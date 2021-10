Den Haag wil stoppen met reclames voor vliegreizen en auto’s in bus- en tramhokjes

De gemeente Den Haag wil reclames voor vliegreizen en benzineauto’s uit bus- en tramhokjes weren. Dat bevestigt een woordvoerder van het Haagse college van burgemeester en wethouders vrijdag na berichtgeving van Omroep West. Een motie van de Partij voor de Dieren daartoe werd donderdagavond door de gemeenteraad aangenomen.

Daarmee wordt Den Haag de eerste Nederlandse gemeente die reclame voor fossiele brandstoffen in bus- en tramhokjes wil verbieden. De motie wordt inzet van de onderhandelingen met de kandidaten die de aanbesteding willen. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de exploitant van de hokjes, zegt desgevraagd begin oktober te zijn gestart met de nieuwe aanbestedingsprocedure voor de komende vijf jaar. „Wij zullen ons houden aan het vastgestelde reclamebeleid van de gemeente”, aldus een woordvoerder. De verantwoordelijk wethouder Robert van Asten (Mobiliteit en Cultuur, D66) gaat „zich inspannen” om de motie goed uit voeren, aldus zijn woordvoerder.

De klimaatcrisis was voor de Partij voor de Dieren reden om de motie in te dienen. „Om klimaatverandering tegen te gaan moeten we stoppen met het gebruiken van kolen, olie en gas. Een eerste stap hierin is geen reclame meer voor deze producten maken”, aldus fractievoorzitter Robert Barker tegen Omroep West. De motie haalde een kleine meerderheid (23 stemmen voor, 20 stemmen tegen). Amsterdam weert reclame voor fossiele brandstoffen sinds mei uit metrostations, maar nog niet uit bus- en tramhokjes.