstand tussen het toekomstige kabinet en de Tweede Kamer wat groter”.

En zo leek Den Haag deze week het dunne regeerakkoord te zien als panacee voor te starre verhoudingen en te rigide bestuurscultuur. Zo gaat het elke formatie. Zeker in de begindagen na een verkiezingsuitslag spreken partijleiders de wens uit tot een ‘dun’ regeerakkoord ‘op hoofdlijnen’ te komen. Van dualisme, waarin Kamerfracties onafhankelijker staan tegenover de regering, wordt nu écht werk gemaakt.

Dat lukt zelden. In 2002 beloofde Jan-Peter Balkenende (CDA) dat de afspraken van zijn partij met de VVD en de LPF op een A4’tje zouden passen. Het werden er 48. Tien jaar later waren VVD’er Mark Rutte en PvdA-leider Diederik Samsom voornemens te komen tot een beknopt akkoord; met 82 pagina’s werd het één van de dikste.

Meerderheden zijn smal, de wereld onvoorspelbaar: coalities bij voorbaat vastbinden aan een akkoord voorkomt gedoe, is het idee

Toch ging het niet altijd zo. Het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck in 1918 schreef voor het eerst afspraken tussen de drie confessionele regeringspartijen op: zij hadden exact vijftig van de honderd zetels in de Tweede Kamer en zo kort na de Eerste Wereldoorlog dreigden instabiliteit en revolutie, dus het maken van enkele afspraken over de hoofdlijnen leek prudent. In het interbellum en ook na de Tweede Wereldoorlog beperkten de kabinetten zich tot de richting van het gewenste beleid, in plaats van detail-afspraken over de uitvoering. Coalitiefracties verbonden zich niet aan de ‘regeringsprogramma’s’. Dat veranderde pas in 1963, toen het kabinet-Marijnen voor het eerst een gedetailleerd regeerakkoord presenteerde waaraan de coalitiefracties zich verbonden. Die original sin van het afkalvende dualisme is sindsdien de standaard in formaties. Alleen het kabinet-Den Uyl (1973-1977) sloot nog een regeringsprogramma. En hoewel bij elke formatie de wens wordt uitgesproken tot een dun regeerakkoord te komen, lukt dat nooit.

Waarom niet?

Omdat het bij het volkskarakter past, zei oud-premier Van Agt eens. „Zonder aanbidding van de Schrift gaat het kennelijk niet. Er moet geploeterd, gezwoegd en geweend worden. Dat gebeurt alleen boven de grote stromen in ons land, dit is puur Calvijn. Terwijl zo’n document na een halfjaar is belegen, vergeeld en verdampt.”

Omdat coalities vrezen voor instabiliteit, klinkt het vaak in Den Haag. Meerderheden zijn smal, incidenten talrijk, de wereld onvoorspelbaar: regeringscoalities bij voorbaat vastbinden aan een akkoord voorkomt gedoe, is het idee. Dat maakt van een regeerakkoord een uiting van „gestold wantrouwen”, zei oud-premier Ruud Lubbers eens.

Zo ging het ook in 2017. Tussen de droom van een dun regeerakkoord en de daad stond een meerderheid van één zetel in de weg en de vrees dat dit ‘76e Kamerlid’ de stabiliteit van de coalitie wel eens in gevaar kon brengen. Dus volgde een regeerakkoord van veertigduizend kleine letters, uitgesmeerd over zeventig pagina’s.

Dit keer is de meerderheid amper groter: VVD, D66, CDA en de ChristenUnie hebben 77 zetels. Maar toch, maar toch: de roep om een andere bestuurscultuur klinkt luider dan eerder. Tegelijkertijd: Remkes en Koolmees maakten woensdag nog niet duidelijk wat er gebeurt nádat de onderhandelaars eruit zijn over de hoofdlijnen. Gaat de ministersploeg de uitvoeringsagenda maken? Of de onderhandelaars zélf? En moeten de fracties instemmen met de twee akkoorden, waarmee ze zich alsnog binden aan de afspraken? Dan zou de reflex van rigiditeit het alsnog winnen van de wens te komen tot vrijere verhoudingen.