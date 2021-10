Een geestige misdaadkomedie en meer talentvolle films

Stop de toeristen-tsunami! De bewoners van een stadje onder de rook van Amsterdam zijn ze helemaal zat: de airbnb’ers die met hun rolkoffers door hun rustige straten ratelen. In de tv-film Little Amsterdam van Jörgen Scholtens doet leegnestmoeder Lenie gezellig mee met het bewonersprotest tegen de toeristen, maar zij ontvangt stiekem zelf airbnb’ers, met wie ze sjoelt en voor wie ze hutspot maakt. Dan valt er ’s nachts een toerist stoned van de trap en zorgt Lenie er onbedoeld voor dat het xenofobische bewonersprotest ernstig radicaliseert en er slachtoffers vallen.

Little Amsterdam is de eerste van een nieuwe reeks korte films van de publieke omroep, zes donderdagen te zien op NPO 3, bedoeld om beginnende regisseurs een opkontje te geven. Vroeger heette de reeks One Night Stands, daarna Centraal, en sinds vorig jaar Onze Straat. De rode draad is dat de films zich in dezelfde straat afspelen, maar met dat idee is verder niets gedaan. Ze beginnen wel allemaal met het shot van een voordeur, en verder duikt steeds dezelfde pakjesbezorger op.

De geestige misdaadkomedie Little Amsterdam is een afwijkende film in de reeks – door de burleske toon, door het goed doortimmerde script van Pepijn van Weeren, en doordat de film drijft op gelouterde acteurs. Anneke Blok, als Lenie, draagt de film: de vele close-ups van haar gegroefde gezicht tonen kleine aanzetjes van emoties die je verder zelf mag invullen. Blok acteert met vertraging: ze reageert laat en terughoudend op de tegenspelers, waarmee ze de spanning goed vasthoudt. De karakterkoppen van buurman Kees Hulst en slager Frank Lammers fleuren de film verder op.

De andere films drijven juist op vrijwel onbekende acteurs. Vier van de zes films uit de reeks gaan over meisjes en jonge vrouwen die het leven niet goed aankunnen: een beginnende illustrator met een angststoornis (Heartbeats, 11 november), de bestie van een suïcidale scholier (Save It, 4 nov), of een stoner die op de bank hangt en de buren bespiedt (Het meisje dat vervloekt was, 21 okt). Deze films draaien minder om de plot en meer om het neerzetten van een sfeer, en om de intieme close-ups van de personages.

Hartverscheurend portret

De sterkste van deze moeilijke-vrouwen-films is Lois Lane (14 okt) van Ashgan El-Hamus; misschien omdat er hier meer op het spel staat. Een tienermoeder mag een dag doorbrengen met haar zoon, voor het eerst sinds hij uit huis is geplaatst. Regisseur Ashgan El-Hamus zegt dat ze begrip wil wekken voor de mensen uit de marge op wie we doorgaans gemakshalve neerkijken. Dat is goed gelukt, dit is een liefdevol, hartverscheurend portret van een moeder (Thekla Reuten) en haar zoontje (Jamie van Stelten) die vreselijk veel van elkaar houden, maar die toch van elkaar gescheiden moeten leven. Waarom moeder Lois niet voor haar kind kan zorgen, wordt niet verteld, maar dat kun je ongeveer raden. Je denkt vooral: waarom kunnen ze niet samen zijn?

De beste film en ook meteen de meest verontrustende, is Othala (28 okt) van Yim Brakel. De eenzame, stille puber Odin (Matsen Montsma) is de zoon van neo-nazileider Herman (Gijs Naber). Hun huis is een druk verzamelpunt voor de partij – met grote ogen kijkt de jongen naar de lawaaiige mannen om hem heen. Knokken met de antifa’s, vechttraining in het bos, een zwarte moeder tegen de grond slaan op een parkeerplaats, waar haar kind bij is – Odin probeert dapper mee te doen met de verenigingsactiviteiten, maar zijn hart ligt er niet. Bovendien wordt de jongen op school aangekeken op de zonden van zijn vader. Ook Brakel neemt de tijd om zijn hoofdpersoon, de kwetsbare jongen, goed te laten zien. Daarnaast geeft hij een inkijkje in een groep die inmiddels minder gemarginaliseerd is dan je zou hopen.