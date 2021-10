Een toekomst die angstaanjagend dichtbij komt

Zes wasgele geglazuurde sculpturen staan in en op aluminium bakken in De Pont in Tilburg. Het zijn machinale vormen die doen denken aan werktuigen waarvan je niet meer kan zien welke functie ze hadden. Organische vormen uit keramiek en epoxy leggen beslag op de machinale harde lijnen. Soms versmelten de twee met elkaar, alsof de werktuigen een kankergezwel bij zich dragen.

Aanvankelijk lijken de werken van Isabelle Andriessen (1986) afstandelijk, vormen ze een omgeving die vervreemd lijkt van de mens. Alleen de anatomische restanten van de mens, waar onderdelen van de sculpturen aan doen denken, zijn nog over. Op de achtergrond klinkt het monotone gezoem van koelsystemen die het synthetische materiaal van de sculpturen ‘voeden’ met chemicaliën. Op die manier leiden de sculpturen een eigen leven en ‘zweten’ zij vloeistoffen.

Andriessen, die in 2017 en 2018 deelnam aan het residentie programma van de Rijksacademie, is gefascineerd door het ‘gedrag’ van materialen. Haar beelden, die dus veranderen door onder meer chemische reacties, worden zo ook een soort perfomancewerken. Hier in De Pont zullen de chemische reacties de sculpturen in de loop van de expositie aantasten.

Dit zijn de 14 kunstenaars die je moet gaan zien

Trage veranderingen

Neem het werk Necrotic core. De titel verwijst naar het plaatselijk afsterven van weefsel. Groengele kristallen liggen als een ziekelijke schimmelhuid onder en op de keramische objecten, die met hun steriele voorkomen kil aandoen. Het werk stelt de vraag in hoeverre het menselijk lichaam zich staande kan houden in een wereld waar microplastics zich ongezien in ons lichaam huisvesten.

Het proces van aantasting is, op enkele vallende druppels na, niet direct zichtbaar. Toch is het duidelijk dat haar beelden in beweging zijn. De trage veranderingen benadrukken de processen waar we dagelijks mee te maken hebben: de stijgende zeespiegel, de teloorgang van de biodiversiteit of onze longen die zich vullen met vervuilde lucht. We weten ervan, maar registreren de verandering niet direct.

De titel van de tentoonstelling is dan ook treffend. DORM doet vermoeden dat de sculpturen slapen, maar ook ieder moment wakker kunnen worden, zoals in een rumoerige slaapzaal in een hostel waar de geluiden van een kamergenoot je plotseling kunnen wekken.

De postapocalyptische landschappen van Isabelle Andriessen

Extra laag

Een reactie op Andriessens sculpturen geeft Becket Flannery in een werk met de titel Epilogue. Zijn 4-kanaals audio – met teksten die ingaan op Andriessens weinig opwekkende wereld – geeft een extra laag aan de tentoonstelling. In de audio zijn drie stemmen te horen, waarvan eentje een computerstem van webgigant Amazon. Het roept de vraag op waar de grens ligt tussen mens en machine.

Flannery slaat een poëtische brug met de klinische sculpturen van Andriessen. Zo is een vrouw tijdens spitsuur in een tunnel, vijf meter onder zeeniveau. Een pushmelding van een tornado op komst, verschijnt op haar telefoonscherm. Mensen stappen uit hun auto’s en roken sigaretten. De tunnellichten gaan uit, alleen het licht van de telefoonschermen in de tunnel is aanwezig. De audio werkt beklemmend, totdat de Amazon-stem de audio op beschouwende wijze overneemt.

De tentoonstelling DORM voelt als een onderhuidse druk, waar je niet precies de vinger op kunt leggen, maar waarvan de urgentie wel voelbaar is. En daarmee slaat Andriessen (en Flannery) de spijker op de kop, want misschien geeft dat wel precies weer hoe de klimaatcrisis op ons af komt.