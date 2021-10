Een zorgeloze en coronavrije winter is nog niet in zicht

1 Seizoenseffect

Vorig jaar rond deze tijd was het al begonnen: de tweede besmettingsgolf die Nederland een lange winter in zijn greep zou houden. Toevallig was dat niet: in de winter gedijt het coronavirus beter dan in de zomer. De vraag is: hoeveel beter precies?

Dat blijft lastig vast te stellen. In de zomer kunnen er ook grote uitbraken komen, bleek in juni toen het aantal besmettingen razendsnel opliep. Het RIVM probeerde het afgelopen jaar wel te berekenen hoe groot de invloed van het seizoen is. De modelleurs kijken dan naar het reproductiegetal R: hoeveel anderen steekt een besmettelijk persoon gemiddeld aan? Als dat er meer dan één is, kan een epidemie razendsnel om zich heen grijpen. Het RIVM schat nu in dat de R voor zo’n 10 tot 15 procent wordt beïnvloed door het seizoen: de zomer drukt de R, de winter stuwt het getal omhoog. Het reproductiegetal lag eind september weer boven de 1, zo werd vrijdag bekend. Dat is mogelijk een seizoenseffect.

Maar zeker zijn die percentages van de seizoensinvloed niet. De modelleurs hebben immers pas één volledige winter gehad waarin het virus in de gaten is gehouden. Middenin die winter werd ook nog eens een nieuwe variant dominant en waren er wisselende maatregelen.

2 Vaccinatiegraad

Een tijdlang was het idee dat er ‘groepsimmuniteit’ zou ontstaan als een groot deel van de bevolking immuniteit had opgebouwd, omdat het virus dan tegen een muur van beschermde mensen zou botsen. Maar door nieuwe virusvarianten werken de vaccins minder goed. Nog altijd remmen de vaccins het aantal besmettingen, maar niet zo goed meer als bij het oude virus. Daardoor hebben beschermde mensen een reële kans besmet te raken. Hoewel hun klachten in het algemeen minder ernstig zijn kunnen ze het virus nog wel doorgeven. Het RIVM gaat er nu vanuit dat alle ongevaccineerde mensen besmet zullen raken.

De vaccins beschermen wel heel goed tegen ernstige ziekte waarvoor een opname in het ziekenhuis nodig is: zo’n 90 procent. Om te voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden moet de vaccinatiegraad verder worden opgekrikt. Het ministerie zet inmiddels in op een vaccinatiegraad van 90 procent, het OMT wil zelfs naar 95 procent. Maar de vaccinatiegraad loopt de afgelopen weken nauwelijks meer op: afgelopen week steeg de vaccinatiegraad met 0,5 procentpunt naar 82,9 procent van de volwassenen.

Het RIVM maakt zich extra zorgen over plaatsen waar de vaccinatiegraad laag is: een hevige uitbraak kan lokaal leiden tot veel ziekenhuisopnames. Ook een nieuwe variant die nog makkelijker door de bescherming breekt, kan voor problemen zorgen.

3 Ziekenhuizen

Al anderhalf jaar lang is het centrale doel van het kabinet in de coronacrisis om de druk op de ziekenhuizen behapbaar te houden. Dat wordt steeds moeilijker: in maart 2020 en afgelopen winter moesten er flink wat behandelingen worden uitgesteld om voldoende bedden vrij te maken voor de vele coronapatiënten. Die zorg moet nu worden ingehaald, want extra uitstel kan gezondheidsschade opleveren.

Dat moet ook nog eens gebeuren onder lastige omstandigheden omdat er grote personeelsproblemen zijn. Die waren er al voor de coronacrisis, en door de hoge werkdruk van de afgelopen maanden is er ook nog eens personeel uitgevallen. Er is daardoor eigenlijk minder ruimte voor coronapatiënten dan voorheen.

Door de massale vaccinatiecampagne zijn er ook minder ziekenhuisopnames: in juni liep het aantal positieve tests razendsnel op – het aantal ziekenhuisopnames steeg ook, maar lang niet tot de grote hoogtes die eerder in de coronacrisis werden gezien. Op het hoogtepunt lagen er ongeveer 230 coronapatiënten op de IC, begin mei waren dat er nog zo’n 850. Toch hadden de ziekenhuizen het moeilijk met deze aantallen, door de inhaalzorg en het personeelstekort.

Het RIVM gaat ervan uit dat er nog zo’n twee miljoen 12-plussers zijn die bevattelijk zijn voor het virus: bij een deel van hen werkt het vaccin niet, een ander deel heeft zich niet laten vaccineren én heeft nog geen natuurlijke afweer opgebouwd.

Dat zou grofweg leiden tot zo’n 20.000 ziekenhuisopnames, zo’n 3.000 patiënten zouden moeten worden opgenomen op de IC, schat het RIVM. Dat is veel meer dan de ziekenhuizen aankunnen.

En het is mogelijk dat een fors deel van die twee miljoen mensen in korte tijd besmet raakt, stelde RIVM-modelleur Jacco Wallinga eerder. „Als je zo’n besmettingsgolf als in eind juni krijgt, gaat het echt razendsnel.”